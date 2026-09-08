Las tendencias favoritas de las it girls para el otoño

Estas son las tendencias que las it girls que vas a amar

Cuando se trata de tomar inspiración para nuestros looks, las it girls se han convertido en una de nuestras principales referencias, ya que solo basta con que tomen una tendencia y la hagan suya para que alguna prenda o accesorio comience a tomar lugar en nuestras wish lists y poco después ya sea parte de nuestros looks.

Y una de nuestras it girls favoritas que nos ha conquistado con su estilo tan único es Zoë Kravitz, con su estilo minimalista y con un toque grunge de los años 90, con el cual ha logrado unos looks muy effortless y por los cuales el street style ya ha tomado inspiración para mezclar el estilo de los básicos con algunos accesorios statement y ese estilo noventero para demostrarnos que con las piezas correctas podemos hacer de cualquier look uno muy en tendencia.



Así que, como ya lo hemos notado, esta temporada de otoño apuesta por darle un giro a nuestros looks con estampados statement, siluetas estructuradas y accesorios que sin duda resultan icónicos para consolidarse como esas tendencias que ya han comenzado a tomar fuerza y que sí o sí veremos por todas partes durante este otoño.

El regreso de la Napoleon jacket



Con una silueta estructurada, botones metálicos y unos detalles con inspiración militar, es que la napoleon jacket marca su regreso para esta temporada de otoño, consolidándose como una de las piezas statement que sí o sí deberá ser parte de tu closet y que será ideal para darle a tu look ese toque de sofisticación.

Y es que Dior, Alexander McQueen y Ann Demeulemeester nos dieron un poco de inspiración al reinterpretar a esta pieza en sus pasarelas para dejarnos en claro que su regreso se siente moderno y lleno de estilo al apostar por siluetas más entalladas, hombros más marcados y detalles llamativos que mantienen esa vibe militar y napoleónica que tanto le ha caracterizado.



Las chamarras estilo napoleón prometen apoderarse del otoño para convertirse en el nuevo statement para nuestros looks de esta temporada (Cortesía Zara)

Zebra print: es el animal print favorito del otoño

El animal print nunca pasa de moda y sin duda las it girls nos lo han demostrado y, para este otoño, el zebra print toma el protagonismo en sus looks con sus características líneas en blanco y negro para darle ese toque contemporáneo que siempre hemos amado.

Y gracias a su paleta neutra, puedes apostar por combinarlo de distintas maneras, ya sea con alguna chamarra, falda o unos jeans, o bien, si prefieres ir poco a poco, puedes integrarlo en algún accesorio, ya que la clave está en hacer del print el detalle statement de tu look.

