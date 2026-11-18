Empecemos por la cima. Japón sigue siendo el rey por segundo año consecutivo, con Italia, Francia, España y Croacia detrás. Kioto se queda con el título de mejor ciudad y Tokio llega en segundo lugar, un dúo que lo tiene todo con templos y calma por un lado, diseño, comida y noches eléctricas por el otro. Pero Asia tiene más cartas. China encabeza la lista de destinos en ascenso, Corea del Sur la sigue de cerca, y la razón es clara, los viajeros quieren gastronomía, cultura contemporánea y escenarios que se salgan del guion de siempre.



Japón sigue siendo el rey por segundo año consecutivo, con Italia, Francia, España y Croacia detrás. (Cortesía)

Mientras tanto, otros lugares están teniendo su momento. Sudáfrica ya es el séptimo destino internacional favorito, el segundo en viajes de aventura y una apuesta segura para familias y lunas de miel, Ciudad del Cabo, de hecho, debuta en el ranking de ciudades. Egipto ocupa el tercer puesto entre los destinos en ascenso, y navegar por el Nilo está entre los cruceros más pedidos. Brasil también entra a escena en el noveno lugar y se luce como opción para viajar solo.



Egipto ocupa el tercer puesto entre los destinos en ascenso, y navegar por el Nilo está entre los cruceros más pedidos. (Cortesía)

¿Aventura? La Antártida manda, seguida de Sudáfrica, Islandia, Costa Rica y Chile. Y si lo tuyo es explorar desde el agua, el Mediterráneo, las islas griegas, Alaska, el Caribe y, otra vez, la Antártida lideran los itinerarios.