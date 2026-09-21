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Estilo de vida

Sobre La Mesa: cuando los platos también cuentan una historia

Una mesa puede decir mucho antes de que llegue la comida. Desde 2017, Sobre La Mesa transforma celebraciones y eventos a través de vajillas, mobiliario y detalles pensados para contar una historia.
lun 21 septiembre 2026 03:07 PM
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Hay mesas que simplemente están puestas y otras que, desde que las ves, entiendes perfectamente el mood de lo que está por suceder. Los platos, las copas, los manteles, las texturas y hasta la forma en la que todo convive pueden transformar por completo una comida, una boda o cualquier celebración.

Esa es precisamente la idea detrás de Sobre La Mesa (@sobrelamesarenta), la firma fundada en 2017 por Maricarmen Romero y Enrique Pinzón, quienes han convertido los pequeños detalles en el punto de partida para crear mesas y espacios con personalidad.

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Mucho más que poner la mesa

Con una cuidada selección de vajillas, cristalería, accesorios y mobiliario en renta, Sobre La Mesa forma parte de eventos sociales y corporativos, presentaciones de marca, filmaciones y catas. Pero más que seguir una misma fórmula, cada montaje busca adaptarse a la esencia de la ocasión.

Porque una cena íntima no necesita contar la misma historia que una gran celebración, y una presentación de marca puede convertirse en una experiencia completamente diferente cuando cada pieza sobre la mesa tiene una intención.

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Durante estos años, Maricarmen y Enrique han entendido algo que probablemente explica el encanto de sus montajes: alrededor de una mesa pasan muchas de las cosas que terminamos recordando. Ahí celebramos cumpleaños, conocemos personas, brindamos, tenemos conversaciones eternas y compartimos algunos de nuestros momentos favoritos.

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Los platos también guardan recuerdos

De ahí nace la frase que se ha convertido en el sello de Sobre La Mesa: “Los platos son parte de nuestra historia”.

Y probablemente tienen razón. Basta pensar en esa vajilla que únicamente aparecía en casa de los abuelos durante ocasiones especiales, en las copas que asociamos con una celebración o en ese plato que inmediatamente nos recuerda una comida específica.

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Al final, poner una mesa también es una forma de contar una historia. Y cuando cada detalle está bien elegido, incluso antes de que llegue el primer platillo, la experiencia ya comenzó.

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