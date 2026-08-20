Inde Navarrette, nuestra nueva chica 'Obsession'; tiene talento y mucho estilo

El estilo de Inde, una Obsession

13 Reasons Why la llevó a una audiencia global, Superman & Lois la consolidó como actriz, pero Obsession fue el proyecto que la llevó a otro nivel. En la película interpreta a Nikki Freeman, un personaje que le permitió explorar y demostrar que su talento va bastante más allá del drama juvenil. La cinta se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine de terror de este año y puso a Inde en la mira. Su actuación incluso comenzó a generar muy buenas reseñas y su estilo la colocó en la lista de las it girls.

Esta chica podría usar perfecto la frase: 'Fue lo primero que encontré para ponerme' ¡Y verse fabulosa y relajada! (Getty Images)

Al igual que su carrera, su estilo ha ido evolucionando poco a poco, pero siempre con la misma esencia que todas queremos copiar: no parece demasiado producido, pero tampoco es accidental. Ella es el ejemplo perfecto de effortless. Puede ir de un vestido elegante a un look mucho más relajado sin perder personalidad. En sus apariciones públicas suele jugar con siluetas femeninas, vestidos llamativos, complementando con accesorios discretos o estratégicos. Es una mezcla del glamour de Hollywood con una vibe mucho más joven y despreocupada.

Inde Navarrette ha estado en varios front rows de los desfiles de esta temporada.Aquí con un look de Marc Jacobs en la presentación Spring 2027 de la firma. (Getty Images)

Lo interesante es que Inde no parece estar obsesionada con seguir una sola fórmula. Y justamente ahí está su encanto, puede experimentar con tendencias y unirlas a prendas clásicas.