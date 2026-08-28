Los leggings que ya probamos y amamos por su súper soporte

Los leggings que llevarán tu workout al siguiente nivel, de la manera más cool

Y si existe alguien que nos ha demostrado que el sportswear también tiene su lado más cute y fashion, esa es Samadhi Zendejas, quien no ha dudado en convertir a sus looks deportivos en toda una declaración de estilo al experimentar con diferentes colores, siluetas, así como algunos conjuntos que sin duda salen de lo convencional, para demostrarnos que nuestra rutina deportiva no tenía que lucir aburrida, y que con las prendas correctas podemos hacer de esta una declaración de nuestro estilo.

Siendo así que con looks donde los leggins con tonos muy llamativos y vibrantes y coordinados deportivos, es que Samadhi es una de nuestras celebridades favoritas para tomar inspiración y elevar nuestros looks, llevándolos con un estilo que luce sin duda mucho más divertido, cómodo y femenino.

Así que, si estás en busca de alguna inspiración para hacer de los leggings una pieza clave en tu closet, te compartimos algunos de los estilos más esenciales por los que vale la pena invertir y tener dentro de tu radar para elevar tus looks deportivos y lucir fantástica.

Los leggins de cintura alta son el fit que lo sostiene todo

Cuando hablamos de prendas cómodas y con un buen soporte, los leggins de cintura alta son uno de nuestros favoritos, ya que su ajuste en la zona del abdomen los hace ideales para crear un look mucho más definido, además de que resultan muy versátiles y puedes apostar por llevarlos con algún sport bra o tops ajustados o, si quieres llevarlos en un look mucho más casual, una chamarra oversized será tu mejor aliada para llevar esta prenda al streetstyle

Los leggins de cintura alta de Aerie son sin duda uno de los favoritos para entrenar cómoda y mantener el estilo en cada movimiento (Leggings de cintura alta con bolsillo OFFLINE, Aerie, $1,299, ae.com)

Los leggins tobilleros son el básico que no te podrá faltar

Y si estás en busca de un legging que sea práctico y versátil, los leggins tobillero será el modelo perfecto para ti, ya que su largo te permitirá ejercitarte con mayor libertad y hará de tus sneakers parte protagonista de tu look, asi que estos son ideales para llevarlos al gym o complementarlos con algún look para tu día a día