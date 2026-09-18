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Estilo de vida

Jardín Los Cedros: el venue de CDMX que se transforma para cada celebración

Rodeado de naturaleza, con espacios que cambian por completo y capacidad para grandes producciones, Jardín Los Cedros es uno de esos lugares en los que ninguna celebración tiene que parecerse a otra.
vie 18 septiembre 2026 01:29 PM
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Encontrar un lugar para celebrar en grande sin salir de la Ciudad de México y sin sentir que sigues en medio de ella no siempre es fácil. Jardín Los Cedros logra reunir ambos mundos: una ubicación accesible dentro de la capital y la sensación de estar rodeado de naturaleza.

El espacio cuenta con distintos jardines, áreas al aire libre y un salón que destaca por su amplitud, altura y enormes ventanales. La vegetación permanece presente incluso desde el interior, creando un escenario que se siente abierto y conectado con el entorno.

Desde 2010, Los Cedros ha recibido bodas, eventos sociales y producciones de algunas de las marcas y empresas más reconocidas. Sin embargo, lo que realmente lo distingue no es únicamente su tamaño, sino todo lo que puede suceder dentro de él.

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Un mismo lugar, celebraciones completamente diferentes

La amplitud y la altura del salón permiten imaginar producciones de gran formato: instalaciones florales suspendidas, proyectos especiales de iluminación, estructuras a la medida y escenografías creadas desde cero. El lugar tiene personalidad propia, pero también la flexibilidad necesaria para convertirse en algo completamente distinto con cada evento.

Una boda puede elegir una estética orgánica, con flores y materiales que dialoguen con los jardines; otra puede transformar el mismo salón en un espacio contemporáneo, sofisticado o inesperado. Aquí no existe una fórmula que determine cómo debe verse una celebración.

Esa libertad creativa también permite que cada anfitrión construya el evento según su propia visión y trabaje con los proveedores que mejor entiendan su concepto. El espacio funciona como un lienzo, pero sin perder la esencia que le dan su arquitectura y su entorno natural.

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Una celebración que cambia de escenario

Otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de diseñar distintos momentos sin cambiar de lugar. La ceremonia puede celebrarse al aire libre, continuar con un coctel entre los jardines y terminar con una cena y una gran fiesta dentro del salón.

Con capacidad para recibir hasta 1,500 invitados, Jardín Los Cedros tiene la escala necesaria para bodas y eventos sociales de gran formato, sin que esto implique limitar la creatividad o hacer que la experiencia se sienta impersonal.

Jardines, fuentes, vegetación y arquitectura conviven así en un venue que no busca imponer una estética, sino adaptarse a cada historia. Porque, al final, el verdadero lujo de un espacio está en poder imaginarlo exactamente como quieres y verlo transformarse para hacerlo realidad.

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