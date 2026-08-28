Los leggings que ya probamos y amamos por su súper soporte
Algo que nos ha quedado claro es que un buen entrenamiento también puede empezar por un buen look y estos leggings se han convertido en los mejores aliados de toda girl, donde la comodidad y el soporte son uno mismo
Y hoy en día existen diferentes diseños que son pensados para acompañarnos en cada sesión de movimiento sin tener que perder el estilo, con siluetas acampanadas, de compresión, de tiro alto o con una gran variedad de colores y texturas; es que los leggins son esa pieza que no podrá faltar en nuestro workout.
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Los leggings que llevarán tu workout al siguiente nivel, de la manera más cool
Y si existe alguien que nos ha demostrado que el sportswear también tiene su lado más cute y fashion, esa es Samadhi Zendejas, quien no ha dudado en convertir a sus looks deportivos en toda una declaración de estilo al experimentar con diferentes colores, siluetas, así como algunos conjuntos que sin duda salen de lo convencional, para demostrarnos que nuestra rutina deportiva no tenía que lucir aburrida, y que con las prendas correctas podemos hacer de esta una declaración de nuestro estilo.
Siendo así que con looks donde los leggins con tonos muy llamativos y vibrantes y coordinados deportivos, es que Samadhi es una de nuestras celebridades favoritas para tomar inspiración y elevar nuestros looks, llevándolos con un estilo que luce sin duda mucho más divertido, cómodo y femenino.
Así que, si estás en busca de alguna inspiración para hacer de los leggings una pieza clave en tu closet, te compartimos algunos de los estilos más esenciales por los que vale la pena invertir y tener dentro de tu radar para elevar tus looks deportivos y lucir fantástica.
Los leggins de cintura alta son el fit que lo sostiene todo
Cuando hablamos de prendas cómodas y con un buen soporte, los leggins de cintura alta son uno de nuestros favoritos, ya que su ajuste en la zona del abdomen los hace ideales para crear un look mucho más definido, además de que resultan muy versátiles y puedes apostar por llevarlos con algún sport bra o tops ajustados o, si quieres llevarlos en un look mucho más casual, una chamarra oversized será tu mejor aliada para llevar esta prenda al streetstyle
Los leggins tobilleros son el básico que no te podrá faltar
Y si estás en busca de un legging que sea práctico y versátil, los leggins tobillero será el modelo perfecto para ti, ya que su largo te permitirá ejercitarte con mayor libertad y hará de tus sneakers parte protagonista de tu look, asi que estos son ideales para llevarlos al gym o complementarlos con algún look para tu día a día
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Los leggins de color le darán ese toque cool a tu look para el workout
El color también juega un papel importante en el sportswear y qué mejor manera de llevarlo que con unos leggins en tonos vibrantes o pasteles, para transformar por completo tu look y darle ese toque de personalidad que podrás combinar con piezas neutras para lograr un look equilibrado y que sin duda será toda una declaración de estilo
Los leggins acampanados nos muestran el fit más fashion del sportswear.
Y si estás en busca de darle ese giro a tus looks de sportswear, te recomendamos apostar por unos leggins acampanados, ya que su silueta ajustada en la parte superior y el corte ligeramente más amplio en la parte baja te ayudarán a darle ese toque de movimiento a tu look y que podrás combinar con algún top, sneakers y una chamarra oversized para hacer de estos parte de tu look en el día a día.
Los leggings de compresión son ese aliado ideal cuando buscas un soporte que realmente se sienta
Y si lo que buscas es un mayor soporte al momento de entrenar, los leggings de compresión serán tu aliado perfecto, ya que su ajuste está diseñado para darte ese soporte mientras se adapta a tu cuerpo, manteniendo la comodidad durante toda la rutina.
Lo cual los hace perfectos para poder lucirlos con total estilo, y cabe mencionar que la clave siempre estará en combinarlos con algún top deportivo y accesorios que te ayuden a darle ese giro chic a tu look.
La moda del sportswear continúa confirmándonos que el soporte no tiene por qué estar peleado con la comodidad y nuestro estilo, y que encontrar el legging perfecto no tiene por qué ser tan complicado. Ya sea con una cintura alta, acampanados, tobilleros, con colores llamativos o de compresión, los leggings siempre tendrán un fit para cada mood, porque si algo ya tenemos claro es que nuestro workout también puede lucir muy cool y lleno de estilo