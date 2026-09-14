Síclo Fest 26 reunirá todas sus disciplinas en su edición más grande hasta ahora

Fitness, música y experiencias

GBM se suma este año como presentador oficial del festival con “Sí a cada meta”, un concepto que parte de la idea de que tanto los objetivos personales como los financieros comienzan con una decisión. Durante el evento tendrá experiencias para acercar a los asistentes al mundo de las inversiones de una manera más sencilla.

También participarán Pantene, Silk, Oikos Pro, Viva, Amstel Ultra, Quién, Dolores Premium, Quaker y Maravilla Studios, con distintas activaciones a lo largo del día.

Síclo nació en 2015 con su primer estudio en Park Plaza Santa Fe y, desde entonces, se ha convertido en todo un ecosistema de entrenamiento. Actualmente cuenta con 11 ubicaciones y 29 estudios en México, además de tener presencia en España, Perú, Colombia y Ecuador.

Su festival anual es una forma de llevar esa experiencia fuera de los estudios y reunir todo lo que ha construido alrededor de sus clases: movimiento, música, comunidad y muchas ganas de decir que sí a probar algo nuevo.

Síclo Fest 26 x GBM

Cuándo: sábado 26 de septiembre de 2026

Qué habrá: 10 clases, más de 70 instructores y las seis disciplinas de Síclo