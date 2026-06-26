Montblanc presenta su nueva colección y lo hace con una experiencia única

Montblanc en la Semana de la moda
El desayuno que le dio inicio a todo
Como siempre, Montblanc tiene las mejores ideas y esta vez nos sorprendió de nuevo. Más que ser una simple presentación, transformaron este momento en un encuentro inolvidable lleno de experiencias sensoriales. El histórico Salone dei Tessuti fue el venue elegido para este gran momento y la marca se encargó de convertirlo en un universo único, inspirado en las cartas, los viajes y el arte de escribir. Cada rincón reflejaba el ADN de la maison, pero lo que más amamos fue la instalación inspirada en el Writing Traveler.
Montblanc
Diseños únicos.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc
Spots incríbles.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc
Writing Traveler máximalista.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc
El balance perfecto entre arte, diseño y escritura.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc
El arte de dominar el diseño.
Cortesía (Montblanc)
Colección primavera-verano 2027
Una nueva categoría de marroquinería llega con las nuevas Leather Collections, primero el diseño que ya todos conocemos y tanto amamos de las Writing Traveler. A eso agregamos bolsas nuevas, backpacks, bolsas crossbody y una gama de colores que nos encanta (tonos azul, verde, arena, coñac) y distintas texturas desde piel granulada hasta piel lisa. Más que seguir tendencias, Montblanc las impone y se encargan de diseñar piezas que te puedan acompañar en tu rutina diaria.
Montblanc
Tonos azules que nos encantan.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc
Bolsas únicas perfectas para cualquier día.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc
Amamos lo práctico y esta backpack lo tiene todo.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc
Piezas para todos los estilos.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc
Diseños súper versátiles que amamos.
Giuseppe Macor - Milano