Las nuevas tendencias para encontrar pareja, ¿y por qué no?

Así es la nueva versión de Tinder

Esta vez, la aplicación busca recordarnos que conocer a alguien no tiene por qué seguir siempre las mismas reglas. Si alguna vez tuviste esta app en tu celular sabrás que no te dejaba saber mucho de tu match hasta que abrían una conversación y tal vez eso podría desanimarte un poco. Pero ahora, conectar a través de una canción, descubrir qué tan compatibles somos según los astros o compartir una primera cita con nuestro mejor amigo o amiga son algunas de las nuevas experiencias que hacen que conocer personas sea mucho más divertido y natural y a las que todos diríamos ¿Y por qué no?



Tinder tiene nuevas y divertidas formas de hacer match (Cortesía Tinder)

Para llevar esta propuesta a la práctica, Tinder incorpora distintas experiencias que ofrecen nuevas maneras de descubrir perfiles. Entre ellas está Double Date, una función que permite hacer equipo con un amigo o amiga para conocer a otro par de personas. Según datos de pruebas internas de la plataforma, este formato genera un 35% más de mensajes por match que las conversaciones individuales.