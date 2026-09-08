Te decimos cómo hacer tu coffee bar en casa de la manera más cool

Empieza por el espacio, no por la cafetera

Antes de elegir máquinas o tazas, encuentra un lugar con una conexión eléctrica cerca y suficiente espacio para preparar tu café sin tener que mover objetos cada mañana. Puede ser una sección de la barra de la cocina, una consola en el comedor o incluso un carrito chiquito si vives en un departamento.

Después, define una paleta. Negro y acero inoxidable para algo moderno; crema y madera clara si prefieres un ambiente cálido; o cromo con un toque de color para una versión más divertida. No es necesario que todo combine perfectamente, pero repetir uno o dos materiales hará que el conjunto se sienta mucho más cuidado.

Elige la máquina según tu ritual

La cafetera más bonita no siempre es la indicada. Si buscas rapidez y casi no quieres limpiar, una máquina de cápsulas como la CitiZ & Milk de Nespresso reúne el café y el espumador en un diseño compacto. Para quienes disfrutan aprender a preparar espresso, la Bambino Plus de Breville ocupa poco espacio, mientras que la Barista Express integra el molino y permite controlar mejor cada taza.



Si lo tuyo es preparar café con más calma, un V60 o una Chemex pueden convertirse en las piezas protagonistas. Una tetera de cuello de ganso y un molino de Fellow completan esa estética minimalista que se ve muy bien, pero también tiene una función real. Antes de comprar, piensa si disfrutas el proceso o si únicamente quieres presionar un botón y tener el café listo.

