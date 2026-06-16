Bajo el mando de Pierpaolo Piccioli, Balenciaga tiene ahora una cara más deportiva

Recientemente la maison hizo oficial el lanzamiento de su nueva línea bajo el mando de Pierpaolo Piccioli como director creativo: Balenciaga Techwear, la cual no solo se ha caracterizado por ser una de las nuevas facetas para la marca, sino también por la manera en que fusiona al deporte y a la tecnología con el legado de savoir-faire para crear una nueva forma de vestir que sea capaz de adaptarse al estilo de vida que nos ha conquistado en los últimos años, pero sin dejar de lado el bienestar y el lado más icónico de Balenciaga.
La línea de techwear fue lanzada junto a la colección Fall 2026: Body & Being y, para darle ese toque aún más top, la firma ha apostado por acompañarla con una serie de pop-ups en París, Beijing, Shanghai y Bangkok con una activación donde unos batidos, jugos saludables y barras de proteínas de Barry's serán parte protagonista de este nuevo lanzamiento.
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El lado más deportivo y cool de Balenciaga
Con la llegada de Pierpaolo Piccioli a la dirección creativa de Balenciaga, comenzó una nueva era que ha rendido homenaje tanto a su fundador como a la visión creativa de Demna, pero con el toque único que ha caracterizado a los diseños de Pierpaolo, donde cada prenda se siente real y llena de identidad y estilo.
Y por esta razón la nueva colección de TechWear terminó por conquistarnos, convirtiendo a cada prenda en una extensión que sin duda representa a esta nueva era para llevar al lujo, en combinación con el movimiento y el bienestar, al centro de la conversación en el mundo de la moda.
Con piezas que serán capaces de integrarse a la perfección en nuestro día a día, Balenciaga ha apostado por combinar materiales super innovadores que se adaptan al cuerpo utilizando tejidos que controlan la humedad, así como tecnología anti bacteriana.
Siendo así que la firma ha creado una colección donde leggings, tops sin mangas y catsuits serán protagonistas junto a un cortavientos de cuero que se caracterizará por un detalle muy distintivo: la falta de costuras, ya que estas se han fusionado con una cinta de nailon soldada por ultrasonido, que sin duda la convierte en una de las piezas más icónicas y favoritas de esta colección que podrás encontrar en tiendas seleccionadas y en la página oficial de Balenciaga.
Y el lado más cool de este nuevo lanzamiento lo encontramos con una serie de presentaciones a nivel global a través de pop-ups en collab con Barry’s, un pionero en el mundo del fitness, cuya boutique icónica fue fundada en West Hollywood en 1998. Para darle ese toque exclusivo, presentarán un menú de smoothies de edición limitada, así como jugos recién exprimidos y barras de nutrición.
Esta colaboración llegará a diferentes estudios de Barry’s en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, Milán, Dubái, Singapur y Sídney, que estarán disponibles a partir de este miércoles hasta el 4 de julio. En el caso de París, será aún más especial, puesto que estará disponible durante la Fashion Week de moda masculina, del 26 al 28 de junio en Place des Vosges.
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La nueva visión creativa de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga en el lanzamiento de esta nueva línea nos inspira a redefinir y apostar por nuevos estilos para nuestra vida deportiva, demostrándonos cómo es posible llevar al lujo y a la comodidad en un mismo look.
Actualmente, las casas de moda nos muestran un lado más chic de la moda deportiva, dejando en claro que el estilo también puede ser parte de esas actividades cotidianas en nuestro día a día, en las cuales podemos reflejar nuestro estilo a través de detalles únicos y piezas llenas de color, con una versatilidad que nos encanta.
Balenciaga apuesta con estas pop-ups por mostrar su lado más real.