Colombia conquista Milán con una de las colecciones más destacadas de la semana de la moda

La inspiración detrás de la colección: Latin Dreamers

Latin Dreamers es la primera colección de la marca que se presenta en Milán. La idea detrás de estos diseños nació a partir de los recuerdos personales de Nicolás, desde su infancia hasta las experiencias que marcaron su identidad como latino en Italia.

El concepto Latin Dreamers se refiere a todas esas personas que persiguen sus sueños sin abandonar sus raíces. Es una propuesta que explora temas como la migración, la familia y el orgullo cultural. Cada look representa esa dualidad entre la tradición y la moda actual, demostrando que la moda italiana puede convivir con las raíces latinoamericanas.

Latin Dreamers 29_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06462.jpg La playera que más representa a la cultura latinoamericana. Cortesía (Giuseppe Antonelli) 04_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06086.jpg Una colección llena de colores vibrantes. Cortesía (Giuseppe Antonelli) 86_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07305.jpg Siluetas y patrones únicos. Cortesía (Giuseppe Antonelli) 73_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA07105.jpg No solo hay prendas de ropa, también hay accesorios que nos encantan. Cortesía (Giuseppe Antonelli) 44_Garcias_Show_@giusantonelli_FrigoBarProd_1GA06660.jpg Looks con ese pop de color que todos amamos. Cortesía (Giuseppe Antonelli)

Uno de los aspectos característicos y que más amamos de este desfile fue la presentación escenográfica, ya que no solo fue una pasarela convencional, fue un espacio que recreó las calles de Latinoamérica. Mezcló elementos clave de estas ciudades, como barberías, mercados y espacios únicos que solo los latinos entendemos. El resultado de esto fue la experiencia perfecta para todos los asistentes, permitiendo que se adentraran en la cultura y que pudieran entender la historia detrás de la colección Latin Dreamers.