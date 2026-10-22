Una nueva forma de vivir el día a día: así evoluciona The Gold Card American Express®

Hay algo que está cambiando en la manera de disfrutar la vida. Hoy, las experiencias memorables no necesariamente se reservan para las grandes ocasiones: pueden encontrarse en descubrir un nuevo restaurante, dedicar tiempo al bienestar personal, planear el próximo viaje o simplemente disfrutar esos pequeños momentos que hacen especial la rutina.

Esta transformación está particularmente presente entre Millennials y Gen Z, generaciones que están redefiniendo sus prioridades y la manera en que eligen los productos y servicios que acompañan su estilo de vida. De hecho, durante 2025, el 80% de las nuevas cuentas de The Gold Card American Express® en México fueron adquiridas por Millennials y Gen Z, una señal de la creciente relevancia de estas generaciones.

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Y es que, más allá de las grandes experiencias, hoy también existe una nueva forma de entender el valor de lo cotidiano: desde ese café que se convierte en un ritual, hasta una cena improvisada con amigos o encontrar tiempo para reconectar con uno mismo.

Bajo esta visión, The Gold Card American Express® presenta una evolución que busca acompañar las nuevas prioridades de sus Tarjetahabientes, integrando beneficios en categorías que forman parte de su día a día, como gastronomía casual, wellbeing, gastos cotidianos y viajes.

La propuesta incorpora Golden Cashbacks, con bonificaciones de hasta $4,000 M.N. al año en cada una de tres categorías: Casual Dining, Wellbeing y Gastos Cotidianos, en establecimientos participantes.

Así, una visita a un restaurante, una actividad de bienestar o incluso las compras para consentir a una mascota pueden formar parte de una experiencia que ofrece valor adicional.

A ello se suma el Programa Membership Rewards®, cuyos puntos pueden valer el doble al utilizarlos para cubrir compras elegibles en supermercados y restaurantes participantes, a través de Amex App.

El estilo también forma parte de esta nueva etapa. A los diseños Classic Gold y Rose Gold se suma White Gold, una nueva alternativa que llega a México después de su debut en Estados Unidos. Con una estética minimalista y contemporánea, White Gold amplía las posibilidades de personalización para quienes buscan que incluso los objetos que los acompañan diariamente reflejen su personalidad.

Esta nueva etapa tuvo como escenario La Textilera, donde American Express celebró el 22 de octubre la evolución de The Gold Card American Express® marcando un nuevo capítulo para una Tarjeta que busca estar presente no solamente en las grandes ocasiones, sino también en los momentos cotidianos que hacen especial cada día.

Porque quizá el verdadero lujo contemporáneo no esté únicamente en vivir experiencias extraordinarias, sino también en encontrar nuevas maneras de disfrutar lo que hacemos todos los días.

Nada Como Amex.

Porque cada día puede brillar distinto.

Consulta Términos y Condiciones del beneficio en: https://www.americanexpress.com/es-mx/beneficios/the-gold-card/

Consulta los Términos y Condiciones del Programa Membership Rewards® en: www.americanexpress.com/mexico/tycsmr/