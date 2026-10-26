Siri AI ya habla español

Desde Miami, Lilian Rincón, vicepresidenta de Worldwide Product Marketing de Apple Intelligence, nos habla de una de las novedades más emocionantes de esta evolución: la llegada de Siri AI al español.
¿Te imaginas hablar con tu iPhone con la misma naturalidad con la que platicas con tu mejor amigo? Sin pensar dos veces cómo formular una pregunta, traducir mentalmente una instrucción o cambiar tu manera de expresarte para que la tecnología te entienda. Ese es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial y una de las razones por las que su expansión al español resulta tan interesante.
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Con la actualización de software 27.2, Siri AI está disponible en español, francés, japonés, coreano y portugués. La expansión forma parte de una nueva etapa para el asistente de Apple, una experiencia más personal y capaz, que busca integrarse de forma natural a tu vida cotidiana.
Siri, tu nuevo mejor amigo
Desde que llegó a nuestros iPhones, Siri ha cambiado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Le hemos pedido que nos despierte, que llame a alguien, que nos diga cómo llegar a algún lugar y, por supuesto, que reproduzca esa canción que llevamos escuchando onrepeat toda la semana.
Con Apple Intelligence, las posibilidades se amplían. Siri AI puede ayudarte a encontrar información en tus mensajes, correos y fotos; redactar un email desde cero; editar y compartir varias imágenes, o responder preguntas y realizar acciones relacionadas con lo que tienes en la pantalla. También puede apoyarse en información actualizada para contestar preguntas sobre distintos temas.
La diferencia está en que Siri puede relacionar información que ya tienes con lo que necesitas resolver. “Su gran ventaja es que puede convertirse en una extensión de tu memoria. Te ayuda a recordar cosas que tienes en tus mensajes, correos y fotos, y a conectar esa información para resolver preguntas que quizá antes no se te habría ocurrido hacerle”, explica Lilian Rincon.
Para que la experiencia se sienta natural en distintos lugares, Apple también consideró las variaciones del español y las referencias locales. “Pensamos mucho en las diferencias entre el español de México, Chile y Colombia, y en las fuentes de información que pueden ayudar a responder con precisión preguntas sobre esos mercados”, cuenta. Lilian aclaró que Siri AI todavía está en beta e invitó a probar cómo responde a las expresiones de cada región.
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El lado humano de la tecnología
En un universo dominado por conversaciones sobre algoritmos, innovación y avances tecnológicos, Lilian también habla del lado humano de la inteligencia artificial: de cómo convertir ideas complejas en herramientas útiles para todos los días, sin dejar de lado la privacidad.
“En el diseño de Siri dedicamos mucho tiempo a probarla y a asegurarnos de que sea lo más segura posible. A diferencia de otros asistentes, Siri no te hace 100 preguntas ni busca obtener cada vez más datos sobre ti, porque ese no es el objetivo. Queremos que sea realmente útil y que después te permita seguir con lo que estabas haciendo. Nuestro modelo de negocio no se basa en la publicidad ni en recopilar tus datos para utilizarlos con otros fines; se trata de crear los mejores productos para las personas. Creo que eso nos hace únicos”, explica.
El contexto personal que utiliza Siri se indexa directamente en el iPhone, no en la nube. Según Lilian, eso permite que la información permanezca en el dispositivo y que Apple no tenga acceso a ella. Así, la asistencia puede sentirse más personal sin que el usuario tenga que contarle todo de nuevo cada vez.
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La llegada de Siri AI en español conecta con una idea sencilla: la tecnología funciona mejor cuando se adapta a nuestra manera de comunicarnos y no al revés.
La compatibilidad depende del idioma configurado en Siri y en el dispositivo, y algunas funciones pueden variar según la región o el idioma. Apple anunció que antes de que termine el año sumará también chino tradicional, noruego, turco y vietnamita.
Porque el verdadero avance no consiste solamente en que nuestro iPhone sea más inteligente, sino en que usarlo sea cada vez más sencillo. Y sí: en español.