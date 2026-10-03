Hubo desvelos, crisis y más de un momento de querer aventar la toalla. Hoy, a cinco años de que arrancó Mesa Sana, Andrea y Pamela Berrondo, las hermanas fundadoras, miran hacia atrás junto con Paola Armida, su gran amiga, y lo dicen fácil: valió la pena cada minuto. No solo por lo que han construido, sino porque son un ejemplo para otras mujeres que se están animando a emprender.
Mesa Sana se pone el delantal (otra vez) con Básicos
Paola llegó justo cuando hacía falta. Pamela estaba embarazada y después se convirtió en mamá por tercera vez, así que Andrea la invitó a sumarse como coautora de este tercer libro. Con las ideas y la experiencia de Paola, su talento para juntar a todos y hacer que las cosas sucedan, y la creatividad (y las ideas muy locas de marketing) de Andrea, nació Básicos. Les tomó casi dos años.
Su promesa cabe en una frase: si no sabes cocinar, empieza por aquí. Paola le da la vuelta con humor contándonos que “también aplica si no sabes qué cocinar”. Y ahí entran los separadores, el planner semanal y la lista del súper que vienen incluidos. Con ellos, armar el menú del día (sopa, carne, guarnición y ensalada) toma cinco minutos y lo haces ahí mismo, en tu cocina. Eso, dicen, es lo que hace que lo abras una y otra vez, y no solo cuando estrenas cocina.
¿Y la membresía digital de Mesa Sana no resuelve todo eso?
Ellas tienen claro por qué un libro de verdad sigue haciendo falta. Un libro se queda en casa, se mueve por la cocina y hasta puede ser decoración. Además, aunque el buscador digital es una joya, sigue siendo un universo en el que hay que escarbar, y aquí todo ya viene listo. Incluso hay un capítulo de reglas para que los clásicos te salgan perfectos como el arroz, los frijoles, el caldo de pollo y todo eso que nadie te enseña.
Su filosofía es más relajada de lo que uno esperaría de referentes de la comida sana. Andrea defiende el equilibrio "la pasta que enloquece a tu familia y el pastel de la abuela que no puede faltar también son parte de vivir bien" nos cuenta. Paola, por su lado, quiere quitarle el miedo a la receta. Las del diario no son un examen. Si te falta un ingrediente, lo cambias por algo parecido de la despensa y listo. El libro te da las bases para que, cuando agarres confianza, empieces a improvisar.
¿Y qué hay en su mesa?
Andrea es team sopa casera, de esas que casi no encuentras en un restaurante y que te recuerdan a casa, ya sea un buen consomé de pollo, nopalitos o champiñones. Paola es fan del bowl de sushi, con atún, salmón fresco o rib eye. Dice que es divertido, versátil e igual de bueno para un martes con niños que para una cena con invitados, solo que cada vez le sumas algo nuevo.
Cuando les preguntamos cuál receta del libro será la próxima favorita de la casa, como pasó con el aguachile de carne, se negaron a escoger una sola. Según el estilo de cada hogar, puede ser la sopa de fideo de toda la vida, las albóndigas o la carne en salsa tatemada. El reto es que te animes a cocinarlas todas, porque están tan fáciles que alguna se volverá tuya. Eso sí, hay una estrella con fama propia, hablamos de las albóndigas negras de Paola, que ya son un éxito en redes y le rompen el esquema a la clásica albóndiga.
El libro también es un álbum de familia. De la cocina de la mamá de Andrea y Pamela salieron la sopa de la milpa, el pollo pibil, el salmón con soya, jengibre y limón, y la gelatina de yoghurt. Paola abrió el baúl más grande con el pollo oriental de su mamá, las albóndigas en salsa tatemada de chipotle de su cuñada Gaby, el pollo al orégano en salsa verde de su abuela Amelia, los tacos de pescado de su esposo Piri y la sopa antiinflamatoria de su tía Gaby. Recetas sencillas, con historia, que bien combinadas durante la semana hacen que la comida diaria nunca se sienta repetida.
¿Para quién es Básicos?
Para quien se acaba de mudar solo, para la pareja recién casada, para el que quiere aprender y para el que ya sabe y solo busca inspirarse. Andrea está convencida de que hasta los chefs más profesionales disfrutan una receta casera que les huele a hogar. Paola lo resume en tres palabras: disfrutar lo sencillo. Con este libro, dicen, quisieron reinventar un poco el camino de Mesa Sana para hablarle a una generación más joven y a quienes nunca se habían animado a entrar a la cocina. Incluso admiten que Básicos debió ser su primer libro.
¿Hubo pausa después del lanzamiento?
Lejos de frenar, le metieron acelerador. El lanzamiento fue un evento para su comunidad y una carga de trabajo enorme, pero también un logro del que se sienten muy orgullosas. Y es que en Mesa Sana las pausas no existen, es un horno de ideas que no se apaga, y si se detuvieran, dicen, Mesa Sana se acabaría. Solo este año sacaron tres proyectos: el buscador de la membresía, Reset y el libro. Nada de esto lo hicieron solas. Detrás hay un equipo que no deja de crecer, con Mónica Escobar en cocina, Juan Pablo Tavera en fotografía y Ana Gaby en diseño, y ellas insisten en que un libro así no sale sin el trabajo de todos.
¿Lo que sigue?
Todavía no tiene nombre. Hay ideas rondando, como desayunos, niños, hombres y brunch, pero el siguiente proceso creativo arrancará en unos meses. Por ahora, Básicos se queda en el centro de la mesa. Y para Mesa Sana, esa mesa tiene un propósito mayor que es rescatar las recetas de las abuelas, ponerlas en papel y adaptarlas a la vida moderna para que no se pierdan con las generaciones. Un recetario de familia, versión siglo XXI.