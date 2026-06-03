Off-Field Attire: Las casas de moda que ya ganaron el Mundial

La fiebre del futbol ha llegado tan lejos que contagió las pasarelas de lujo. Los días en los que solamente se llevaba un pants deportivo quedaron atrás, hoy la industria de la moda denomina como off field attire al vestuario formal de viaje de los jugadores, que consiste de una sastrería impecable y sofisticación absoluta.

Los jugadores desfilarán por los pasillos desde sus vuelos al estadio, como si se tratara de la semana de la moda.

A continuación te contamos cuáles son las alianzas confirmadas entre las selecciones y casas de moda que veremos en el Mundial este 2026.