"Aquí estoy comiendo por todos ustedes": El pan de muerto de CUERNO según Laura Esquivel

Laura Esquivel y el pan de muerto

Para ella, todo empieza con el azúcar. “Para los ojos de un niño en México”, dice, el pan de muerto es pura fiesta: el ajonjolí, los huesitos, el brillo dulce. Y ahí está la diferencia que más le gusta de nuestra versión del asunto.

Aquí no hay fantasmas ni sustos. La celebración llega con gusto, con placer, y lo que se come se queda dentro. “Es un recuerdo”, nos dice.



Aquí no hay fantasmas ni sustos. La celebración llega con gusto, con placer, y lo que se come se queda dentro. “Es un recuerdo”, nos dice.

(Cortesía)

Esa mirada amable sobre la muerte no es casual. Laura la explica desde un lugar que mezcla raíces ancestrales y ciencia con una naturalidad envidiable.

En las culturas originarias, dice, la muerte como tal no existe: es un ciclo, y el Día de Muertos es el momento en que el ciclo se cierra y se abre la puerta de regreso.

Luego va más lejos. Somos polvo de estrellas, nuestras células y nuestros átomos son parte de todo lo que fue antes, y de ahí viene su manera de estar en el mundo: valorar cada objeto, cada persona, cada cosa que vive, sabiendo que detrás hay todo un recorrido para que pudiera estar frente a ella, para tocarla, amarla y extrañarla.