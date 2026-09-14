Steven Kolb, CEO de la CFDA, agrede a activistas de PETA durante desfile de NY Fashion Week

Altercado de PETA en el desfile de COS

Todo pasó en el desfile de COS, una de las marcas que formó parte del calendario de este año de New York Fashion Week. Mientras los modelos caminaban por la pasarela y presentaban la nueva colección de la firma, varios integrantes de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) irrumpieron en el show. Los activistas llegaron con carteles y mensajes contra el uso de lana en la moda. Uno de ellos incluso logró subir a la pasarela con un letrero que denunciaba el maltrato que, según PETA, sufren las ovejas utilizadas para producir este material. El equipo de seguridad rápidamente retiró al primer manifestante, pero la protesta estaba lejos de terminar. Alrededor de seis activistas de PETA habían conseguido entrar al evento. Algunos incluso habrían logrado pasar como invitados o integrantes del equipo de relaciones públicas. Así que, mientras el desfile continuaba, comenzaron a aparecer diferentes manifestantes en distintos puntos del espacio, gritando mensajes relacionados con el bienestar animal y el uso de lana. Y aquí es donde la situación tomó un giro muy inesperado.

La colección de otoño/invierno 2026 de COS fue irrumpida por protestantes de PETA. (COS)





¿Quién es Steven Kolb?

El hombre que aparece en los videos enfrentándose a los manifestantes es Steven Kolb, CEO y presidente del Council of Fashion Designers of America, mejor conocido como CFDA. Si sigues de cerca la moda estadounidense, seguramente su nombre te resulta familiar. Kolb es una de las figuras más importantes detrás de la organización de la industria de la moda en Estados Unidos y tiene un papel clave en New York Fashion Week. Se incorporó al CFDA en 2006 y se convirtió en su CEO en 2011. Desde entonces, ha estado involucrado en algunos de los proyectos más importantes de la organización, como los CFDA Fashion Awards y el CFDA/Vogue Fashion Fund. Es uno de los principales representantes de la organización de la Semana de la Moda de Nueva York. Y precisamente por eso su reacción llamó tanto la atención.

