¿Quieres ser un ángel? Victoria's Secret lanza polémico concurso

Ya sabemos que la magia de su desfile ya no puede limitarse a lo pasajero de una sola noche, la marca ha apostado por enaltecer la narrativa de fondo. Es por ello que todo el proceso de transformación de la futura ganadora, desde el nerviosismo de las multitudinarias audiciones hasta su inminente y deslumbrante debut en la pasarela, quedará inmortalizado en una nueva serie documental, un proyecto que sigue la líneade la reciente producción Lights, Camera, Angels.

Grabaciones para el documental. (@victoriassecret)

Esta propuesta busca replicar el éxito del documental lanzado a principios de 2026 sobre el desfile de 2025, el cual dio a la audiencia una visión cruda y sin filtros en los tensos días previos al magno evento. Al documentar el certamen actual, la firma busca humanizar profundamente a sus modelos, exponiendo el inmenso esfuerzo, la carga emocional y la resiliencia que se requieren para ganarse un par de alas. De esta forma, el casting se transforma en un contenido continuo y apasionante que promete mantener a los espectadores enganchados mucho antes de que se enciendan los reflectores de la pasarela.

Este ambicioso casting abierto representa tan solo un engranaje dentro de la colosal reestructuración de imagen que Victoria's Secret ha desplegado en sus más recientes campañas publicitarias. Han quedado atrás los tiempos de la exclusividad y los estándares, la firma celebra la diversidad mezclando los rostros consagrados de la industria con estrellas en pleno ascenso y figuras imperativas de la cultura pop, como quedó patente en su exitosa campaña de San Valentín protagonizada por Hailey Bieber con la intención de dar un mensaje de inclusión y empoderamiento, adaptándose hábilmente a las exigencias de un consumidor contemporáneo y digitalmente fluido.