Síclo Fest 26 reunirá todas sus disciplinas en su edición más grande hasta ahora

Hay clases que se sienten como una fiesta y festivales que te hacen olvidar que estás entrenando. Síclo Fest 26 x GBM promete tener un poco de ambos cuando regrese a la Ciudad de México el próximo sábado 26 de septiembre.
Para celebrar su aniversario, la marca mexicana de fitness reunirá a más de 1,700 personas en la edición más grande que ha organizado hasta ahora. Durante un día habrá 10 clases, música, experiencias y un line up conformado por más de 70 instructores.
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Todas las formas de moverte en un solo lugar
Aunque Rueda fue la disciplina con la que comenzó la historia de Síclo, su universo ha crecido mucho desde entonces. Por primera vez, el festival reunirá las seis experiencias que actualmente forman parte de la marca: Rueda, Barre, Fuerza, Bootcamp, Box y Kēntro.
Esto significa que no necesitas ser experta en cycling ni tener una disciplina favorita para disfrutarlo. La idea también es salir de la rutina, probar una clase diferente y descubrir nuevas maneras de moverte en compañía de una de las comunidades de wellness más grandes de México.
Porque Síclo Fest nunca ha sido solamente un lugar para hacer ejercicio. La música, la energía de los instructores y la sensación de estar compartiendo el momento con miles de personas han convertido al evento en una celebración alrededor del movimiento.
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Fitness, música y experiencias
GBM se suma este año como presentador oficial del festival con “Sí a cada meta”, un concepto que parte de la idea de que tanto los objetivos personales como los financieros comienzan con una decisión. Durante el evento tendrá experiencias para acercar a los asistentes al mundo de las inversiones de una manera más sencilla.
También participarán Pantene, Silk, Oikos Pro, Viva, Amstel Ultra, Quién, Dolores Premium, Quaker y Maravilla Studios, con distintas activaciones a lo largo del día.
Síclo nació en 2015 con su primer estudio en Park Plaza Santa Fe y, desde entonces, se ha convertido en todo un ecosistema de entrenamiento. Actualmente cuenta con 11 ubicaciones y 29 estudios en México, además de tener presencia en España, Perú, Colombia y Ecuador.
Su festival anual es una forma de llevar esa experiencia fuera de los estudios y reunir todo lo que ha construido alrededor de sus clases: movimiento, música, comunidad y muchas ganas de decir que sí a probar algo nuevo.
Síclo Fest 26 x GBM
Cuándo: sábado 26 de septiembre de 2026
Qué habrá: 10 clases, más de 70 instructores y las seis disciplinas de Síclo