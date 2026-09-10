New York Fashion Week ya inició y lo hizo con el 85 aniversario de Coach

Nueva York no esperó a que comenzara oficialmente Fashion Week para empezar a darnos contenido. Este 9 de septiembre, la ciudad ya estaba completamente en modo moda con dos de los nombres más esperados de la temporada: Ralph Lauren y Coach.
Ralph Lauren fue el encargado de poner las piezas románticas del día, pues el diseñador británico Stuart Vevers, regresó a varios de sus códigos más reconocibles, pero les dio un giro más relajado, fresco y hasta un poco juguetón. Mientras que Coach celebró a lo grande su cumpleaños número 85.
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Así fue el primer día de New York Fashion Week
Ralph Lauren y el lado romántico de su lado náutico
La pasarela de Ralph Lauren se convirtió en un manifiesto de la identidad estadounidense y el lujo atemporal, reimaginando su legado a través de una propuesta que el diseñador describió como una 'versión irreverente del romance'. El desfile estuvo dominado por una sastrería impecable inspirada en la ropa masculina; destacaron los sacos estructurados construidos con técnicas tradicionales de sastrería italiana, combinados con pantalones de corte amplio y fluidos. Fiel a su ADN náutico y sofisticado, la paleta cromática se mantuvo anclada en bloques de mucho blanco y azul marino profundo, pero esta vez con giros inesperados. La mezclilla, se elevó a la categoría de alta moda con acabados desgastados de tiro bajo, jeans con motivos florales pintados a mano y chamarras decoradas con plumas, estolas y detalles artesanales que rompieron por completo lo predecible.
Los vestidos largos llenaron la pasarela capas de terciopelo y gasas metálicas, hasta un deslumbrante vestido de tirantes azul marino cubierto de micro lentejuelas que se disolvían en delicados flecos en movimiento. Cada prenda tenía la icónica vibra de undone elegance que define a la casa, lograda con un riguroso nivel de artesanía y tratamientos textiles como el lavado spritz and tumble que da una textura arrugada intencional a los vestidos.
Al final del desfile, Ralph Lauren salió a saludar junto a su esposa y eterna musa, Ricky Lauren, consolidando un momento emotivo que recordó por qué, tras casi seis décadas en la industria, el diseñador sigue siendo el narrador definitivo del estilo y el sueño americano
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¡Feliz Cumpleaños Coach!
Coach decidió celebrar por todo lo alto, pues llegó con pastel, confeti y brillo. La firma está cumpliendo 85 años y Stuart Vevers decidió que la mejor manera de festejarlo era convertir el desfile en una auténtica fiesta de cumpleaños. Porque, seamos honestos, si vas a cumplir 85, ¿por qué conformarte con una vela cuando puedes tener una pasarela completa?
Vevers tomó la historia de Coach como punto de partida y la llevó a un terreno muy neoyorquino, mezclando streetwear, sastrería relajada, cuero, piezas metálicas, lentejuelas y accesorios que definitivamente no tenían miedo de brillar. Pero el verdadero momento viral fueron los gorritos de cumpleaños. ¡Sí, gorritos de fiesta! Las modelos caminaron por la pasarela con pequeños sombreros, algunos hechos en cuero, mientras alrededor aparecían confeti, cajas de regalo como bolsas de mano.
Coach consiguió que su aniversario se sintiera menos como una retrospectiva y mucho más como la fiesta a la que todos hubiéramos querido estar invitados. La ropa siguió esa misma energía. Hubo trajes oversize, vestidos de lentejuelas, pieles metálicas, bolsos llenos de brillo y capas que jugaban con las proporciones. El resultado mezcló la herencia de la firma con una actitud mucho más joven y despreocupada. En pocas palabras: Coach cumplió 85, pero definitivamente no se vistió como una marca de 85 años.
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¿Cuáles son los desfiles que siguen en New York Fashion Week?
Durante los próximos días veremos aniversarios y debuts, ¡toma nota!
Jueves, 10 de septiembre Diane Von Furstenberg y la presentación oficial del debut de Henry Zankov como director artístico. Proenza Schouler Tommy Hilfiger Tory Burch Christian Siriano
Viernes, 11 de septiembre Michael Kors Calvin Klein Christian Cowan Monse y Simkhai Wiederhoeft Derek Lam
Sábado, 12 de septiembre Khaite, celebrará su 10º aniversario Anna Sui Prabal Gurung Altuzarra
Domingo, 13 de septiembre Campillo COS Sandy Liang Sergio Hudson
Lunes, 14 de septiembre Carolina Herrera con un gran desfile de gala conmemorando los 45 años de la maison Ulla Johnson LaQuan Smith Luar
Martes, 15 de septiembre Thom Browne será la pasarela para el cierre oficial de la NYFW, mientras que también estarán los debuts internacionales de Theory, PatBO y Andrew Kwon.