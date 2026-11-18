Si tu lista de pendientes de 2027 incluye “viajar más”, Virtuoso acaba de hacerte la tarea. Su Virtuoso Luxe Report 2027 para América Latina y el Caribe, armado con la opinión de más de 3,100 asesores de viajes de lujo, confirma algo que ya sospechábamos: ya no se trata de reservar el hotel más famoso, sino de encontrar el viaje que sea realmente único y tuyo.
Así vamos a viajar en 2027 (y sí, ya queremos empacar)
Empecemos por la cima. Japón sigue siendo el rey por segundo año consecutivo, con Italia, Francia, España y Croacia detrás. Kioto se queda con el título de mejor ciudad y Tokio llega en segundo lugar, un dúo que lo tiene todo con templos y calma por un lado, diseño, comida y noches eléctricas por el otro. Pero Asia tiene más cartas. China encabeza la lista de destinos en ascenso, Corea del Sur la sigue de cerca, y la razón es clara, los viajeros quieren gastronomía, cultura contemporánea y escenarios que se salgan del guion de siempre.
Mientras tanto, otros lugares están teniendo su momento. Sudáfrica ya es el séptimo destino internacional favorito, el segundo en viajes de aventura y una apuesta segura para familias y lunas de miel, Ciudad del Cabo, de hecho, debuta en el ranking de ciudades. Egipto ocupa el tercer puesto entre los destinos en ascenso, y navegar por el Nilo está entre los cruceros más pedidos. Brasil también entra a escena en el noveno lugar y se luce como opción para viajar solo.
¿Aventura? La Antártida manda, seguida de Sudáfrica, Islandia, Costa Rica y Chile. Y si lo tuyo es explorar desde el agua, el Mediterráneo, las islas griegas, Alaska, el Caribe y, otra vez, la Antártida lideran los itinerarios.
Aquí viene el término del año, la “lujo-flación”. La idea no es gastar menos ni conformarse con menos, sino elegir mejor el destino para que el presupuesto rinda más. Egipto, Turquía y Argentina están en el radar de quienes quieren ese hotel espectacular, esa visita privada o esa cena inolvidable sin que la cuenta se dispare. Y tiene lógica, pues en vez de coleccionar sellos en el pasaporte, se trata de combinar. Ciudad y naturaleza, aventura y descanso, cultura y playa, cada viaje con su propio ritmo.
En las vacaciones en familia, la tendencia número uno según Virtuoso, nace un concepto con nombre propio: las Gen-XYZ-peditions. Son expediciones a lugares remotos donde abuelos, padres e hijos viven la aventura juntos, con planes compartidos y también con espacio para la privacidad de cada quien.
Quienes viajan solos van directo al bienestar, seguido de aventura y trekking, cultura y rutas gastronómicas. Y el dato que vale la pena subrayar es que los viajes en solitario solo para mujeres entran por primera vez al top cinco de la categoría.
En las lunas de miel, Bali conserva la corona, con las Maldivas, la Polinesia Francesa, Japón e Italia pisándole los talones. Y en el ultralujo, lo que pesa son las celebraciones a la medida, la privacidad y los planes inspirados en las pasiones de cada quien.
En 2027 el lujo no tiene una sola fórmula. Puede ser una expedición polar, una semana de spa, un viaje con tres generaciones o una ciudad descubierta a punta de gastronomía. Lo que sí se repite, por cuarto año consecutivo, es lo que nos mueve a todos: la emoción de conocer un lugar nuevo. Y eso, por suerte, nunca pasa de moda.