Anillos de compromiso ovalados: lo que debes saber sobre este corte atemporal

Este estilo de anillo es muy popular entre las celebridades, entre ellas: Lady Gaga, Phoebe Tonkin, Hailey Bieber y Kourtney Kardashian.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los anillos de compromiso ovalados, desde que los hace especiales, hasta cómo elegir la montura perfecta para tu piedra.

¿Qué es un diamante ovalado y qué lo hace especial?

Un diamante ovalado es la forma de la piedra que es conocida por sus esquinas redondas que son demasiado elegantes y favorecedoras.

Similar a un diamante de corte redondo, el ovalado tiene un estilo de facetado brillante, esto le da un mayor brillo y capacidad de reflejar la luz.

Sin embargo, su proporción más amplia de largo a ancho permite que se extienda mejor a lo largo del dedo.

(Instagram)

Hay una razón por la que este tipo de anillos de compromiso son tan populares. “Un ovalado tiene todo el brillo de un diamante redondo clásico, pero con un poco más de actitud”, comenta Jenny Chung Seeger, fundadora de Eliette y No.3 Fine Jewelry.

“Tienen una silueta más suave y direccional que alarga la mano de una forma muy favorecedora. Hay una sensación de movimiento en la forma: se siente romántica y moderna al mismo tiempo”, explica.

Aunque existen piedras ovaladas vintage, es una forma relativamente más reciente. “Los cortes de diamantes alargados existen desde hace siglos, con talladores experimentando con formas similares al óvalo desde el siglo XVIII, mientras aprendían a dar forma a los cristales en bruto de manera más creativa”, explica Chung Seeger.

“Pero el óvalo que reconocemos hoy se perfeccionó a finales de la década de 1950 por el legendario tallador Lazare Kaplan, quien diseñó un patrón de facetado brillante que le dio su característico resplandor. Es un corte que se siente histórico y moderno al mismo tiempo, con raíces en la artesanía tradicional pero perfeccionado con la innovación de mediados del siglo XX”.

(Instagram)

Los cortes ovalados también pueden encontrarse en otras piedras preciosas si buscas un anillo de compromiso menos tradicional.

Famosamente, la princesa Diana llevaba un anillo de zafiro ovalado rodeado por un halo de diamantes. Ese anillo ahora lo usa su nuera, Kate Middleton.