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Moda

Montblanc presenta su nueva colección y lo hace con una experiencia única

Montbanc no podía faltar en Fashion Week: presentó su colección en el Salone dei Tessuti en Milán con un concepto que nos tiene obsesionadas.
vie 26 junio 2026 02:23 PM
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Montblanc Showroom Spring-Summer 2027 (15).jpg
El showroom más cool para presentar la colección de Montblanc SS27. (GIUSEPPE MACOR - MILANO)

Esta semana ha estado llena de moda y no podríamos estar más felices. Tras conocer la colección de primavera-verano 2027 de Montblanc quedamos encantadas. El lanzamiento de esta nueva línea se convirtió en una experiencia única de storytelling para presentar las nuevas piezas de esta reconocida marca.

La maison apostó por un concepto diferente pero súper original, el cual se centra en un recorrido que gira en torno al lujo, la escritura, el viaje y la elaboración artesana de todos sus productos. Todo esto se llevó a cabo en un venue espectacular, el histórico Salone dei Tessuti en Milán bajo la dirección de Marco Tomassetta.

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Montblanc en la Semana de la moda

El desayuno que le dio inicio a todo

Como siempre, Montblanc tiene las mejores ideas y esta vez nos sorprendió de nuevo. Más que ser una simple presentación, transformaron este momento en un encuentro inolvidable lleno de experiencias sensoriales. El histórico Salone dei Tessuti fue el venue elegido para este gran momento y la marca se encargó de convertirlo en un universo único, inspirado en las cartas, los viajes y el arte de escribir. Cada rincón reflejaba el ADN de la maison, pero lo que más amamos fue la instalación inspirada en el Writing Traveler.

Montblanc

Montblanc

Diseños únicos.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc

Montblanc

Spots incríbles.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc

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Writing Traveler máximalista.
Cortesía (Montblanc)
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Montblanc

El balance perfecto entre arte, diseño y escritura.
Cortesía (Montblanc)
Montblanc

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El arte de dominar el diseño.
Cortesía (Montblanc)

Colección primavera-verano 2027

Una nueva categoría de marroquinería llega con las nuevas Leather Collections, primero el diseño que ya todos conocemos y tanto amamos de las Writing Traveler. A eso agregamos bolsas nuevas, backpacks, bolsas crossbody y una gama de colores que nos encanta (tonos azul, verde, arena, coñac) y distintas texturas desde piel granulada hasta piel lisa. Más que seguir tendencias, Montblanc las impone y se encargan de diseñar piezas que te puedan acompañar en tu rutina diaria.

Montblanc

Montblanc

Tonos azules que nos encantan.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc

Montblanc

Bolsas únicas perfectas para cualquier día.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc

Montblanc

Amamos lo práctico y esta backpack lo tiene todo.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc

Montblanc

Piezas para todos los estilos.
Giuseppe Macor - Milano
Montblanc

Montblanc

Diseños súper versátiles que amamos.
Giuseppe Macor - Milano

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Marco Tomasetta como creativo de Montblanc

Este año, Marco Tomasetta sigue siendo la mente creativa detrás de las espectaculares colecciones de Montblanc y llega con una propuesta que mantiene la esencia de la marca, pero saliendo un poco de lo común. La colección refleja la continuidad de estos patrones históricos y tan conocidos de la marca, pero con un toque moderno que nos encanta y conserva la artesanía y el gran trabajo de los materiales.

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La mente creativa detrás de los diseños más cool. ((@richard10))

Let’s Write

La marca alemana también celebró el estreno mundial de Let’s Write, cortometraje dirigido por Wes Anderson y uno de los highlights que sucedió en Milán. La proyección formó parte de la exhibición de Montblanc en la Semana de la moda y fue ese plus que llevo esta colección a otro nivel. La colaboración entre la Montblanc y Wes sigue fortaleciendo la visión creativa de la marca y lo hacen de la mejor manera para ampliar el universo visual que existe en el lanzamiento de sus colecciones.

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Un evento lleno de momentos únicos. (Cortesía (Montblanc))

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Una experiencia única

La presentación de Montblanc en la Semana de la moda de Milán fue más que una colección, fue un momento que reunió diseño y artesanía en un mismo punto, con un storytelling y escenografía impecable. El PR Breakfast fue una de las mejores estrategias y el evento que se encargó de presentar sus Leather Collections, el estreno de Let’s Write y la combinación de todos esos elementos creativos que convierten un solo espacio en algo único.

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Una experiencia llena de espacios increíbles. (GIUSEPPE MACOR - MILANO)

Sin duda, después de esta gran experiencia, Montblanc demuestra que la creatividad no se trata solo de crear colecciones únicas, sino de formar experiencias que sean dignas de presentar las piezas tan icónicas que la marca tiene.

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Montblanc Milan Fashion Week it bag

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