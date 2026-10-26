Siri AI ya habla español

Con la actualización de software 27.2, Siri AI está disponible en español, francés, japonés, coreano y portugués. La expansión forma parte de una nueva etapa para el asistente de Apple, una experiencia más personal y capaz, que busca integrarse de forma natural a tu vida cotidiana.

Siri, tu nuevo mejor amigo

Desde que llegó a nuestros iPhones, Siri ha cambiado la manera en que nos relacionamos con la tecnología. Le hemos pedido que nos despierte, que llame a alguien, que nos diga cómo llegar a algún lugar y, por supuesto, que reproduzca esa canción que llevamos escuchando on repeat toda la semana.



Desde Miami, Lilian Rincón, vicepresidenta de Worldwide Product Marketing de Apple Intelligence, nos habla de una de las novedades más emocionantes de esta evolución: la llegada de Siri AI al español.

(Apple)

Con Apple Intelligence, las posibilidades se amplían. Siri AI puede ayudarte a encontrar información en tus mensajes, correos y fotos; redactar un email desde cero; editar y compartir varias imágenes, o responder preguntas y realizar acciones relacionadas con lo que tienes en la pantalla. También puede apoyarse en información actualizada para contestar preguntas sobre distintos temas.

La diferencia está en que Siri puede relacionar información que ya tienes con lo que necesitas resolver. “Su gran ventaja es que puede convertirse en una extensión de tu memoria. Te ayuda a recordar cosas que tienes en tus mensajes, correos y fotos, y a conectar esa información para resolver preguntas que quizá antes no se te habría ocurrido hacerle”, explica Lilian Rincon.



Para que la experiencia se sienta natural en distintos lugares, Apple también consideró las variaciones del español y las referencias locales. “Pensamos mucho en las diferencias entre el español de México, Chile y Colombia, y en las fuentes de información que pueden ayudar a responder con precisión preguntas sobre esos mercados”, cuenta. (Apple)

Para que la experiencia se sienta natural en distintos lugares, Apple también consideró las variaciones del español y las referencias locales. “Pensamos mucho en las diferencias entre el español de México, Chile y Colombia, y en las fuentes de información que pueden ayudar a responder con precisión preguntas sobre esos mercados”, cuenta. Lilian aclaró que Siri AI todavía está en beta e invitó a probar cómo responde a las expresiones de cada región.