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Estilo de vida

Te decimos cómo hacer tu coffee bar en casa de la manera más cool

No necesitas una cocina enorme ni una máquina profesional. Con una buena selección de piezas, orden y algunos detalles de diseño, el rincón del café puede convertirse en tu lugar favorito de la casa.
mar 08 septiembre 2026 11:22 AM
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Durante mucho tiempo, la cafetera fue simplemente otro electrodoméstico sobre la cocina. Ahora, preparar café en casa se ha convertido en un ritual y el espacio que lo rodea también importa. De ahí que los coffee bars hayan pasado de ser un detalle propio de hoteles o restaurantes a uno de los rincones más deseados dentro de casa.

Lo mejor es que no hace falta construir un mueble especial ni comprar todos los accesorios que aparecen en TikTok. El secreto está en crear una estación que se vea intencional, funcione con tu rutina y tenga únicamente lo que realmente utilizas.

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Empieza por el espacio, no por la cafetera

Antes de elegir máquinas o tazas, encuentra un lugar con una conexión eléctrica cerca y suficiente espacio para preparar tu café sin tener que mover objetos cada mañana. Puede ser una sección de la barra de la cocina, una consola en el comedor o incluso un carrito chiquito si vives en un departamento.

Después, define una paleta. Negro y acero inoxidable para algo moderno; crema y madera clara si prefieres un ambiente cálido; o cromo con un toque de color para una versión más divertida. No es necesario que todo combine perfectamente, pero repetir uno o dos materiales hará que el conjunto se sienta mucho más cuidado.

Elige la máquina según tu ritual

La cafetera más bonita no siempre es la indicada. Si buscas rapidez y casi no quieres limpiar, una máquina de cápsulas como la CitiZ & Milk de Nespresso reúne el café y el espumador en un diseño compacto. Para quienes disfrutan aprender a preparar espresso, la Bambino Plus de Breville ocupa poco espacio, mientras que la Barista Express integra el molino y permite controlar mejor cada taza.

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Si lo tuyo es preparar café con más calma, un V60 o una Chemex pueden convertirse en las piezas protagonistas. Una tetera de cuello de ganso y un molino de Fellow completan esa estética minimalista que se ve muy bien, pero también tiene una función real. Antes de comprar, piensa si disfrutas el proceso o si únicamente quieres presionar un botón y tener el café listo.

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(KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS)

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Diseña el espacio en diferentes alturas

Uno de los errores más comunes es acomodar todo en una sola fila. Coloca la cafetera como elemento principal y juega con distintas alturas alrededor de ella. Una pequeña obra de arte, una repisa con algunas tazas o una lámpara discreta pueden darle profundidad sin quitar superficie de trabajo.

Las repisas abiertas funcionan especialmente bien, siempre que no estén saturadas. Dos o tres tazas bonitas, un frasco hermético para los granos y una pieza decorativa son suficientes. Si la cafetera libera vapor, deja el espacio recomendado por el fabricante y evita colocar libros, cuadros u objetos delicados directamente encima.

También vale la pena esconder los cables y dejar cerca un pequeño bote para filtros o residuos. Son detalles poco fotogénicos, pero hacen que el coffee bar sea cómodo de usar y fácil de mantener limpio.

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Las marcas que hacen la mitad del trabajo

Cada marca puede ayudarte a construir una estética distinta. Fellow funciona para un espacio sobrio y contemporáneo; Breville aporta ese acabado de cafetería profesional, y Nespresso es una buena opción cuando buscas algo compacto. No hace falta comprar todo de la misma línea. La clave está en repetir colores o acabados para que las piezas distintas conversen entre sí.

Para darle personalidad, combina la tecnología con objetos menos perfectos. Las tazas de cerámica de Gorky González aportan color y un toque artesanal mexicano, mientras que en Zara Home y West Elm puedes encontrar charolas, frascos y textiles para terminar el rincón. Mezclar una máquina moderna con cerámica hecha a mano suele verse más interesante que replicar el aparador completo de una tienda.

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Los detalles que hacen que se sienta especial

Una jarrita para la leche, cucharas pequeñas, servilletas de tela y un vaso bonito para el iced coffee son accesorios sencillos que elevan el ritual. También puedes sumar un recipiente con biscotti, una azucarera vintage o una tarjeta con tu receta favorita, pero evita llenar cada espacio disponible.

Si además tomas té o matcha, intégralos dentro de la misma estación en lugar de crear varios rincones. Los coffee bars más actuales funcionan como pequeñas barras de bebidas que se adaptan a diferentes momentos del día.

Al final, el coffee bar más cool no es el que tiene más aparatos, sino el que hace que quieras detenerte cinco minutos y preparar algo rico. Debe parecer parte de tu casa, reflejar tu estilo y, sobre todo, ser un rincón que realmente utilices.

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Taza de café acompañada de una concha mexicana: el combo perfecto para desayunar. (Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images/iStockphoto)

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