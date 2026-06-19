Entre gadgets y tenis: los mejores regalos para un papá amante del fitness

Para los papás que aman los exteriores

Para el padre que disfruta de la adrenalina en exteriores, una bicicleta de montaña clásica como el modelo de Spatial o la espectacular versión eléctrica de la marca Eleglide representan el regalo definitivo para ellos. Estos magníficos vehículos se consiguen en boutiques mexicanas de ciclismo o vía importación online, con precios de $6,000 para las manuales y hasta $25,000 para las versiones eléctricas de lujo. Si el clima exige un entrenamiento en interiores, la bicicleta estática plegable de la marca Ultrasport con pantalla LCD que muestra tiempo, velocidad y calorías quemadas, valorada en unos $3,500, es la solución perfecta.

Bicicleas Spatial y Eleglide (Amazon)

Ultrasport F-Bike Design Bicicleta (Amazon)

También el cuidado posterior al ejercicio es tan crucial como la rutina para mantenerse invencible. Las pistolas de masaje muscular, de la marca Lefity, se han vuelto el gadget más deseado por los verdaderos atletas. Con 30 niveles de velocidad y 6 cabezales intercambiables, esta herramienta de recuperación se encuentra disponible en Mercado Libre o Amazon por menos de $1,000. Para quienes prefieren el entrenamiento funcional en casa, el kit de la firma Amonax o las versátiles bandas elásticas de Portentum, que incluyen diferentes niveles de resistencia hasta 22.5 kilos, que van rondando los $300 a $600. Y por último para los fanáticos de la raqueta, una pala ligera y de alto control como la Head Graphene 360 Zephyr Pro lo coronará indiscutiblemente en la pista de pádel, con un costo aproximado de $2,500 en establecimientos nacionales especializados. ¿Y tú? ¿Ya tienes el regalo para papá?

Pistola de masaje Lefity (Amazon)