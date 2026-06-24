Esta es la marca perfecta para iniciarte en el mundo de la relojería

La relojería de lujo puede parecer una industria confusa y complicada, reservada únicamente para los expertos. Sin embargo, es un mercado sumamente interesante, por lo que si te gustaría comenzar a introducirte en este mundo te recomendamos que conozcas Raymond Weil.
La firma de relojería suiza ha logrado crecer en una industria sumamente competitiva, manteniendo su esencia y su visión. Hoy, celebra sus 50 años con el lanzamiento de su nueva colección títulada A. R. T; una propuesta que combina innovación con sus principios tradicionales.
Publicidad
Raymon Weil presenta la clásica relojería suiza que sí puedes tener
La firma fue fundada en 1976 por Raymond Weil en Ginebra durante la crisis de los cuarzos, época en la que la industria de la relojería estaba siendo dominada por el mercado japonés, causando que muchas marcas suizas quebraran. Ante esta oportunidad, Weil decidió fundar su propia firma bajo una visión completamente diferente: relojería clásica suiza inspirada en las artes con calidad de excelencia a precios accesibles.
En una industria dominada por los grandes conglomerados, la firma Raymond Weil logró abrirse paso como una empresa independiente familiar que ha pasado su dirección por generaciones; siendo ahora dirigida por Elie Bernheim, nieto del fundador original. Logrando conservar su estética de lujo discreto, por más de cinco décadas.
Publicidad
A.R.T: La colección estrella de la marca
Como conmemoración por sus 50 años de legado, Raymond Weil nos presenta A. R. T, su nueva colección donde el producto estrella del lanzamiento es la introducción del reloj con brazalete integrado, un producto diseñado para hombre y para mujer nunca antes visto en la marca.
El título de esta colección, surge de la conexión tan estrecha que tiene la marca con las artes, ya que han sido una fuente de inspiración desde el nacimiento de la firma. De hecho, muchas de las colecciones más exitosas han estado directamente inspiradas en la música, demostrando que sus piezas van más allá de un accesorio; buscando seguir rindiendo homenaje a la sensibilidad artística que los ha caracterizado.
La firma toma como inspiración el ritmo de vida actual, donde cada vez el trabajo, los eventos sociales y las actividades diarias se van mezclando entre sí. Por lo que buscan crear un reloj que combine elegancia, practicidad y versatilidad; logrando destacarse por su innovar con una estética sport-chic y mantener el lujo silencioso que ha definido a la marca.
Publicidad
La firma nuevamente sorprende a sus compradores al seguir buscando desafiar sus habilidades, presentando el reloj con brazalete integrado, un producto con una estética mucho más limpia y fluida. Disponible en 14 diferentes modelos, con dos tamaños distintos, la firma juega con el diseño de la pieza variando en colores, materiales y acabados, cada uno apuntando a un público distinto.
Definitivamente el diseño es algo nunca antes visto en la marca, desde la construcción del brazalete, completamente fabricado por eslabones H, un acabado completamente nuevo para Raymond Weil, logrando aportar una visión mucho más estructurada y novedosa.
¿Por qué es una excelente primera marca de relojería?
El valor está en los detalles y la firma lo sabe, la combinación de acabados aporta profundidad y sofisticación a la pieza, mientras que algunas versiones incorporan diamantes creados en laboratorio. La esfera del reloj está diseñada para lograr una lectura clara precisa de la hora, además que el cristal de zafiro protege la pieza y garantiza la excelente calidad que distingue esta firma. Sin pretenciones ni buscar llamar la atención, Raymond Weil conoce a su público objetivo y los invita a conocer sus productos desde un precio accesible con un valor simbólico incalculable. Perfecto para aquellos que están interesados en conocer el arte clásico de la relojería, esta firma ideal si estás buscando piezas que conserven la tradición y el diseño.