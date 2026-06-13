Todo lo que debes saber sobre el calanedario de Haute Couture de París

París está lista para volver a convertirse en el escenario principal para la semana de la haute couture, donde durante 4 días las diferentes maisons y diseñadores nos presentarán sus colecciones de Fall/Winter 2026-2027, donde la creatividad, la innovación y la artesanía se convertirán en los pilares protagonistas de una de las pasarelas más importantes en el mundo de la moda.
Y como bien sabemos, dos veces al año, París recibe a las principales casas de la alta costura para presentar estas colecciones que sin duda nos muestran el lado más sofisticado y elegante de la moda, con diseños que se destacan por el trabajo que existe detrás de cada pieza y que sin duda reflejan cada una de las técnicas artesanales, la calidad en los detalles y la visión creativa que inspira a cada una de las maisons y que va mucho más allá de ser una tendencia.