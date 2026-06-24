La rivalidad entre Anna Wintour y Franca Sozzani que terminó por convertirlas en familia

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Anna Wntour y Franca Sozzani?

La dirección editorial de ambas marcó, sin duda, un antes y un después en la manera en que el público veía y consumía la moda a través de una revista. Desde su llegada, Anna Wintour se enfocó en transformar la edición estadounidense de la revista: conectó la moda con las celebridades, la cultura popular y los negocios; por su parte, Franca Sozzani supo crear un nuevo lenguaje visual que resultó único y que terminó por convertir tanto a la fotografía como a la narrativa visual en los protagonistas de cada edición para colocar a la versión italiana en el centro de la conversación editorial.

Franca Sozzani y Anna Wintour en el front row de Schiaparelli para la colección haute couture SS en la Fashion Week de París del 2015 (Vía Getty Images)

Cabe mencionar que, aunque sus enfoques editoriales eran diferentes, ambas compartían un objetivo en común: cambiar la percepción que se tenía de la moda, demostrando que no se trataba de algo banal sino de una forma de expresión, incluso en ámbitos culturales, sociales y políticos.

Y aunque su rivalidad fue alimentada principalmente por la misma industria, la realidad era que Anna y Franca tuvieron una amistad que se caracterizó por el respeto y la admiración mutua, tanto personal como profesional, y que con el paso de los años ésta terminó por consolidarse como una de las relaciones más importantes entre las editoras.

Franca Sozzani y Anna Wintour en la inauguración de la exposición de Miuccia Prada y Elsa Schiaparelli: "Impossible Conversations" durante la Fashion Week de Milán del 2012. (Vía Getty Images)

Tras el fallecimiento de Franca Sozzani en 2016, Anna Wintour la describió como una editora brillante, generosa y con una imaginación extraordinaria durante su discurso en el 2017 en la gala de los CFDA Awards. Compartió, además, que una de las razones por las cuales la admiraba era por la manera que defendía sus propias ideas sin tener miedo a desafiar las reglas establecidas por la industria, recordando una de las citas que definió su legado como una de las editoras más importantes de la moda: “Prefiero cometer mis propios errores”

Esa misma noche, Anna compartió uno de los recuerdos más emotivos de su amistad con Franca al revelar que, gracias al matrimonio de sus hijos, ambas terminaron convirtiéndose en familia. Para la editora de Vogue, aquel inesperado vínculo fue el último y más hermoso giro del destino en una relación única, una conexión marcada por la admiración, el cariño y una complicidad por la que, asegura, siempre estará profundamente agradecida.