Pandora Talisman: Una noche de símbolos y sueños en la CDMX

En una noche encantada en un exclusivo recinto de la Ciudad de México, donde la autoexpresión se elevó como un elixir de empoderamiento, Pandora desveló su colección más mística hasta la fecha: Pandora Talisman. Este lanzamiento, que coincide con la celebración de los 25 años de los icónicos charms de Pandora, se presenta como una colección especial que rinde homenaje a la autoexpresión, la historia personal, la memoria y el poder de las palabras grabadas en el alma.

Imagina doce talismanes —con once símbolos distintos— que no solo adornan, sino que narran. Corazones, lunas, estrellas, flores, flechas y hasta aves, se convierten en portadores de inscripciones latinas eternas, como amor vincit omnia ("el amor lo conquista todo") o per aspera ad astra ("a través de las dificultades hasta las estrellas"). Cada pieza, mayoritariamente en plata reciclada con toques de madreperla sintética, es un amuleto contemporáneo que invita a manifestar un futuro radiante.

“Creamos algo que es casi un amuleto, palabras que son fuertes y pueden tener forma. Intentamos inspirar a nuestros clientes a crear un mensaje que resuene con el manifiesto de su futuro, entonces es algo muy poderoso”, compartió Luciana Marsicano, gerente general de Pandora para América Latina, en exclusiva para Quién. “Manifestar algo que realmente sea tu pasión, tu inspiración, la manera como vez el mundo”.

La velada fue un viaje sensorial e introspectivo, dividido en tres salas que evocaban el pasado, el presente y el futuro. Los invitados —una constelación de estrellas como Azul Guaita, Mía Rubín, Esmeralda Ugalde, Elsa Ortiz, Michael Ronda, María del Mar Bonnelly, Nicole Amado, Isidora Vives y Estefanía Villarreal, entre muchísimos otros— se sumergieron en dinámicas personalizadas. En cada espacio, elegían símbolos que resonaban con su esencia, culminando en stickers que, al completarse, revelaban su talismán predestinado. El premio: un charm exquisito de la marca, un tesoro para llevar el destino en la muñeca o el cuello, celebrando así un cuarto de siglo de la magia de los charms Pandora.

Mientras las conversaciones fluían, el menú elevó la experiencia a un festín. Canapés irresistibles —hummus cremoso, dátiles rellenos de chorizo, tartar de res y brochetas de cordero en salsa de alcaparras— deleitaron los paladares. La barra de postres, coronada por macarons impresos con las formas de los talismanes, fue un capricho visual y goloso, acompañada de cocteles vibrantes como primoncello spritz, St. Germain spritz, margaritas picantes y mojitos refrescantes.

En nuestra plática con Luciana Marsicano, desentrañamos el alma de esta colección conmemorativa. ¿Por qué monedas como protagonistas?: "Vivimos buscando inspiración y también evolucionar con la marca, entonces la idea fue revisitar el pasado, pero traer algo importante, como palabras fuertes como si fueran manifiestos para el futuro, en una conexión del pasado, pero mirando al futuro”. Los mensajes en latín, añade, "son expresiones de identidad únicas, individuales, pero que cada uno pueda buscar algo que hable consigo y no con el colectivo, como si fuera un mensaje para ti”.

Diferenciándose de otras líneas, Pandora Talisman innova en texturas, formas y materiales, pero mantiene el ADN emocional de la marca. "Siempre hablamos de emociones, esta es una extensión de Pandora, buscando otras inspiraciones para el futuro". La sustentabilidad es pilar: "Hay un compromiso muy grande con el futuro. Usamos materiales reciclados porque, como la marca más grande del mundo, tenemos la obligación de preservar el planeta, y resuena con las nuevas generaciones".

Nacida en Pandora ME y compatible con Moments, esta colección amplía el universo de styling: "Nuestra intención es que todo se pueda combinar, que no se quede restringido solo a este universo, cada vez más la gente busca joyas, que hay que ampliar las posibilidades de styling".

En pocas palabras, Luciana lo resume cómo: "Esta colección, para mí, es de poderosas palabras que se pueden volver realidad, es de gran manifestación”, declaró. “Hay una emoción en cada pieza, esto es lo más importante en mi visión, la joyería para mí es más que verse perfecto”.

Pandora Talisman no es solo joyería; es un relicario para el espíritu aspiracional. Un recordatorio chic de que, con el símbolo adecuado, puedes conquistar las estrellas. “Va a hablar con sentimientos, con emociones, y la gente va a buscar algo que está pasando en su vida y puede encontrar una inspiración para lograr algo positivo o superar las dificultades de hoy, para lograr algo mucho más fuerte de amor y éxito para mañana”, finalizó Luciana.

Disponible ya, para que tu historia brille con luz propia.

