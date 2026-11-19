¿Existe alguna tarjeta de crédito que te otorgue beneficios o promociones cada vez que viajas? La respuesta es sí y llega con HSBC Travel One, la nueva propuesta de tarjeta de crédito con respaldo de Mastercard pensada para convertir cada gasto en oportunidad al momento de viajar.

Los viajes comienzan mucho antes de llegar al destino; desde la planeación, el elegir cómo llegar y las experiencias que harán único cada recorrido, todo es parte de los preparativos. A partir de esa idea, HSBC presenta Travel One como una solución para todos aquellos clientes que aman viajar y necesitan una tarjeta de crédito que los reconozca y les otorgue beneficios por hacerlo.

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(Cortesía )

Disponible en dos versiones, Gold y Platinum, ambas propuestas permiten acumular puntos y elegir la aerolínea de preferencia, sin tener que limitarse a una sola opción. Además, como parte de los beneficios, contempla un vuelo nacional de bienvenida y otro por cada aniversario de la tarjeta, sujeto a los topes de facturación que se establecen. Pero las buenas noticias no terminan ahí, los meses sin intereses también se añaden en cada compra que realices en el extranjero.

La acumulación de puntos también aumenta en las categorías vinculadas con viajes, entretenimiento y compras internacionales: Travel One Platinum ofrece un punto adicional por cada dólar en compras, mientras que Gold suma punto y medio por dólar dentro de esas categorías.

Con la versión Platinum se incorporan promociones especiales como acceso a salas VIP, una maleta documentada al año para un vuelo redondo nacional y Global Entry –programa que agiliza los cruces fronterizos hacia Estados Unidos–. Con esta oferta, HSBC busca acompañar distintas etapas de la experiencia de viaje, que contempla desde la planeación hasta el regreso.

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Con Travel One es como HSBC ofrece beneficios para aquellas personas que viajan constantemente y que están en busca de una tarjeta de crédito que convierta cada gasto en en una oportunidad de viaje. Sin importar si es la versión Gold o Platinum, la libertad que te otorgan es algo que se agradece cuando estás fuera del país.