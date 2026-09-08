Las tendencias favoritas de las it girls para el otoño

Cuando se trata de referencias icónicas y llenas de estilo, nuestras it girls favoritas son quienes nos inspiran para apropiarnos de las tendencias más cool del momento. Basta con que alguna de ellas haga suya alguna pieza o accesorio para que éstas se roben el protagonismo sin importar la temporada.
Y con el otoño a la vuelta de la esquina, estas fashion icons ya comenzaron a decretar cuál será el mood para esta segunda parte del año con una selección de prendas y accesorios muy concreta que estamos seguros de que le dan un giro a los clásicos de la temporada.
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Estas son las tendencias que las it girls que vas a amar
Cuando se trata de tomar inspiración para nuestros looks, las it girls se han convertido en una de nuestras principales referencias, ya que solo basta con que tomen una tendencia y la hagan suya para que alguna prenda o accesorio comience a tomar lugar en nuestras wish lists y poco después ya sea parte de nuestros looks.
Y una de nuestras it girls favoritas que nos ha conquistado con su estilo tan único es Zoë Kravitz, con su estilo minimalista y con un toque grunge de los años 90, con el cual ha logrado unos looks muy effortless y por los cuales el street style ya ha tomado inspiración para mezclar el estilo de los básicos con algunos accesorios statement y ese estilo noventero para demostrarnos que con las piezas correctas podemos hacer de cualquier look uno muy en tendencia.
Así que, como ya lo hemos notado, esta temporada de otoño apuesta por darle un giro a nuestros looks con estampados statement, siluetas estructuradas y accesorios que sin duda resultan icónicos para consolidarse como esas tendencias que ya han comenzado a tomar fuerza y que sí o sí veremos por todas partes durante este otoño.
El regreso de la Napoleon jacket
Con una silueta estructurada, botones metálicos y unos detalles con inspiración militar, es que la napoleon jacket marca su regreso para esta temporada de otoño, consolidándose como una de las piezas statement que sí o sí deberá ser parte de tu closet y que será ideal para darle a tu look ese toque de sofisticación. Y es que Dior, Alexander McQueen y Ann Demeulemeester nos dieron un poco de inspiración al reinterpretar a esta pieza en sus pasarelas para dejarnos en claro que su regreso se siente moderno y lleno de estilo al apostar por siluetas más entalladas, hombros más marcados y detalles llamativos que mantienen esa vibe militar y napoleónica que tanto le ha caracterizado.
Zebra print: es el animal print favorito del otoño
El animal print nunca pasa de moda y sin duda las it girls nos lo han demostrado y, para este otoño, el zebra print toma el protagonismo en sus looks con sus características líneas en blanco y negro para darle ese toque contemporáneo que siempre hemos amado. Y gracias a su paleta neutra, puedes apostar por combinarlo de distintas maneras, ya sea con alguna chamarra, falda o unos jeans, o bien, si prefieres ir poco a poco, puedes integrarlo en algún accesorio, ya que la clave está en hacer del print el detalle statement de tu look.
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Las neck jackets toman el protagonismo este otoño
Uno de los detalles favoritos para esta temporada está en las neck jackets, que toman protagonismo con sus cuellos altos que resultan ideales para darle a nuestro look una silueta mucho más sofisticada y pulida, y que podemos encontrar en diferentes diseños, ya sean de piel, lana, mezclilla o en un estilo tipo rompevientos, y que resultan ideales para elevar cualquier look con esa vibe elegante y muy effortless.
El abrigo de peluche es el nuevo aliado del otoño
Con un estilo suave y muy esponjoso es que los abrigos de peluche se han consolidado como una de las piezas favoritas para este otoño y que se caracteriza por su glamour, siendo sin duda otra de las piezas protagonistas por la cual las it girls ya están apostando para sobrevivir al frío con total estilo, con propuestas que van desde los tonos neutros y chocolate y con diseños más atrevidos que nos demuestran que el más es más también puede ser protagonista.
El tartán regresa para conquistar el otoño
Cuando hablamos de tendencias que nos hacen pensar y que al mismo tiempo lucen completamente otoñales, el tartán entra en la conversación y es que, al ser uno de los estampados más clásicos, lo hace ideal para darle un twist muy cool a nuestros looks de esta temporada.
El street style ya ha tomado inspiración de las pasarelas para conquistar a nuestras influencers, las cuales ya están haciéndolo parte de sus looks con un toque mucho más moderno a través de faldas, abrigos, camisas y accesorios, demostrándonos que este print es capaz de adaptarse a cualquier estilo sin dejar de lado su estilo preppy
Así que sí, las it girls continúan demostrándonos que no se trata de seguir cada tendencia al pie de la letra, sino que la clave está en encontrar las piezas ideales que sean capaces de darle un giro único a nuestro estilo, y al mismo tiempo nos dejan muy en claro que experimentar y apostar por siluetas estructuradas, estampados statement y diferentes texturas para salir de nuestra rutina también puede ser toda una declaración de estilo