Sobre La Mesa: cuando los platos también cuentan una historia

Hay mesas que simplemente están puestas y otras que, desde que las ves, entiendes perfectamente el mood de lo que está por suceder. Los platos, las copas, los manteles, las texturas y hasta la forma en la que todo convive pueden transformar por completo una comida, una boda o cualquier celebración.

Esa es precisamente la idea detrás de Sobre La Mesa (@sobrelamesarenta), la firma fundada en 2017 por Maricarmen Romero y Enrique Pinzón, quienes han convertido los pequeños detalles en el punto de partida para crear mesas y espacios con personalidad.