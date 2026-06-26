Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Colombia conquista Milán con una de las colecciones más destacadas de la semana de la moda

Nicolás Martín García puso a Latinoamérica en alto con el desfile de GARCIAS; ha sido uno de los debuts más comentados hasta el momento.
vie 26 junio 2026 01:57 PM
Añadir Quién en Google
GARCIAS SHOW.jpg
Latin Dreamers es la colección de GARCIAS que ha sido un gran éxito. (Cortesía (Giuseppe Antonelli))

La marca GARCIAS fue fundada y es dirigida por Nicolás Martín García, un colombiano que creció en Italia y se volvió amante de la moda, pero también de la cultura latinoamericana. Este 2026 presentó su primera pasarela oficial Latin Dreamers y ha sido un éxito en la Semana de la moda masculina de Milán.

Esta colección es muy personal y refleja la cultura colombiana en todos los sentidos, desde la migración, hasta la familia y el orgullo latinoamericano . Sin duda, Nicolás tuvo un gran debut en Milán con esta colección porque no solo presento ropa, sino que transformo el runway en una experiencia única para todos los que estuvieron ahí.

Publicidad

Todo lo que tienes que saber sobre GARCIAS y su colección Latin Dramers

Nicolás Martín García nació en Bogotá y creció tanto en Colombia como Italia, su carrera se construyó dentro de las casas más importantes de moda y, por fin, lanzó su primer proyecto solo. Las experiencias que tuvo en las firmas de lujo italianas le permitieron desarrollar una visión única sobre la sastrería, el color y todos los elementos que hoy destacan a GARCIAS. Más que ser un diseñador, es un creador de experiencias y el perfecto narrador de historias visuales.

38B_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07359.jpg
Latinoamérica conquista el mundo y la moda. (Cortesía (Giuseppe Antonelli))

GARCIAS es una marca creada con la finalidad de entender y representar al lujo desde el ojo latinoamericano, pero con esos toques únicos de la alta costura italiana. Esta firma es el resultado de un balance perfecto entre la sofisticación italiana y la cultura colombiana. Es una gran marca no solo por ser latina, sino por todos los elementos visuales que incluye, desde colores vibrantes hasta textiles con texturas únicas y siluetas relajadas. Más que seguir tendencias, es una marca que sigue su propio lenguaje y viene a representar a una nueva generación de latinos amantes de la moda.

37_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06595.jpg
La típica camisa a cuadros con un twist espectacular. (Cortesía (Giuseppe Antonelli))

Publicidad

La inspiración detrás de la colección: Latin Dreamers

Latin Dreamers es la primera colección de la marca que se presenta en Milán. La idea detrás de estos diseños nació a partir de los recuerdos personales de Nicolás, desde su infancia hasta las experiencias que marcaron su identidad como latino en Italia.

El concepto Latin Dreamers se refiere a todas esas personas que persiguen sus sueños sin abandonar sus raíces. Es una propuesta que explora temas como la migración, la familia y el orgullo cultural. Cada look representa esa dualidad entre la tradición y la moda actual, demostrando que la moda italiana puede convivir con las raíces latinoamericanas.

Latin Dreamers

29_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06462.jpg

29_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06462.jpg

La playera que más representa a la cultura latinoamericana.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
04_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06086.jpg

04_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06086.jpg

Una colección llena de colores vibrantes.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
86_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07305.jpg

86_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07305.jpg

Siluetas y patrones únicos.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
73_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07105.jpg

73_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07105.jpg

No solo hay prendas de ropa, también hay accesorios que nos encantan.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
44_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06660.jpg

44_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06660.jpg

Looks con ese pop de color que todos amamos.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)

Uno de los aspectos característicos y que más amamos de este desfile fue la presentación escenográfica, ya que no solo fue una pasarela convencional, fue un espacio que recreó las calles de Latinoamérica. Mezcló elementos clave de estas ciudades, como barberías, mercados y espacios únicos que solo los latinos entendemos. El resultado de esto fue la experiencia perfecta para todos los asistentes, permitiendo que se adentraran en la cultura y que pudieran entender la historia detrás de la colección Latin Dreamers.

Publicidad

¿Por qué todo mundo habla de GARCIAS y Latin Dreamers?

Esta colección tuvo piezas que marcan un statement dentro de la moda: camisas de seda, trajes de sastrería y prendas denim. Claro que también hay prendas con estampados únicos como el Niño Dios y otras con el símbolo zodiacal de tauro, que también formo parte de la identidad del runway. El resultado de todos estos elementos juntos fue el perfecto equilibrio entre elegancia, modernidad y ese toque de nostalgia por las raíces latinas del diseñador.

Latin Dreamers

(Obligatorio)

(Obligatorio)

Trajes espectaculares con siluetas que los vuelven únicos.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
05_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06117.jpg

05_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06117.jpg

No solo es ropa, son piezas statement para cada look.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
83_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07237.jpg

83_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07237.jpg

El símbolo zodiacal de Tauro formó parte de esta colección y amamos.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
56_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06808.jpg

56_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06808.jpg

GARCIAS llega con una nueva propuesta de moda masculina que estamos amando.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)
81_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07208.jpg

81_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07208.jpg

Prendas únicas que mezclan ambas culturas.
Cortesía (Giuseppe Antonelli)

La industria de la moda sigue siendo un universo único en el que todos buscan destacar a través de colaboraciones y estrategias súper planeadas, y GARCIAS logró que su propuesta se viera autentica y súper personal, lo que conecta con los sentimientos y emociones de las personas, logrando una propuesta de valor única y que amamos. Esta colección no solo presentó ropa llamativa, sino que contó una historia con la que muchas personas se identificaron. Con esto nos damos cuenta de que la moda latinoamericana ya está ganando la atención que buscaba y los latinos también pueden triunfar en la industria.

Tags

Milan Fashion Week Moda y lujo Ropa

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad