Mesa Sana se pone el delantal (otra vez) con Básicos

Paola llegó justo cuando hacía falta. Pamela estaba embarazada y después se convirtió en mamá por tercera vez, así que Andrea la invitó a sumarse como coautora de este tercer libro. Con las ideas y la experiencia de Paola, su talento para juntar a todos y hacer que las cosas sucedan, y la creatividad (y las ideas muy locas de marketing) de Andrea, nació Básicos. Les tomó casi dos años.

Su promesa cabe en una frase: si no sabes cocinar, empieza por aquí. Paola le da la vuelta con humor contándonos que “también aplica si no sabes qué cocinar”. Y ahí entran los separadores, el planner semanal y la lista del súper que vienen incluidos. Con ellos, armar el menú del día (sopa, carne, guarnición y ensalada) toma cinco minutos y lo haces ahí mismo, en tu cocina. Eso, dicen, es lo que hace que lo abras una y otra vez, y no solo cuando estrenas cocina.



El tercer libro de Mesa Sana: Básicos (Selene Alaíde)

¿Y la membresía digital de Mesa Sana no resuelve todo eso?

Ellas tienen claro por qué un libro de verdad sigue haciendo falta. Un libro se queda en casa, se mueve por la cocina y hasta puede ser decoración. Además, aunque el buscador digital es una joya, sigue siendo un universo en el que hay que escarbar, y aquí todo ya viene listo. Incluso hay un capítulo de reglas para que los clásicos te salgan perfectos como el arroz, los frijoles, el caldo de pollo y todo eso que nadie te enseña.

Su filosofía es más relajada de lo que uno esperaría de referentes de la comida sana. Andrea defiende el equilibrio "la pasta que enloquece a tu familia y el pastel de la abuela que no puede faltar también son parte de vivir bien" nos cuenta. Paola, por su lado, quiere quitarle el miedo a la receta. Las del diario no son un examen. Si te falta un ingrediente, lo cambias por algo parecido de la despensa y listo. El libro te da las bases para que, cuando agarres confianza, empieces a improvisar.