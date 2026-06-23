Ya puedes inscribirte para el premio Tiffany & Co. y CFDA, te contamos todo sobre esta edición

¿Qué es el premio Tiffany & Co. x CFDA Jewelry Designer Award?

La primera edición se llevó a cabo en 2024 y reunió a diez diseñadores seleccionados por un comité conformado por figuras clave del diseño, la moda y la joyería. Tras varios meses de mentorías y desarrollo creativo, el ganador fue Jameel Mohammed, fundador de la firma Khiry, quien destacó por su propuesta contemporánea dentro de la joyería de lujo.

Tiffany & Co. y el CFDA continúan apostando por una nueva generación de diseñadores de joyería a través de una iniciativa creada para impulsar propuestas innovadoras con una sólida visión creativa y artesanal. Desde su lanzamiento, el premio se ha consolidado como una plataforma para identificar y apoyar a algunos de los talentos emergentes más prometedores de la industria.

Para esta segunda edición, Tiffany & Co. y el CFDA buscan ampliar el alcance del programa con nuevas oportunidades para los participantes. Además del premio principal, la iniciativa incorpora una beca de 25 mil dólares y una pasantía de verano dirigida a estudiantes, reforzando así su compromiso con la formación y el desarrollo de las futuras voces de la joyería.

El premio brinda a los finalistas financiamiento para desarrollar una colección de entre tres y cinco piezas, además de mentorías creativas enfocadas en materiales, técnicas y exploración conceptual. Los participantes también tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas frente a un comité conformado por algunas de las figuras más importantes dentro de la moda, el diseño y el arte contemporáneo.