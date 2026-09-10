New York Fashion Week ya inició y lo hizo con el 85 aniversario de Coach

Así fue el primer día de New York Fashion Week

Ralph Lauren y el lado romántico de su lado náutico

La pasarela de Ralph Lauren se convirtió en un manifiesto de la identidad estadounidense y el lujo atemporal, reimaginando su legado a través de una propuesta que el diseñador describió como una 'versión irreverente del romance'.

El desfile estuvo dominado por una sastrería impecable inspirada en la ropa masculina; destacaron los sacos estructurados construidos con técnicas tradicionales de sastrería italiana, combinados con pantalones de corte amplio y fluidos. Fiel a su ADN náutico y sofisticado, la paleta cromática se mantuvo anclada en bloques de mucho blanco y azul marino profundo, pero esta vez con giros inesperados. La mezclilla, se elevó a la categoría de alta moda con acabados desgastados de tiro bajo, jeans con motivos florales pintados a mano y chamarras decoradas con plumas, estolas y detalles artesanales que rompieron por completo lo predecible.





Definitivamente Ralph Lauren llevó lo náutico a un mood súper romántico (launchmetrics.com/spotlight)

Los vestidos largos llenaron la pasarela capas de terciopelo y gasas metálicas, hasta un deslumbrante vestido de tirantes azul marino cubierto de micro lentejuelas que se disolvían en delicados flecos en movimiento. Cada prenda tenía la icónica vibra de undone elegance que define a la casa, lograda con un riguroso nivel de artesanía y tratamientos textiles como el lavado spritz and tumble que da una textura arrugada intencional a los vestidos.

Los vestidos fluidos fueron los protagonistas de esta entrega (launchmetrics.com/spotlight)



Al final del desfile, Ralph Lauren salió a saludar junto a su esposa y eterna musa, Ricky Lauren, consolidando un momento emotivo que recordó por qué, tras casi seis décadas en la industria, el diseñador sigue siendo el narrador definitivo del estilo y el sueño americano