El Día del Padre es la ocasión perfecta para apapachar a ese hombre que nos inspira todos los días. Si tu papá es un apasionado del fitness, olvídate de las corbatas aburridas; la clave para sorprenderlo está en regalarle piezas que eleven al máximo su rendimiento, con un estilo impecable para todos los gustos.
Entre gadgets y tenis: los mejores regalos para un papá amante del fitness
En esta era digital, un smartwatch es más que un accesorio; es un verdadero entrenador de lujo. Para los papás que buscan la funcionalidad, el modelo Apple Watch Series 11 es la máxima expresión de sofisticación. Este reloj ofrece funciones avanzadas de salud, monitoreando el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y niveles de sueño, además de contar con detección de accidentes. Puedes comprarlo en tiendas como MacStore o iShop, con precios desde $8,500 a los $10,000. Si buscas una opción más accesible, el Redmi Watch 5 tiene monitor de frecuencia cardiaca, más de 100 modos deportivos y una pila que puede aguantar varios días, en Amazon México por aproximadamente $600 a $800.
Por supuesto, ningún entrenamiento va a estar completo sin el soundtrack adecuado que impulse cada movimiento. Los audífonos inalámbricos de la marca Soundcore son la opción ideal, destacando por su resistencia al agua, un estuche de carga sumamente liviano y un sonido detallado, puedes adquirirlos en plataformas de e-commerce por menos de $500, siendo una ganga absoluta. Si buscas otra alternativa innovadora, los audífonos Shokz garantizan seguridad total al correr en exteriores o si tu papá realiza actividades acuáticas, ya que no aíslan los sonidos de la calle, y los encuentras por cerca desde $2,399, en diferentes plataformas digitales o en El Palacio de Hierro.
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Lo más top para un papá runner
El calzado adecuado puede transformar completamente una experiencia deportiva, y que ofrezcan una increíble amortiguación, estabilidad y prevención de lesiones en las articulaciones. Si tu papá es un corredor, Adidas cuenta con modelos revolucionarios como los Adidas Adizero (diseñados para pura ligereza y máxima velocidad) o los Adidas AlphaBounce para una flexibilidad absoluta. Los puedes encontrar en tiendas de prestigio como Dportenis con precios que van desde los $2,500 hasta los $4,000. Por otro lado, Nike, famoso por la calidad, destaca con las resistentes siluetas para explorar la naturaleza como el modelo Nike Juniper Trail 2, o las opciones clásicas de asfalto como los Nike Revolution 8 y los Nike Run Defy, con un valor entre los $1,500 y $2,800.
Marcas como Under Armour y Puma dictan las reglas indiscutibles del estilo sporty masculino. La aclamada serie HOVR Phantom 3 SE, HOVR Sonic 6 y Charged Assert 10 de la marca Under Armour combinan un soporte incomparable con una estética envidiable y tejidos duraderos; mientras que los modelos Deviate Nitro 2, Softride One 4 All y Better Foam Legacy de la casa Puma son verdaderas joyas del diseño e ideales para esas mañanas de domingo en las que a los papás deportistas les gusta salir a trotar.
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Para los papás que aman los exteriores
Para el padre que disfruta de la adrenalina en exteriores, una bicicleta de montaña clásica como el modelo de Spatial o la espectacular versión eléctrica de la marca Eleglide representan el regalo definitivo para ellos. Estos magníficos vehículos se consiguen en boutiques mexicanas de ciclismo o vía importación online, con precios de $6,000 para las manuales y hasta $25,000 para las versiones eléctricas de lujo. Si el clima exige un entrenamiento en interiores, la bicicleta estática plegable de la marca Ultrasport con pantalla LCD que muestra tiempo, velocidad y calorías quemadas, valorada en unos $3,500, es la solución perfecta.
También el cuidado posterior al ejercicio es tan crucial como la rutina para mantenerse invencible. Las pistolas de masaje muscular, de la marca Lefity, se han vuelto el gadget más deseado por los verdaderos atletas. Con 30 niveles de velocidad y 6 cabezales intercambiables, esta herramienta de recuperación se encuentra disponible en Mercado Libre o Amazon por menos de $1,000. Para quienes prefieren el entrenamiento funcional en casa, el kit de la firma Amonax o las versátiles bandas elásticas de Portentum, que incluyen diferentes niveles de resistencia hasta 22.5 kilos, que van rondando los $300 a $600. Y por último para los fanáticos de la raqueta, una pala ligera y de alto control como la Head Graphene 360 Zephyr Pro lo coronará indiscutiblemente en la pista de pádel, con un costo aproximado de $2,500 en establecimientos nacionales especializados. ¿Y tú? ¿Ya tienes el regalo para papá?