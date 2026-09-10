Todo lo que debes saber sobre el nuevo iPhone Duo, el teléfono que se dobla (y también dobla las expectativas)

Detalles del nuevo iPhone dúo

Y sí, es bastante delgado. Lo logran gracias a una bisagra de precisión hecha con más de cien piezas y a materiales premium como titanio grado 5 y Ceramic Shield reforzado. En otras palabras, se siente sólido y no da miedo abrirlo y cerrarlo por primera vez.



Y sí, es bastante delgado. Lo logran gracias a una bisagra de precisión hecha con más de cien piezas y a materiales premium como titanio grado 5 y Ceramic Shield reforzado. (Cortesía)

Por dentro, el corazón del asunto es el chip A20 Pro, el mismo que mueve a los modelos Pro de esta generación, acompañado de un sistema de enfriamiento con cámara de vapor diseñado a la medida del formato plegable. Traducción para quienes no hablan en idioma tech: puedes tener varias apps abiertas al mismo tiempo, jugar sin que el teléfono se caliente de más y aprovechar la pantalla dividida para trabajar en un documento mientras contestas mensajes en la otra mitad. La batería, repartida estratégicamente en ambos lados del cuerpo, promete aguantarte el día completo sin que vivas pendiente del cargador.



Por dentro, el corazón del asunto es el chip A20 Pro, el mismo que mueve a los modelos Pro de esta generación, acompañado de un sistema de enfriamiento con cámara de vapor diseñado a la medida del formato plegable. (Cortesía)

La cámara también se lleva su momento de gloria, y no solo por la calidad de las fotos. El diseño de doble pantalla habilita trucos que ningún otro iPhone puede hacer: puedes usar la cámara trasera para tomarte una selfie viendo tu propio reflejo en la pantalla exterior, o dejar que el teléfono decida el momento exacto de disparar la foto grupal para que nadie se quede fuera de cuadro. Para quienes viajan con niños, hasta hay una función pensada para mantenerlos mirando a cámara con animaciones que aparecen del lado de afuera. Detalles pequeños que hacen una diferencia enorme en el día a día.