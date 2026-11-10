Las nuevas tendencias para encontrar pareja, ¿y por qué no?

México se caracteriza por crear frases icónicas que se quedan por mucho tiempo y esta vez llegó una que nos encanta pues es una buena forma de comenzar una nueva historia: ¿Y por qué no?
Esa pregunta que nos hacemos antes de aceptar un plan inesperado, ir a un concierto de un cantante que no conoces tanto o ir a una cita espontánea, ahora el punto de partida de la nueva etapa de Tinder, que presenta su primera renovación de marca en casi una década.
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Así es la nueva versión de Tinder
Esta vez, la aplicación busca recordarnos que conocer a alguien no tiene por qué seguir siempre las mismas reglas. Si alguna vez tuviste esta app en tu celular sabrás que no te dejaba saber mucho de tu match hasta que abrían una conversación y tal vez eso podría desanimarte un poco. Pero ahora, conectar a través de una canción, descubrir qué tan compatibles somos según los astros o compartir una primera cita con nuestro mejor amigo o amiga son algunas de las nuevas experiencias que hacen que conocer personas sea mucho más divertido y natural y a las que todos diríamos ¿Y por qué no?
Para llevar esta propuesta a la práctica, Tinder incorpora distintas experiencias que ofrecen nuevas maneras de descubrir perfiles. Entre ellas está Double Date, una función que permite hacer equipo con un amigo o amiga para conocer a otro par de personas. Según datos de pruebas internas de la plataforma, este formato genera un 35% más de mensajes por match que las conversaciones individuales.
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Para quienes creen que el universo también tiene algo que decir sobre el amor, Astrology Mode permite compartir información de la carta astral a partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento. Así, los usuarios pueden mostrar sus signos solar, lunar y ascendente, además de explorar su compatibilidad astrológica con otros perfiles. Durante sus primeras pruebas en distintos mercados, los perfiles que incluyeron esta función recibieron casi un 20% más de likes por parte de mujeres que los perfiles tradicionales.
La música tampoco podía quedarse fuera de esta nueva forma de conectar. Gracias a su colaboración con Spotify, Music Mode permite agregar un Anthem al perfil, es decir, esa canción que de alguna manera habla de nuestra personalidad y nuestros gustos. Una manera sencilla de encontrar personas con quienes compartir algo más que una conversación. De hecho, para 2022, casi el 40% de los usuarios de la Generación Z a nivel global ya había agregado una canción a su perfil.
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Esta evolución también llega a la imagen de Tinder. La marca estrena una identidad visual renovada que incluye un nuevo logotipo, una versión más estilizada de su icónica flama, una paleta de colores más amplia y fotografías que apuestan por momentos espontáneos, expresivos y auténticos.
En México, la campaña busca llevar estas ganas de experimentar tanto a las calles como a las redes sociales, invitando a las personas a romper con la rutina, explorar intereses en común y animarse a conocer gente de maneras diferentes. Al final, conocer a alguien puede empezar con una canción, una coincidencia inesperada o un plan entre amigos. Y si hay tantas formas de conectar, quizá la pregunta no sea si deberíamos intentarlo, sino: ¿y por qué no?