La evolución de los jerseys de la Selección Mexicana: del guinda al icónico verde

El inicio de las colaboraciones con marcas y el calendario azteca

Después de perderse la edición anterior, México volvió a una Copa del Mundo en Argentina en 1978. Para este torneo, la Selección salió una camiseta confeccionada por Levi’s, manteniendo los colores tradicionales que ya identificaban al equipo. El jersey de mangas largas con una cinta tricolor y cuello blanco fueron el emblema de la selección para esta edición.

Para México 1968, apareció el cuello tipo polo en la playera, este elemento sería una insignia por varios años. Fue hasta 1994, cuando la verde tuvo a la vista un diseño más abstracto que los anteriores. Este modelo incluía detalles de nuestra cultura. Así fue como aparecieron referencias a civilizaciones prehispánicas, símbolos históricos y elementos culturales que hicieron que cada nueva camiseta contara una historia diferente y mucho más entrañable para el país.

1997: Carlos Hermosillo, uno de los jugadores más importantes de la Selección Mexicana (Getty Images)

En el 2002, 'la verde' apareció con un diseño más limpio, dejando atrás la representación del Calendario Azteca y con solo las orillas del cuello y mangas en color rojo. Cuatro años después, la camiseta verde apareció con una raya blanca y cuello V.

Para el 2014, el jersey de la selección tuvo un cambio más notable. Con líneas blancas en forma de rayos en el pecho, México tomó un camino un poco diferente de la mano de Adidas e inspirarse en los jerseys de los ochenta, siguió una estética retro, la cual vemos reflejada en las líneas diagonales que pasan por el pecho y es una de las playeras más amadas por los aficionados. Sí, con el paso del tiempo, la camiseta de México dejó de ser solo para los jugadores en la cancha y los aficionados comenzaron a ser piezas de colección.