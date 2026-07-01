¿La nueva capital de la moda? Isituto Marangoni

Lo que distingue a los estudiantes Marangoni Miami es que, a diferencia de quienes crecen en ciudades históricamente dominadas por gigantes de la moda como Milán, París o Londres, aquí desarrollan su talento con mayor libertad. “No tienen miedo. Son apasionados, seguros de sí mismos y muy entusiastas”, explica. La mayoría provienen de Latinoamérica, específicamente México y Colombia, y esa conexión con el talento latino también se refleja en sus programas de becas, desarrollados en colaboración con diseñadores y marcas como Lorena Saravia y Silvia Tcherassi para tener oportunidades laborales mientras siguen en la carrera.El talento de los estudiantes es innegable. Cada fin de curso, organizan un desfile gigante donde presentan sus colecciones frente a familiares y líderes de la industria. El de este año fue titulado “La Grande Bellezza”, y más allá de los diseños, hay algo que llama especialmente la atención: la pasión colectiva que se respira en la comunidad de la escuela.

Desfile “La Grande Bellezza” (Cortesía )

Desde los profesores y directivos hasta los alumnos, todos parecen compartir la misma convicción por lo que pasa dentro de ese edificio. Eso explica por qué, después de ocho años al frente del proyecto, Baykam sigue involucrado en prácticamente cada detalle de la escuela. “Todos me dicen que debo delegar más”, admite entre risas.Pero para alguien que apostó por una ciudad antes de que se convirtiera en referente global y logró traer una de las instituciones de moda más importantes del mundo a Estados Unidos, es fácil entender por qué todavía le cuesta soltar las riendas.