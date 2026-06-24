La rivalidad entre Anna Wintour y Franca Sozzani que terminó por convertirlas en familia
Anna Wintour y Franca Sozzani protagonizaron una de las rivalidades más icónicas de la moda, sin imaginar que años después sus hijos terminarían por casarse, uniendo a dos de las familias más influyentes de la industria.
Cuando se habla de las mujeres que redefinieron la industria de la moda y transformaron para siempre la manera en que entendemos la cultura, el lujo y el poder del mundo editorial, los nombres de Anna Wintour y Franca Sozzani son inevitables. Desde visiones profundamente distintas, ambas revolucionaron las revistas de moda y construyeron un legado que trascendió las páginas impresas para influir en generaciones de diseñadores, fotógrafos y creativos. Su impacto sigue siendo una referencia obligada y una fuente de inspiración que, décadas después, continúa marcando el rumbo de la industria.
Fue en 1988 cuando Anna Wintour asumió el liderazgo de Vogue Estados Unidos y Franca Sozzani el de Vogue Italia, dando inicio a lo que sería una nueva era donde el lenguaje visual único de Franca y la influencia cultural y comercial de Anna terminarían por posicionarlas en lo que sería una de las rivalidades más comentadas en la historia de la moda.
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¿Cómo comenzó la rivalidad entre Anna Wntour y Franca Sozzani?
La dirección editorial de ambas marcó, sin duda, un antes y un después en la manera en que el público veía y consumía la moda a través de una revista. Desde su llegada, Anna Wintour se enfocó en transformar la edición estadounidense de la revista: conectó la moda con las celebridades, la cultura popular y los negocios; por su parte, Franca Sozzani supo crear un nuevo lenguaje visual que resultó único y que terminó por convertir tanto a la fotografía como a la narrativa visual en los protagonistas de cada edición para colocar a la versión italiana en el centro de la conversación editorial.
Cabe mencionar que, aunque sus enfoques editoriales eran diferentes, ambas compartían un objetivo en común: cambiar la percepción que se tenía de la moda, demostrando que no se trataba de algo banal sino de una forma de expresión, incluso en ámbitos culturales, sociales y políticos.
Y aunque su rivalidad fue alimentada principalmente por la misma industria, la realidad era que Anna y Franca tuvieron una amistad que se caracterizó por el respeto y la admiración mutua, tanto personal como profesional, y que con el paso de los años ésta terminó por consolidarse como una de las relaciones más importantes entre las editoras.
Tras el fallecimiento de Franca Sozzani en 2016, Anna Wintour la describió como una editora brillante, generosa y con una imaginación extraordinaria durante su discurso en el 2017 en la gala delos CFDA Awards. Compartió, además, que una de las razones por las cuales la admiraba era por la manera que defendía sus propias ideas sin tener miedo a desafiar las reglas establecidas por la industria, recordando una de las citas que definió su legado como una de las editoras más importantes de la moda: “Prefiero cometer mis propios errores”
Esa misma noche, Anna compartió uno de los recuerdos más emotivos de su amistad con Franca al revelar que, gracias al matrimonio de sus hijos, ambas terminaron convirtiéndose en familia. Para la editora de Vogue, aquel inesperado vínculo fue el último y más hermoso giro del destino en una relación única, una conexión marcada por la admiración, el cariño y una complicidad por la que, asegura, siempre estará profundamente agradecida.
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El matrimonio entre los hijos de Wintour y Sozzani que terminó con la 'rivaliad' de las editoras
Bee Shaffer y Francesco Carrozzini
Su relación comenzó en 2016, pero no fue hasta inicios del 2018 cuando Bee Shaffer, hija de Anna Wintour, y Francesco Carrozzini, hijo de Franca Sozzani, anunciaron su compromiso y contrajeron matrimonio de manera oficial en una primera ceremonia privada el 8 de julio del mismo año en la casa de campo de Wintour en Long Island y, posteriormente, en una segunda ceremonia en una iglesia en Portofino, Italia, al ser un lugar lleno de significado para Francesco, reflejando el recuerdo y legado de su madre en uno de los momentos más importantes de su vida.
La unión los confirmó como una de las parejas favoritas en la industria de la moda y con justa razón.
Actualmente, Bee Shaffer es productora de ATG Entertainment en Nueva York y ha participado en algunas de las más exitosas producciones de Broadway como Plaza Suite, Appropriate y Parade, mientras que, por su parte, Francesco Carrozzini ha desarrollado su carrera como director y cineasta entre Italia y Estados Unidos.
Sin embargo, recientemente la pareja compartió un comunicado que tomó por sorpresa a todo el mundo al anunciar de manera oficial su divorcio.
Tras diez maravillosos años juntos, hemos decidido separarnos. Aunque nuestras trayectorias profesionales nos llevaron por caminos diferentes, seguimos siendo los mejores amigos y padres entregados y comprometidos con nuestro hijo.
Comunicó la pareja
Una de las razones por las que esta noticia ha dejado en shock a la industria fue su aparición en la Met Gala de este año, ocurrida días antes del anuncio de su separación, pues se dejaron ver felices juntos. Este divorcio, sin duda, marca el fin de una era icónica y llena de historia entre dos de las más influyentes familias dentro del mundo de la moda.
Pero algo que no queda claro es que, aunque la historia de amor entre Bee y Francesco llegue a su fin, el legado de Anna Wintour y Franca Sozzani seguirá estando presente para recordarnos y demostrarnos al mismo tiempo cómo es que la moda editorial ha logrado convertirse en un reflejo y forma de expresión para la cultura y sociedad a través de la moda y que día con día esta sigue reinventándose de manera tan única y muy fashion.