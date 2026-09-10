Apple acaba de romper el molde (otra vez): Todas las novedades de la marca que debes conocer

Nuevos lanzamientos de Apple

El iPhone Duo es un teléfono que se abre y se transforma, con un diseño que Apple describe como revolucionario, duradero y, sobre todo, con esa sensación de "esto ya lo conocía" mezclada con "esto nunca lo había visto". Es la definición perfecta de innovación bien pensada: se siente nuevo, pero no ajeno.



Cerrado, cabe en el bolsillo como cualquier iPhone y se siente igual de cómodo en la mano. Pero ábrelo y aparece una pantalla interior enorme, de esas que te hacen olvidar que traías un celular y no una mini iPad. (Cortesía)

Y si el Duo es la sorpresa, el iPhone 18 Pro y el Pro Max son la confirmación de que Apple no piensa bajarle al ritmo. La gama Pro llega con apertura variable en cámara (algo que hasta ahora era territorio exclusivo de la fotografía profesional), una batería que promete acompañar el día completo sin dramas, y un chip A20 Pro que le da todavía más cerebro a Siri, ahora sí, con inteligencia artificial de verdad. Es el tipo de actualización que se nota desde la primera foto que tomas.



El iPhone 18 Pro y el Pro Max son la confirmación de que Apple no piensa bajarle al ritmo. (Cortesía)





Apple Watch Ultra 4

En la muñeca, la historia también cambia. El Apple Watch Ultra 4 y el Series 12 estrenan un sistema de sensores de salud que mide la frecuencia cardíaca con una precisión nunca antes vista en un wearable. Traducido a la vida real: información más útil sobre cómo dormiste, cómo entrenaste y qué tan lista está tu energía para el día, gracias a un nuevo índice de preparación física. La app Salud se rediseñó pensando en dar respuestas claras, no solo números sueltos, y todo esto corre de la mano de Apple Intelligence, cuidando la privacidad como prioridad number one.