Esta es la marca perfecta para iniciarte en el mundo de la relojería

A.R.T: La colección estrella de la marca

Como conmemoración por sus 50 años de legado, Raymond Weil nos presenta A. R. T, su nueva colección donde el producto estrella del lanzamiento es la introducción del reloj con brazalete integrado, un producto diseñado para hombre y para mujer nunca antes visto en la marca.

Raymond Weil presenta su reloj con brazalete incluido, nunca antes visto (@elie.bernheim)

El título de esta colección, surge de la conexión tan estrecha que tiene la marca con las artes, ya que han sido una fuente de inspiración desde el nacimiento de la firma. De hecho, muchas de las colecciones más exitosas han estado directamente inspiradas en la música, demostrando que sus piezas van más allá de un accesorio; buscando seguir rindiendo homenaje a la sensibilidad artística que los ha caracterizado.

La firma toma como inspiración el ritmo de vida actual, donde cada vez el trabajo, los eventos sociales y las actividades diarias se van mezclando entre sí. Por lo que buscan crear un reloj que combine elegancia, practicidad y versatilidad; logrando destacarse por su innovar con una estética sport-chic y mantener el lujo silencioso que ha definido a la marca.