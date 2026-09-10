Este año hubo un giro que muchos veníamos esperando desde hace rato, Apple por fin se avienta al terreno de los plegables. Empecemos por ahí, porque es la nota que se va a robar todas las conversaciones de sobremesa, llegó el iPhone Duo.
Apple acaba de romper el molde (otra vez): Todas las novedades de la marca que debes conocer
Nuevos lanzamientos de Apple
El iPhone Duo es un teléfono que se abre y se transforma, con un diseño que Apple describe como revolucionario, duradero y, sobre todo, con esa sensación de "esto ya lo conocía" mezclada con "esto nunca lo había visto". Es la definición perfecta de innovación bien pensada: se siente nuevo, pero no ajeno.
Y si el Duo es la sorpresa, el iPhone 18 Pro y el Pro Max son la confirmación de que Apple no piensa bajarle al ritmo. La gama Pro llega con apertura variable en cámara (algo que hasta ahora era territorio exclusivo de la fotografía profesional), una batería que promete acompañar el día completo sin dramas, y un chip A20 Pro que le da todavía más cerebro a Siri, ahora sí, con inteligencia artificial de verdad. Es el tipo de actualización que se nota desde la primera foto que tomas.
Apple Watch Ultra 4
En la muñeca, la historia también cambia. El Apple Watch Ultra 4 y el Series 12 estrenan un sistema de sensores de salud que mide la frecuencia cardíaca con una precisión nunca antes vista en un wearable. Traducido a la vida real: información más útil sobre cómo dormiste, cómo entrenaste y qué tan lista está tu energía para el día, gracias a un nuevo índice de preparación física. La app Salud se rediseñó pensando en dar respuestas claras, no solo números sueltos, y todo esto corre de la mano de Apple Intelligence, cuidando la privacidad como prioridad number one.
Y para cerrar con broche de oro, llegan los AirPods 5, que le apuestan fuerte al diseño de oído abierto sin sacrificar nada de calidad. Traen la mejor cancelación activa de ruido que se ha visto en este formato, sonido mejorado, acceso a Siri completamente manos libres y una función que se siente sacada del futuro: traducción en tiempo real. Todo esto a un precio que, para lo que ofrece, sorprende gratamente.
Apple no solo actualizó su catálogo, reacomodó las reglas del juego. Entre el salto a los plegables y la obsesión por la salud conectada, esta generación deja claro que la tecnología ya no busca impresionarnos con specs, sino acompañarnos mejor en el día a día. Y eso, honestamente, se siente como el verdadero lujo del momento.