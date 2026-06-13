Todo lo que debes saber sobre el calanedario de Haute Couture de París

El mundo de la Haute Couture

Una de las razones por las cuales la haute couture es una de las semanas más esperadas dentro del calendario de Fashion Week se debe a la manera en que celebra al arte y a la moda con propuestas memorables. Siendo así que temporada tras temporada, las diferentes maisons nos presentan piezas únicas que se destacan por sus detalles, siluetas y propuestas muy innovadoras, que llevan la creatividad y elegancia a un nivel que resulta extraordinario.

Así que, si amas los detalles artesanales y el trabajo de las maisons más icónicas, a continuación te compartimos todo lo que debes saber sobre esta semana de la alta costura en París.

Cada una de las piezas de haute couture se caracteriza por las horas de trabajo y técnicas especializadas que hay detrás de ellas y que son capaces de convertir a cada diseño en una verdadera obra de arte. (Cortesía Dior)

¿Qué es la Haute Couture?

Además de la creación de prendas excepcionales que se caracterizan por ser únicas, con una gran atención por el detalle y que son hechas a la medida y cosidas a mano con materiales de alta calidad. La haute couture también se caracteriza por ser un grupo muy selecto con algunas de las maisons más reconocidas dentro de la industria, las cuales deben cumplir con una serie de requisitos que son establecidos por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en París.

Siendo así que algunas de las condiciones con las que deben cumplir estas maisons se encuentran principalmente el contar con un atelier en París y la confección de prendas a la medida para clientes privados, así como la presentación de dos colecciones dentro del calendario de la haute couture, esto con la finalidad de que la Federación de Alta Costura y Moda pueda otorgarles la distinción para diseñar alta costura.

Con el look 3 para su colección Specula Mundi de alta costura, Valentino nos demuestra cómo es que la fantasía también puede convertirse en una obra de arte muy sofisticada. (Cortesía Valentino)

Algunas de las maisons que forman parte de este exclusivo universo y nos han regalado piezas tan extraordinarias son Chanel, Dior, Schiaparelli, Maison Margiela, Jean Paul Gaultier, Elie Saab y Giorgio Armani Privé, entre otras que, sin duda alguna, temporada tras temporada, continúan sorprendiéndonos y llevando al mismo tiempo al legado de la alta costura a la excelencia.