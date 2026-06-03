La evolución de los jerseys de la Selección Mexicana: del guinda al icónico verde

Hoy, "ponerse la verde" es saber que llega el momento de apoyar a nuestra Selección, de portar con orgullo el escudo y colores de nuestra bandera, pero ¿sabías que no siempre fue de este color? Los jerseys de la Selección Mexicana han evolucionado muchísimo a lo largo de los años, cada diseño ha reflejado una etapa diferente dentro del fútbol mexicano y ha marcado a generaciones de jugadores que han tenido el privilegio de ser parte de esta gran selección.
La primera playera de la Selección Mexicana se usó a finales de 1923. El color era rojo, como un guiño a la selección de España, y tenía un detalle blanco en el cuello. Se combinaba con shorts y calcetas negras y no se portaba el escudo nacional. La mas reciente ¡hasta tiene detalles artesanales! Te contamos la historia de nuestra playera favorita en este mundial.
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La historia del jersey de la Selección Mexicana
Mucho antes de que el verde se convirtiera en el sello de la Selección Mexicana, el equipo nacional vestía de color guinda. Durante las décadas de 1920 y 1930, este color dominó los primeros uniformes oficiales con detalles blancos en el cuello, shorts oscuros y calcetas negras. El diseño era sencillo, pero con elementos que reflejaban la moda dentro de la cancha de ese momento: mangas largas, cuello con cordones. Fue precisamente con esta camiseta guinda que México hizo su debut en la Copa del Mundo de Uruguay 1930, el primer Mundial de la historia.
La gran transformación llegó en 1958. Durante el Mundial de Suecia, la Selección Mexicana apareció por primera vez con una camiseta verde como uniforme principal. La elección no fue casual: el objetivo era representar de forma más clara los colores de la bandera nacional y reforzar el sentido de identidad del equipo. La combinación de verde, blanco y rojo resultó tan poderosa que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mexicano.
Desde entonces, el verde pasó de ser un simple color a convertirse en una declaración de identidad. No por nada, generaciones enteras de aficionados comenzaron a llamar al equipo simplemente 'El Tri'.
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El inicio de las colaboraciones con marcas y el calendario azteca
Después de perderse la edición anterior, México volvió a una Copa del Mundo en Argentina en 1978. Para este torneo, la Selección salió una camiseta confeccionada por Levi’s, manteniendo los colores tradicionales que ya identificaban al equipo. El jersey de mangas largas con una cinta tricolor y cuello blanco fueron el emblema de la selección para esta edición.
Para México 1968, apareció el cuello tipo polo en la playera, este elemento sería una insignia por varios años. Fue hasta 1994, cuando la verde tuvo a la vista un diseño más abstracto que los anteriores. Este modelo incluía detalles de nuestra cultura. Así fue como aparecieron referencias a civilizaciones prehispánicas, símbolos históricos y elementos culturales que hicieron que cada nueva camiseta contara una historia diferente y mucho más entrañable para el país.
En el 2002, 'la verde' apareció con un diseño más limpio, dejando atrás la representación del Calendario Azteca y con solo las orillas del cuello y mangas en color rojo. Cuatro años después, la camiseta verde apareció con una raya blanca y cuello V.
Para el 2014, el jersey de la selección tuvo un cambio más notable. Con líneas blancas en forma de rayos en el pecho, México tomó un camino un poco diferente de la mano de Adidas e inspirarse en los jerseys de los ochenta, siguió una estética retro, la cual vemos reflejada en las líneas diagonales que pasan por el pecho y es una de las playeras más amadas por los aficionados. Sí, con el paso del tiempo, la camiseta de México dejó de ser solo para los jugadores en la cancha y los aficionados comenzaron a ser piezas de colección.
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De las favoritas y más legendarias
En 2019 llegó una de las jerseys negras más queridas por la afición mexicana, una pieza que rápidamente se convirtió en un referente por su elegancia y significado histórico. Inspirada en el icónico balón Azteca utilizado durante la Copa Mundial de 1986, esta camiseta incorporó patrones geométricos, la combinación del color negro como base con detalles en verde, alejándose de los tradicionales colores de la selección.
Aunque el cambio de color sorprendió a muchos aficionados, la camiseta fue muy bien recibida y rápidamente se convirtió en una de las más vendidas y recordadas de los últimos años.
Los cambios de colores no siempre fueron bien recibidos, en 2021 llegó una de las playeras que han sido de las más polémicas e icónicas. La decisión de combinar el negro con rosa mexicano rompió todas las reglas y dividió a todos los fans. Fue un diseño inspirado en los textiles del país y que siguió una línea atrevida y diferente. No pasó mucho tiempo en que se aceptaran los colores y fuera una de las favoritas de muchos coleccionistas y aficionados.
El momento de jugar en casa
Otro Mundial, otro jersey icónico. Porque cuando se trata de la Copa del Mundo, México siempre tiene los mejores diseños. Después de muchos años de experimentar con diferentes colores, el jersey para el Mundial de Qatar 2022 volvió a ser verde pero esta vez con un diseño que incluía referencias de Quetzalcóatl, dándole mucha importancia a la cultura prehispánica, logrando conectar la modernidad con el pasado histórico de México
Este 2026 México es una de las sedes del Mundial y claro que necesitamos un jersey único y que no se pierda la tradición de las playeras icónicas en la Copa del Mundo. Una playera inspirada en símbolos ancestrales y elementos únicos de la cultura mexicana, más que un jersey, tenemos una pieza que representa el orgullo mexicano y el amor por nuestro país.