Bajo esta idea, una nueva campaña Holiday pone en el centro el valor de la comunidad, la autenticidad y la libertad de ser uno mismo. Se trata de Meet the Vans, una producción original mexicana que reúne a siete figuras de la música, el entretenimiento digital y el skateboarding en una celebración que llegará a distintos países de Latinoamérica.

Sabino, Charles Ans, Kass Quezada, Lupita Villalobos, Torchi, Itzel Granados y Cry son los protagonistas de esta reunión que parte de una premisa sencilla: no hace falta ser iguales para encontrar un lugar al que pertenecer. A veces, son precisamente las diferencias las que hacen que una comunidad sea especial.



La familia también se elige. (Cortesía)

Bajo el concepto global The Most Off The Wall Season Yet, la campaña propone mirar las fiestas desde otra perspectiva: más allá de las tradiciones, lo importante es compartirlas con personas que nos permitan expresarnos con libertad.

Cada uno de sus protagonistas aporta una personalidad distinta a esta celebración. Desde la música, Sabino lleva su característico Sab-Hop, una mezcla de rap, melodías y humor que lo ha acompañado desde sus inicios en la escena independiente hasta presentaciones en grandes recintos como el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP Seguros.

También participa Charles Ans, rapero y compositor originario de Hermosillo, Sonora, cuya música combina el hip-hop con influencias y experiencias personales. Su trayectoria lo ha llevado a escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, además de festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

El humor tiene su propio espacio con Kass Quezada y Lupita Villalobos, conductoras de Las Alucines, quienes han conquistado a miles de seguidores gracias a su espontaneidad y a esa capacidad de convertir las anécdotas cotidianas en conversaciones con las que muchos se identifican.



La familia también se elige. (Cortesía)

A ellas se suma Torchi, creadora de contenido que ha encontrado en la comedia visual y los formatos cortos una forma de conectar con su audiencia, mientras que Cry, streamer español radicado en México, representa a una generación que ha construido nuevas formas de convivencia y comunidad a través de las plataformas digitales.

Por su parte, Itzel Granados, skateboarder profesional mexicana e integrante del equipo de skate de la marca, aporta la perspectiva de una cultura que desde sus orígenes ha encontrado en las calles un espacio para la expresión individual, la creatividad y el sentido de pertenencia.