Hay algo en Inde Navarrette que hace que sea imposible no voltear a verla. En más de una red carpet ha robado miradas por su actitud súper natural, su energía relajada y esa mezcla de seguridad y frescura que se ha convertido en parte de su sello. Lo cierto es que, a sus 25 años, Inde ya dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los nombres que hay que tener en el radar y no solo por su talento, también por su estilo que la está colocando en el top de los fashion icons del momento.
Inde Navarrette, nuestra nueva chica 'Obsession'; tiene talento y mucho estilo
¿Quién es Inde Navarrette?
Su nombre es Danielle Fabiola Navarrette, nació el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona. Su historia familiar multicultural, en definitiva es parte de su gran personalidad: su mamá es australiana y su papá es mexicano. Él era parte de la marina, por lo que, cuando era niña, tuvo que mudarse varias veces. A los 15 años ya había estudiado en 11 escuelas diferentes. Muchas veces, esto puede significar un obstáculo para hacer amistades o simplemente para empezar a formar tu personalidad, pero para Inde, esto significó conocer gente nueva y reinventarse constantemente. Una parte fundamental, ahora para su carrera como actriz.
Y ¿de dónde viene su nombre artístico? Desde pequeña tuvo diferentes apodos, pero el más recurrente era Inde. Finalmente, la actriz sintió que este nombre es el que mejor iba con ella.
¿En que películas ha estado Inde Navarrete?
Inde dio sus primeros pasos en la actuación con el cortometraje Cross Words Together en 2018. Un año después llegó a sus manos el personaje de Veronica en Denton's Death Date, uno de sus primeros papeles importantes. Pero el verdadero salto llegó en 2020, cuando se incorporó a la última temporada de 13 Reasons Why como Estela de la Cruz.
Esta interpretación la puso frente a una audiencia internacional y le permitió formar parte de una de las series juveniles más comentadas de Netflix. Así que las propuestas siguieron llegando a lo grande. Ese mismo año también apareció en Wander Darkl, película protagonizada por Sienna Miller y Diego Luna. En 2021, Inde se unió al elenco de Superman & Lois, interpretando a la hija de Lana y Kyle Cushing: Sarah Cushing. El personaje se convirtió en una parte importante de la serie y permitió que la actriz siguiera en este proyecto durante varias temporadas.
El estilo de Inde, una Obsession
13 Reasons Why la llevó a una audiencia global, Superman & Lois la consolidó como actriz, pero Obsession fue el proyecto que la llevó a otro nivel. En la película interpreta a Nikki Freeman, un personaje que le permitió explorar y demostrar que su talento va bastante más allá del drama juvenil. La cinta se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine de terror de este año y puso a Inde en la mira. Su actuación incluso comenzó a generar muy buenas reseñas y su estilo la colocó en la lista de las it girls.
Al igual que su carrera, su estilo ha ido evolucionando poco a poco, pero siempre con la misma esencia que todas queremos copiar: no parece demasiado producido, pero tampoco es accidental. Ella es el ejemplo perfecto de effortless. Puede ir de un vestido elegante a un look mucho más relajado sin perder personalidad. En sus apariciones públicas suele jugar con siluetas femeninas, vestidos llamativos, complementando con accesorios discretos o estratégicos. Es una mezcla del glamour de Hollywood con una vibe mucho más joven y despreocupada.
Lo interesante es que Inde no parece estar obsesionada con seguir una sola fórmula. Y justamente ahí está su encanto, puede experimentar con tendencias y unirlas a prendas clásicas.
Entre las firmas que han acompañado esta transformación destaca Balenciaga. Para el estreno de Jackass: Best and Last en Los Ángeles, Navarrette llevó un conjunto de la colección SS 2026: un top corto y fluido con una falda midi y un detallado adorno floral en el ruedo. También ha hecho mancuerna con Marc Jacobs, ella estuvo presente en el reciente desfile de la firma con un conjunto estampado con cerezas.
Inde puede combinar una camiseta gráfica con una falda femenina, pasar del denim vintage a Chanel o transformar una pieza de diseñador en un look mucho más relajado. Justo ahora que las tendencias cambian constantemente, ella representa una fashion inspo que no necesita elegir entre lujo y streetwear o entre feminidad y grunge. ¡Ponla en tu radar ahora mismo!
Los próximos proyectos de Inde Navarrette
Su crecimiento sigue como la espuma, así que el 5 de mayo del próximo año veremos el estreno de la película X-Men, donde Navarrette dará vida a Rogue. También llegará Invertigo. Un thriller de suspenso con un grupo de adolescentes queda atrapado en las alturas de una atracción de parque tras una inesperada falla mecánica. ¡Un año de mucha acción y suspenso para nuestra it girl!