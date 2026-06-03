Off-Field Attire: Las casas de moda que ya ganaron el Mundial

La fiebre del futbol ha llegado tan lejos que contagió las pasarelas de lujo. Los días en los que solamente se llevaba un pants deportivo quedaron atrás, hoy la industria de la moda denomina como off field attireal vestuario formal de viaje de los jugadores, que consiste de una sastrería impecable y sofisticación absoluta.
Los jugadores desfilarán por los pasillos desde sus vuelos al estadio, como si se tratara de la semana de la moda.
A continuación te contamos cuáles son las alianzas confirmadas entre las selecciones y casas de moda que veremos en el Mundial este 2026.
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Apostando por la total impecabilidad, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha sellado un trato magistral con la firma de sastrería italianaCalderoni, la cual será encargada de vestir a los seleccionados nacionales durante los trayectos oficiales hacia cualquier destino durante el torneo, asegurándose de que el equipo tricolor imponga presencia. Presentado en Guadalajara, el uniforme de gala, confeccionado con finísimos tejidos italianos de corte moderno, destaca por un saco oscuro que lleva el escudo de la selección bordado al corazón, pantalones estructurados y una imponente corbata verde con motivos inspirados en las culturas prehispánicas.
Por su parte, la emblemática alta costura fundada en Madrid, Loewe, firmó un acuerdo de cuatro años para diseñar el vestuario de la Selección Española, vistiendo tanto a la escuadra masculina como a la femenina. Bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, la colección combina sastrería y prendas casuales utilizando fibras naturales como algodón y lana. Destacan chaquetas de traje formal valoradas en 2,200 euros, zapatos de 950 euros y polos de 480 euros en colores neutros. Figuras como Pedri, Nico Williams, Rodri, Pau Cubarsí y Unai Simón ya han cautivado al público con esta colaboración.
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Loewe x España: El máximo lujo ibérico vistiendo a la “roja”
La emblemática casa de alta costura española Loewe, firmó un acuerdo de cuatro años para diseñar el vestuario formal de la Selección Española, esta impresionante alianza se destaca por su inclusividad ya que tanto les escuadra masculina, como la femenina portarán trajes de la marca aunque ahorita exclusivamente nos estamos centrando en el Mundial Varonil 2026.
Los primeros destellos de esta colaboración ya han cautivado al público. Figuras como Pedri, Rodri, Pau CubarsÍ y Unai Simón, bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez, se ha diseñado una colección exclusiva que incluye sastrería artesanal de alta gama, prendas de corte casual, calzado y la incomparable marroquinería de la maison.
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De Boggi Milano a Armani: El silencio y los rumores que mantienen en suspenso a la industria
Como se mencionó anteriormente, México y España son las únicas selecciones que nos han sorprendido con estas colaboraciones, pero no hay que olvidar que la FIFA no se queda atrás, ya que han nombrado a la casa italiana, Boggi Milano como su Official Formalwear Outfitter por un periodo de cuatro años. La marca vestirá con trajes de gala y conjuntos informales al personal oficial, representantes y miembros del consejo de la FIFA en todos los estadios.
Si te quedaste con ganas de conocer qué otras marcas van a representar a las diferentes selecciones, no te preocupes, porque muchos se reservan a revelarlo días previos a que inicie el torneo. Tenemos algunas sospechas de qué la Selección Alemana portará Hugo Boss por su conocido vínculo histórico y la Selección Italiana siempre ha estado eternamente ligada a Emporio Armani. ¿Tú qué opinas, será que metemos un gol y le atinamos estas suposiciones?