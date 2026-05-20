Mandarin jackets: la guía definitiva para usarlas y dónde conseguirlas

mié 20 mayo 2026 01:34 PM
Una pieza que todas queremos tener en nuestro clóset (via Instagram (@)

Las mandarin jackets están siendo super virales en este momento y nos encanta que hay mil formas de stylearlas. Puedes llevarlas con un look muy casual o con algo ya más chic y elevado. Recuerda que son prendas que se adaptan a tu estilo gracias a la gran variedad que existe de colores y texturas.

Estas chamarras son conocidas por tener el cuello alto y recto, de aquí surge su nombre, haciendo alusión al mandarin collar. Este detalle logra crear una silueta limpia y minimalista, s e ha vuelto el mejor aliado si quieres salir del típico blazer. Quédate aquí para donde conseguir tu mandarin jacket.

Dónde comprar y cómo usar las mandarin jackets

Marcas de lujo

Si buscas una pieza duradera y que esté contigo por mucho tiempo, nosotras te recomendamos marcas como Valentino, Armani y Dries Van Noten. Estos diseñadores han explorado el mandrin collar dentro de la sastrería elegante, jugando con telas estructuradas y conjuntos. Si lo que quieres es una prenda duradera y que puedas usar súper seguido, esta es tu mejor opción.

Traje sastre vintage con una mandarin jacket Giorgio Armani (via Instagram (@carlos_domord))

Marcas minimalistas

Hay marcas más accesibles y contemporáneas que tienen mandarin jackets, las cuales apuestan por líneas limpias acompañadas de una estructura más moderna. Nosotras te recomendamos Massimo Dutti, COS y Laganini, estas marcas se encargan de transformar chamarras en una prenda versátil y que a todas nos encanta. Sin duda estas piezas son de nuestras favoritas para darle un giro único a nuestro clóset.

Si buscas un look elegante y especial tu mejor opción es una mandarin jacket (via Instagram (@laganinistudio))

Tiendas inspiradas en moda asiática

Si algo nos gusta de la moda asiática es que nos dan piezas atemporales y de buena calidad, las mandarin jackets también son conocidas como tang jackets. Se caracterizan por el cuello alto y botones tipo frog. Podrás conseguir tu chamarra en tiendas como YesStyle, Fashion Hanfu y Oriental Me. Diseños tradicionales con textiles contemporáneos que se adaptan a las siluetas modernas.

Una pieza única y versátil para cualquier look (Double-knit jacket with mandarin collar, wool blend, THB6,590.00, Massimo Dutti, massimodutti.com)

Opciones al alcance de todos

No hay nada mejor que encontrar estas prendas en nuestras tiendas favoritas, marcas como Zara, Stradivarius y Mango tienen mandarin jackets que nos encantan. Ve a la tienda más cercana y no dudes en comprar una de estas piezas, que sin duda le dará un toqué único a todos tus outfits. Puedes combinarlas con unos jeans y blusa simple o arriesgar más con pantalones en distintos colores y tacones.

Una pieza única que no puede faltar en tu clóset (BLAZER ENTALLADO BOTÓN DORADO, $1,399, Zara, zara.com)

