El aquamarine es el color favorito de esta temporada, te decimos cómo llevarlo

Nos queda claro que los colores también juegan un papel importante en las tendencias y que el verano tiene una paleta propia y, para esta temporada, el aquamarine ha llegado para convertirse en uno de sus protagonistas con una estética luminosa, vibrante y muy fresca.
Nos ha mostrado su lado más equilibrado entre la calma del azul y la frescura del verde para crear ese efecto de aguas cristalinas con el que lo asociamos, que tanto hemos amado y por el cual ya estamos apostando para convertirlo en el protagonista de nuestros looks, ya sea a través de accesorios, acentos de color o como una pieza protagonista, convirtiéndose al mismo tiempo en una declaración de estilo con una vibe muy chic y effortless.
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Del mar al street style: así se lleva el aquamarine
Si hay algo que amamos de las tendencias es la manera en cómo comienzan a hacerse presentes en los looks de nuestras fashion girls favoritas. Y en esta ocasión el aquamarine conquistó a Alexandra Leclerc: apostó por un look super femenino y muy romántico durante el desfile de la colección Le Bonheur SS27de Jacquemus en Córcega.
Un vestido de silueta fluida con un escote delicado en la espalda y detalles fruncidos hicieron el equilibrio perfecto entre la frescura del aquamarine y ese estilo tan femenino que la ha caracterizado. No solo por qué se ha convertido en el tono favorito de la temporada: tiene versatilidad, esencia fresca, femenina y muy effortless que lo ha vuelto tan irresistible.
Algunas de nuestras casas de moda favoritas como Chanel, Dior, Emporio Armani y Balenciaga, a través de sus pasarelas, nos han dado otras razones para enamorarnos del aquamarine, con propuestas que van desde las siluetas fluidas con este toque super femenino, así como con piezas statement, para terminar de confirmarnos que el color es capaz de adaptarse a diferentes siluetas, texturas y estilos de la manera más chic.
Así que sí, la versatilidad de este tono le ha permitido convertirse en una de nuestras tendencias favoritas que es capaz de transformar cualquier look y que podemos llevar como ese acento de color a través de vestidos, camisas, pantalones, así como accesorios, siendo ideales para darle ese toque de frescura, luminosidad y elegancia que ha convertido al verano en algo mucho más especial.
Otra de las razones por las cuales este tono nos ha hecho amarlo es por la manera en que se ha unido a la conversación. Diferentes tendencias confirman que apostar por colores más llamativos no tiene por qué ser una elección difícil, ya que, al ser bien incorporados, estos pueden convertirse en el detalle capaz de transformar por completo cualquier look.
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Y si esta tendencia te ha conquistado, pero aún no estás lista para llevarla en un total look, puedes apostar por incorporarlo a través de accesorios como bolsas, zapatos, lentes o pequeños detalles como pañuelos o joyería que sin duda te ayudarán a incorporar al aquamarine en tu look de una manera más sutil, pero con ese toque chic y muy fresco.
Una de sus ventajas es que no necesitas demasiado para hacerlo notar, puedes apostar por llevarlo en una camisa, vestido, blazer o algún top que podrás equilibrar con piezas básicas.
Lo que ha hecho tan especial al aquamarine es la manera en que equilibra la frescura del tono con un estilo más femenino y sofisticado que sin duda nos ha resultado encantador y que ha logrado llevarlo a su lado más natural, pero manteniendo su esencia tan única que lo hace destacar, y por el cual ya estamos tomando inspiración para hacerlo parte de nuestros outfits sin temor alguno.