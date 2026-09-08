Te decimos cómo hacer tu coffee bar en casa de la manera más cool

Diseña el espacio en diferentes alturas
Uno de los errores más comunes es acomodar todo en una sola fila. Coloca la cafetera como elemento principal y juega con distintas alturas alrededor de ella. Una pequeña obra de arte, una repisa con algunas tazas o una lámpara discreta pueden darle profundidad sin quitar superficie de trabajo.
Las repisas abiertas funcionan especialmente bien, siempre que no estén saturadas. Dos o tres tazas bonitas, un frasco hermético para los granos y una pieza decorativa son suficientes. Si la cafetera libera vapor, deja el espacio recomendado por el fabricante y evita colocar libros, cuadros u objetos delicados directamente encima.
También vale la pena esconder los cables y dejar cerca un pequeño bote para filtros o residuos. Son detalles poco fotogénicos, pero hacen que el coffee bar sea cómodo de usar y fácil de mantener limpio.
Las marcas que hacen la mitad del trabajo
Cada marca puede ayudarte a construir una estética distinta. Fellow funciona para un espacio sobrio y contemporáneo; Breville aporta ese acabado de cafetería profesional, y Nespresso es una buena opción cuando buscas algo compacto. No hace falta comprar todo de la misma línea. La clave está en repetir colores o acabados para que las piezas distintas conversen entre sí.
Para darle personalidad, combina la tecnología con objetos menos perfectos. Las tazas de cerámica de Gorky González aportan color y un toque artesanal mexicano, mientras que en Zara Home y West Elm puedes encontrar charolas, frascos y textiles para terminar el rincón. Mezclar una máquina moderna con cerámica hecha a mano suele verse más interesante que replicar el aparador completo de una tienda.