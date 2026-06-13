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Moda

Todo lo que debes saber sobre el calanedario de Haute Couture de París

La semana de la haute couture es una de las más esperadas y, para la presentación de su colección FW 26/27, París se convertirá una vez más en el escenario donde la artesanía y creatividad serán los protagonistas.
sáb 13 junio 2026 07:30 PM
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París está lista para volver a convertirse en el escenario principal para la semana de la haute couture, donde durante 4 días las diferentes maisons y diseñadores nos presentarán sus colecciones de Fall/Winter 2026-2027, donde la creatividad, la innovación y la artesanía se convertirán en los pilares protagonistas de una de las pasarelas más importantes en el mundo de la moda.

Y como bien sabemos, dos veces al año, París recibe a las principales casas de la alta costura para presentar estas colecciones que sin duda nos muestran el lado más sofisticado y elegante de la moda, con diseños que se destacan por el trabajo que existe detrás de cada pieza y que sin duda reflejan cada una de las técnicas artesanales, la calidad en los detalles y la visión creativa que inspira a cada una de las maisons y que va mucho más allá de ser una tendencia.

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El mundo de la Haute Couture

Una de las razones por las cuales la haute couture es una de las semanas más esperadas dentro del calendario de Fashion Week se debe a la manera en que celebra al arte y a la moda con propuestas memorables. Siendo así que temporada tras temporada, las diferentes maisons nos presentan piezas únicas que se destacan por sus detalles, siluetas y propuestas muy innovadoras, que llevan la creatividad y elegancia a un nivel que resulta extraordinario.

Así que, si amas los detalles artesanales y el trabajo de las maisons más icónicas, a continuación te compartimos todo lo que debes saber sobre esta semana de la alta costura en París.

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Cada una de las piezas de haute couture se caracteriza por las horas de trabajo y técnicas especializadas que hay detrás de ellas y que son capaces de convertir a cada diseño en una verdadera obra de arte. (Cortesía Dior)

¿Qué es la Haute Couture?

Además de la creación de prendas excepcionales que se caracterizan por ser únicas, con una gran atención por el detalle y que son hechas a la medida y cosidas a mano con materiales de alta calidad. La haute couture también se caracteriza por ser un grupo muy selecto con algunas de las maisons más reconocidas dentro de la industria, las cuales deben cumplir con una serie de requisitos que son establecidos por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode en París.

Siendo así que algunas de las condiciones con las que deben cumplir estas maisons se encuentran principalmente el contar con un atelier en París y la confección de prendas a la medida para clientes privados, así como la presentación de dos colecciones dentro del calendario de la haute couture, esto con la finalidad de que la Federación de Alta Costura y Moda pueda otorgarles la distinción para diseñar alta costura.

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Con el look 3 para su colección Specula Mundi de alta costura, Valentino nos demuestra cómo es que la fantasía también puede convertirse en una obra de arte muy sofisticada. (Cortesía Valentino)

Algunas de las maisons que forman parte de este exclusivo universo y nos han regalado piezas tan extraordinarias son Chanel, Dior, Schiaparelli, Maison Margiela, Jean Paul Gaultier, Elie Saab y Giorgio Armani Privé, entre otras que, sin duda alguna, temporada tras temporada, continúan sorprendiéndonos y llevando al mismo tiempo al legado de la alta costura a la excelencia.

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Las fechas de la haute couture de París que debes marcar ya en tu calendario

Así que si el mundo de la haute couture también te ha conquistado como a nosotros y no puedes esperar más para descubrir lo que están preparando nuestras maisons y diseñadores favoritos para esta temporada, a continuación te compartimos las fechas oficiales para que no te pierdas los desfiles más esperados de la moda.

Lunes 6 de Julio

Sin duda alguna, la semana de la alta costura arrancará con algunas de las presentaciones más esperadas del calendario.

Schiaparelli — 10:00 hrs.

Imane Ayissi — 11:00 hrs.

Iris Van Herpen — 12:00 hrs.

Georges Hobeika — 13:00 hrs.

Christian Dior — 14:30 hrs.

Julie de Libran — 16:00 hrs.

Rahul Mishra — 17:00 hrs.

Standing Ground — 18:30 hrs.

Ardazaei — 20:00 hrs.

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Con diseños que nos han conquistado al fusionar la elegancia con la teatralidad, es que Schiaparelli se ha convertido en una de las maisons más esperadas para la semana de la alta costura. (Cortesía Schiaparelli)

Martes 7 de Julio

El segundo día tomará protagonismo con la presentación de las colecciones de Chanel y Giorgio Armani Privé, que serán acompañadas por firmas que continúan redefiniendo la creatividad contemporánea de la alta costura.

Chanel — 10:00 y 12:00 hrs.

Alexis Mabille — 13:30 hrs.

Stéphane Rolland — 14:30 hrs.

Ronald van der Kemp — 15:30 hrs.

Germanier — 17:00 hrs.

Giorgio Armani Privé — 18:00 y 19:00 hrs.

Ashi Studio — 20:00 hrs.

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Miércoles 8 de Julio

Para el tercer día, tanto Balenciaga como Elie Saab, Viktor&Rolf y Jean Paul Gaultier prometen darnos uno de los días más emocionantes y más esperados de esta temporada.

Yuima Nakazato — 10:00 hrs.

Balenciaga — 11:30 hrs.

Franck Sorbier — 12:30 hrs.

Robert Wun — 13:30 hrs.

Elie Saab — 14:30 hrs.

Viktor&Rolf — 16:00 hrs.

Jean Paul Gaultier — 17:30 hrs.

Zuhair Murad — 18:30 hrs.

Manish Malhotra — 20:00 hrs.

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Con este look donde la elegancia atemporal es protagonista, Armani Privé sigue recordándonos que la elegancia también se puede encontrar en los detalles más sutiles en esta temporada de la alta costura. (Cortesía Armani)

Jueves 9 de Julio

Y para dar cierre a cuatro días tan icónicos y llenos de creatividad y elegancia, este día estará protagonizado por cinco desfiles, entre los que destacan las presentaciones de Celia Kritharioti, Rami Al Ali y Adeline André, quienes serán los encargados de concluir una de las semanas más esperadas en el calendario de Paris Fashion Week.

Celia Kritharioti — 10:00 hrs.

Peet Dullaert — 11:30 hrs.

Rami Al Ali — 13:00 hrs.

Aelis — 14:30 hrs.

Adeline André — 16:00 hrs.

Y como cada año, la Semana de la haute couture promete regalarnos una vez más uno de los momentos más icónicos y esperados en el calendario de la moda, donde no solo las maisons nos conquistan con propuestas super creativas, innovadoras y sofisticadas, sino que también nos recuerdan la importancia y belleza que caracterizan a estas técnicas. Además de la atención al detalle, sumada a las muchas horas de trabajo que existen detrás de cada pieza, que hacen de la alta costura algo sumamente extraordinario y digno de ser una obra de arte.

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