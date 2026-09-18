Jardín Los Cedros: el venue de CDMX que se transforma para cada celebración

Encontrar un lugar para celebrar en grande sin salir de la Ciudad de México y sin sentir que sigues en medio de ella no siempre es fácil. Jardín Los Cedros logra reunir ambos mundos: una ubicación accesible dentro de la capital y la sensación de estar rodeado de naturaleza.

El espacio cuenta con distintos jardines, áreas al aire libre y un salón que destaca por su amplitud, altura y enormes ventanales. La vegetación permanece presente incluso desde el interior, creando un escenario que se siente abierto y conectado con el entorno.

Desde 2010, Los Cedros ha recibido bodas, eventos sociales y producciones de algunas de las marcas y empresas más reconocidas. Sin embargo, lo que realmente lo distingue no es únicamente su tamaño, sino todo lo que puede suceder dentro de él.