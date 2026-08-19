El aquamarine es el color favorito de esta temporada, te decimos cómo llevarlo

Del mar al street style: así se lleva el aquamarine

Si hay algo que amamos de las tendencias es la manera en cómo comienzan a hacerse presentes en los looks de nuestras fashion girls favoritas. Y en esta ocasión el aquamarine conquistó a Alexandra Leclerc: apostó por un look super femenino y muy romántico durante el desfile de la colección Le Bonheur SS27 de Jacquemus en Córcega.

Un vestido de silueta fluida con un escote delicado en la espalda y detalles fruncidos hicieron el equilibrio perfecto entre la frescura del aquamarine y ese estilo tan femenino que la ha caracterizado. No solo por qué se ha convertido en el tono favorito de la temporada: tiene versatilidad, esencia fresca, femenina y muy effortless que lo ha vuelto tan irresistible.

Alexandra Leclerc apostó por hacer del aquamarine el protagonista de su look con una vibe muy femenina y romántica durante el desfile para la colección "Le Bonheur" SS27 de Jacquemus en Córcega. (Cortesía Getty Images)

Algunas de nuestras casas de moda favoritas como Chanel, Dior, Emporio Armani y Balenciaga, a través de sus pasarelas, nos han dado otras razones para enamorarnos del aquamarine, con propuestas que van desde las siluetas fluidas con este toque super femenino, así como con piezas statement, para terminar de confirmarnos que el color es capaz de adaptarse a diferentes siluetas, texturas y estilos de la manera más chic.

Así que sí, la versatilidad de este tono le ha permitido convertirse en una de nuestras tendencias favoritas que es capaz de transformar cualquier look y que podemos llevar como ese acento de color a través de vestidos, camisas, pantalones, así como accesorios, siendo ideales para darle ese toque de frescura, luminosidad y elegancia que ha convertido al verano en algo mucho más especial.

Chanel apostó por el aquamarine para mostrarnos su lado más fresco, femenino y muy effortless en su desfile de haute couture. (Cortesía Spotlight)

Otra de las razones por las cuales este tono nos ha hecho amarlo es por la manera en que se ha unido a la conversación. Diferentes tendencias confirman que apostar por colores más llamativos no tiene por qué ser una elección difícil, ya que, al ser bien incorporados, estos pueden convertirse en el detalle capaz de transformar por completo cualquier look.