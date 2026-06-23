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Moda

Ya puedes inscribirte para el premio Tiffany & Co. y CFDA, te contamos todo sobre esta edición

Con mentorías, financiamiento y una beca de verano, la iniciativa busca impulsar a la próxima generación de talentos que marcarán el futuro de la joyería contemporánea.
mar 23 junio 2026 01:12 PM
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Tiffany & Co. y CFDA lanzan un premio para diseñadores de joyería. (Cortesía Tiffany & Co.)

Con una nueva edición de su premio para diseñadores de joyería, Tiffany & Co. y el CFDA refuerzan su compromiso con las nuevas voces creativas que están transformando el futuro de la joyería contemporánea. Esta iniciativa entre la casa joyera y el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) tiene como objetivo destacar el talento de los creadores de joyería que sobresalen por su innovación, creatividad y compromiso con la diversidad y la inclusión.

Además, busca consolidar a la joyería como una disciplina con el mismo reconocimiento e impacto que la moda femenina y masculina. Más allá del prestigio que implica recibir este galardón, la iniciativa representa una oportunidad estratégica para impulsar la visibilidad y el crecimiento profesional de diseñadores emergentes dentro del sector.

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¿Qué es el premio Tiffany & Co. x CFDA Jewelry Designer Award?

La primera edición se llevó a cabo en 2024 y reunió a diez diseñadores seleccionados por un comité conformado por figuras clave del diseño, la moda y la joyería. Tras varios meses de mentorías y desarrollo creativo, el ganador fue Jameel Mohammed, fundador de la firma Khiry, quien destacó por su propuesta contemporánea dentro de la joyería de lujo.

Tiffany & Co. y el CFDA continúan apostando por una nueva generación de diseñadores de joyería a través de una iniciativa creada para impulsar propuestas innovadoras con una sólida visión creativa y artesanal. Desde su lanzamiento, el premio se ha consolidado como una plataforma para identificar y apoyar a algunos de los talentos emergentes más prometedores de la industria.

Comité de selección del Premio Tiffany & Co. x CFDA para Diseñadores de Joyería. (Cortesía de Tiffany & Co.)

Para esta segunda edición, Tiffany & Co. y el CFDA buscan ampliar el alcance del programa con nuevas oportunidades para los participantes. Además del premio principal, la iniciativa incorpora una beca de 25 mil dólares y una pasantía de verano dirigida a estudiantes, reforzando así su compromiso con la formación y el desarrollo de las futuras voces de la joyería.

El premio brinda a los finalistas financiamiento para desarrollar una colección de entre tres y cinco piezas, además de mentorías creativas enfocadas en materiales, técnicas y exploración conceptual. Los participantes también tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas frente a un comité conformado por algunas de las figuras más importantes dentro de la moda, el diseño y el arte contemporáneo.

Nos emociona anunciar la segunda edición del Premio Tiffany & CFDA para Diseñadores de Joyería, lo que reafirma el compromiso histórico de la Casa con la creatividad, la excelencia artesanal y el impulso a la próxima generación de talentos emergentes.
Nathalie Verdeille, Chief Artistic Officer de Tiffany & Co.

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Los nombres que definirán al próximo talento de la joyería

Tiffany & Co. también reveló a algunos de los nombres que formarán parte del comité de selección para esta nueva edición del premio, consolidando un panel que mezcla moda, arte, joyería y cultura contemporánea.

Entre los miembros destacados se encuentran Jameel Mohammed, diseñador de joyería y primer ganador del Premio Tiffany x CFDA; Rajni Jacques, directora creativa de moda y estratega global de marca; Nathalie Verdeille, Chief Artistic Officer de Tiffany & Co.; la actriz y productora Gabrielle Union; Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica; y Andrew Bolton, curador de The Metropolitan Museum of Art.

La presencia de estas figuras dentro del comité deja claro el nivel de relevancia que ha tomado el concurso dentro de la industria. Más allá de reconocer nuevas propuestas, la iniciativa busca construir una plataforma capaz de impulsar carreras creativas con una visión mucho más global y contemporánea.

La participación de Mohammed dentro del comité marca además un momento significativo para el programa. Tras convertirse en el primer ganador del premio en 2024 gracias a su propuesta innovadora dentro de la joyería de lujo, su incorporación representa una forma de dar continuidad al proyecto y demostrar el impacto que este reconocimiento puede tener en la trayectoria de los diseñadores emergentes.

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Tags

alta joyería Tiffany & Co.

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