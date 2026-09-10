Lo primero que hay que entender es que el Duo no es un teléfono grande que se dobla por capricho. Es, literalmente, dos experiencias en un solo objeto. Cerrado, cabe en el bolsillo como cualquier iPhone y se siente igual de cómodo en la mano. Pero ábrelo y aparece una pantalla interior enorme, de esas que te hacen olvidar que traías un celular y no una mini iPad. Ambas pantallas están pensadas para que el contenido no se vea raro al pasar de una a otra, así que ya sea que estés cerrando la app antes de guardarla o abriéndolo por completo para ver una película, todo fluye.
Todo lo que debes saber sobre el nuevo iPhone Duo, el teléfono que se dobla (y también dobla las expectativas)
Detalles del nuevo iPhone dúo
Y sí, es bastante delgado. Lo logran gracias a una bisagra de precisión hecha con más de cien piezas y a materiales premium como titanio grado 5 y Ceramic Shield reforzado. En otras palabras, se siente sólido y no da miedo abrirlo y cerrarlo por primera vez.
Por dentro, el corazón del asunto es el chip A20 Pro, el mismo que mueve a los modelos Pro de esta generación, acompañado de un sistema de enfriamiento con cámara de vapor diseñado a la medida del formato plegable. Traducción para quienes no hablan en idioma tech: puedes tener varias apps abiertas al mismo tiempo, jugar sin que el teléfono se caliente de más y aprovechar la pantalla dividida para trabajar en un documento mientras contestas mensajes en la otra mitad. La batería, repartida estratégicamente en ambos lados del cuerpo, promete aguantarte el día completo sin que vivas pendiente del cargador.
La cámara también se lleva su momento de gloria, y no solo por la calidad de las fotos. El diseño de doble pantalla habilita trucos que ningún otro iPhone puede hacer: puedes usar la cámara trasera para tomarte una selfie viendo tu propio reflejo en la pantalla exterior, o dejar que el teléfono decida el momento exacto de disparar la foto grupal para que nadie se quede fuera de cuadro. Para quienes viajan con niños, hasta hay una función pensada para mantenerlos mirando a cámara con animaciones que aparecen del lado de afuera. Detalles pequeños que hacen una diferencia enorme en el día a día.
El sistema operativo, iOS 27, fue rediseñado desde cero para aprovechar este nuevo formato: los controles se acomodan al lateral para no robarle espacio al contenido, la app de inicio se despliega en dos páginas cuando el teléfono está abierto, y hasta el modo de mesa (ese que convierte tu teléfono en reloj o marco digital cuando lo dejas reposando) se ve más completo con nuevas opciones de personalización.
El iPhone Duo llegará en dos acabados que ya se perfilan como un statement por sí solos: blanco estelar y negro noche. Las preventas arrancan el 16 de octubre y el lanzamiento oficial será el 23 del mismo mes. Apple también preparó accesorios a la altura, incluyendo una funda tipo folio con soporte integrado, ideal para maratonear contenido sin sostener el teléfono con la mano.
Más allá de la ficha técnica, lo que el iPhone Duo propone es un cambio de comportamiento: menos sacar la tablet, menos cargar dos dispositivos, menos límites entre lo que cabe en tu bolsillo y lo que necesitas para hacer tu vida. Si el futuro del celular era plegarse sobre sí mismo, Apple acaba de dejar claro cómo se ve ese futuro.
¿Cuánto cuesta el Iphone Dúo?
Precios por capacidad en México
- 256 GB: $47,999 MXN
- 512 GB: $52,999 MXN
- 1 TB: $62,999 MXN
- 2 TB: $77,999 MXN