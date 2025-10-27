Primer Aniversario de la Golden Goose HAUS CDMX: Una noche para celebrar el arte, la comunidad y la creatividad

Hay noches que se convierten en reflejos de una ciudad. La de Golden Goose en la colonia Roma fue una de ellas: una celebración del primer aniversario de HAUS Ciudad de México, ese espacio que ha transformado el concepto tradicional de tienda en un punto de encuentro entre arte, comunidad y creatividad.

La fachada del icónico edificio, envuelta en luces cálidas y miradas curiosas, fue el escenario perfecto para comenzar. En el exterior, el artista Rocca Luis César presentó un nuevo mural en colaboración con la marca, a través de figuras humanas y celestiales que se entrelazan en una explosión de color. La pieza marcó el inicio de la noche y del nuevo ciclo de este muro que, cada año, se reinventa como un tributo al talento mexicano.

Al adentrarse en el corazón de HAUS, el ambiente cambió. En el Patio interior, los Dream Makers —artesanos y creativos de Golden Goose— compartieron con los invitados su más reciente técnica de serigrafía artesanal. Sobre mesas de trabajo y materiales vibrantes, personalizaron prendas ready-to-wear y accesorios mientras explicaban el proceso detrás de cada trazo. Entre asombro y curiosidad, los asistentes también se sumaron al taller para diseñar bandanas únicas, inspiradas en la obra de Rocca.

En cada rincón había algo por descubrir. Desde el Listening Room, la música en vinil seleccionada por La Roma Records llenaba el espacio con un atmósfera íntima y nostálgica, mientras que en el Living Room y la Kitchen, el equipo de Bar Mauro, junto con las confiterías de Xile.Chile y los bocadillos de Lardo, deleitaban a los presentes con cocteles y sabores creados especialmente para la ocasión.

La velada avanzó entre conversaciones, destellos de cámaras y momentos espontáneos. Cuando el piano bar retro El Ayer comenzó a tocar, la noche se transformó: actores, músicos, modelos y creadores se reunieron para cantar “Las Mañanitas” y otros clásicos mexicanos, convirtiendo el festejo en una escena auténticamente emocional. La risa, los aplausos y la conexión entre los asistentes hicieron eco en el lugar, recordando que las mejores celebraciones son aquellas donde el arte y la comunidad se encuentran.

Como cierre, un pastel creado por Queremos Pastel selló la noche con un toque dulce, símbolo perfecto de un año de historias compartidas y nuevas inspiaciones. Entre los invitados destacaron Bárbara López, Alejandro Speitzer, Zuria Vega, Alejandro Puente, Paulina Dávila, Juana Arias, José María de Tavira y Fer Medina, entre otros, quienes disfrutaron una experiencia que más que un evento, se sintió como una reunión entre amigos que comparten una misma pasión creativa.

Con esta celebración, Golden Goose reafirma la esencia de HAUS Ciudad de México: un hogar para los soñadores , un espacio donde el arte y la moda viven desde la autenticidad. Y mientras el mural de Rocca regresará a HAUS el jueves 23 de octubre para una jornada de Co-Creación abierta al público, donde se podrá personalizar calzado y prendas únicas con sus diseños serigrafiados.