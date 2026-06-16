Bajo el mando de Pierpaolo Piccioli, Balenciaga tiene ahora una cara más deportiva

El lado más deportivo y cool de Balenciaga

Con la llegada de Pierpaolo Piccioli a la dirección creativa de Balenciaga, comenzó una nueva era que ha rendido homenaje tanto a su fundador como a la visión creativa de Demna, pero con el toque único que ha caracterizado a los diseños de Pierpaolo, donde cada prenda se siente real y llena de identidad y estilo.

Y por esta razón la nueva colección de TechWear terminó por conquistarnos, convirtiendo a cada prenda en una extensión que sin duda representa a esta nueva era para llevar al lujo, en combinación con el movimiento y el bienestar, al centro de la conversación en el mundo de la moda.

Con TechWear, Balenciaga nos muestra el lado más contemporáneo de la moda deportiva. (@balenciaga)

Con piezas que serán capaces de integrarse a la perfección en nuestro día a día, Balenciaga ha apostado por combinar materiales super innovadores que se adaptan al cuerpo utilizando tejidos que controlan la humedad, así como tecnología anti bacteriana.

Siendo así que la firma ha creado una colección donde leggings, tops sin mangas y catsuits serán protagonistas junto a un cortavientos de cuero que se caracterizará por un detalle muy distintivo: la falta de costuras, ya que estas se han fusionado con una cinta de nailon soldada por ultrasonido, que sin duda la convierte en una de las piezas más icónicas y favoritas de esta colección que podrás encontrar en tiendas seleccionadas y en la página oficial de Balenciaga.

Balenciaga ha apostado por un estilo super contemporáneo y muy chic para el diseño de su pop-up en París. (@balenciaga)

Y el lado más cool de este nuevo lanzamiento lo encontramos con una serie de presentaciones a nivel global a través de pop-ups en collab con Barry’s, un pionero en el mundo del fitness, cuya boutique icónica fue fundada en West Hollywood en 1998. Para darle ese toque exclusivo, presentarán un menú de smoothies de edición limitada, así como jugos recién exprimidos y barras de nutrición.

Esta colaboración llegará a diferentes estudios de Barry’s en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Milán, Dubái, Singapur y Sídney, que estarán disponibles a partir de este miércoles hasta el 4 de julio. En el caso de París, será aún más especial, puesto que estará disponible durante la Fashion Week de moda masculina, del 26 al 28 de junio en Place des Vosges.