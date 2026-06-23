¿Quieres ser un ángel? Victoria's Secret lanza polémico concurso

Victoria's Secret, la emblemática firma que durante décadas dictó los estándares de belleza y convirtió la feminidad en una fantasía con sus supermodelos, ha decidido reinventar las reglas: abrió las puertas de su codiciada pasarela al público en general.
Con el lanzamiento de un casting abierto en Estados Unidos, la marca no solo busca reconectar con una audiencia moderna que exige una mayor accesibilidad, sino que también nos invita a ser testigos de cada instante de este viaje a la fama. Es una oportunidad única para que las grandes soñadoras den el salto definitivo desde los pasillos de los centros comerciales hasta el desfile más icónico del planeta.
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¿Qué es Calling All Angels? El nuevo concurso de Victoria's Secret
Bajo el inspirador nombre de Calling All Angels, la marca ha convocado a mayores de 18 años a participar en un certamen presencial y digital que rompe con cualquier esquema establecido. El concurso del glamour ha recorrido algunos de lugares de Estados Unidos como el Beverly Center en Los Ángeles, el Dadeland Mall en Miami, The Galleria en Houston y el Woodfield Mall en Chicago. El objetivo de estos concursos es descubrir un talento fresco y vibrante que resuene de manera auténtica con la audiencia actual.
La gran elegida de esta búsqueda no solo obtendrá el codiciado honor de desfilar en el icónico Victoria's Secret Fashion Show programado para el otoño de 2026, sino que asegurará un contrato exclusivo con la prestigiosa agencia IMG Models, cuna de figuras de la talla de Gigi Hadid y Alex Consani. En esta nueva etapa, la firma apuesta por el descubrimiento directo de talentos genuinos, demostrando que buscan personalidades dinámicas y multifacéticas, capaces de fluir entre el mundo del entretenimiento, la viralidad de las redes y la alta costura.
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Ya sabemos que la magia de su desfile ya no puede limitarse a lo pasajero de una sola noche, la marca ha apostado por enaltecer la narrativa de fondo. Es por ello que todo el proceso de transformación de la futura ganadora, desde el nerviosismo de las multitudinarias audiciones hasta su inminente y deslumbrante debut en la pasarela, quedará inmortalizado en una nueva serie documental, un proyecto que sigue la líneade la reciente producción Lights, Camera, Angels.
Esta propuesta busca replicar el éxito del documental lanzado a principios de 2026 sobre el desfile de 2025, el cual dio a la audiencia una visión cruda y sin filtros en los tensos días previos al magno evento. Al documentar el certamen actual, la firma busca humanizar profundamente a sus modelos, exponiendo el inmenso esfuerzo, la carga emocional y la resiliencia que se requieren para ganarse un par de alas. De esta forma, el casting se transforma en un contenido continuo y apasionante que promete mantener a los espectadores enganchados mucho antes de que se enciendan los reflectores de la pasarela.
Este ambicioso casting abierto representa tan solo un engranaje dentro de la colosal reestructuración de imagen que Victoria's Secret ha desplegado en sus más recientes campañas publicitarias. Han quedado atrás los tiempos de la exclusividad y los estándares, la firma celebra la diversidad mezclando los rostros consagrados de la industria con estrellas en pleno ascenso y figuras imperativas de la cultura pop, como quedó patente en su exitosa campaña de San Valentín protagonizada por Hailey Bieber con la intención de dar un mensaje de inclusión y empoderamiento, adaptándose hábilmente a las exigencias de un consumidor contemporáneo y digitalmente fluido.
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No podemos olvidar el escándalo en 2009 con la repentina renuncia de Kylie Bisutti, ganadora del certamen Model Search que terminó por publicar su libro 'I'm No Angel', que habla sobre la toxicidad de la industria y la exigencia de una delgadez extrema. Recordar lo que vivió la modelo es como una advertencia histórica para las actuales aspirantes de Calling All Angels. Aunque la marca garantice hoy una era mucho más humana, inclusiva y transparente, este caso recuerda que la futura ganadora no solo se someterá a los reflectores, sino al gran desafío de preservar su propia identidad dentro de un sistema que a pesar de sus constantes cambios, no deja de ser demandante.