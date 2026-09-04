Belleza integral: la nueva clínica en CDMX que reúne salud, estética y bienestar femenino

Un espacio pensado para cuidar a la mujer de forma integral

Con esta visión llega DH. Denisse Hernández MD. Plastic Surgery • Women’s Health, un nuevo concepto médico que reúne distintas especialidades bajo un mismo techo y propone una atención integral para acompañar a las mujeres en diferentes etapas de su vida.

Al frente del proyecto está la Dra. Denisse Hernández Cervantes, cirujana plástica certificada con más de 13 años de experiencia en cirugía facial y corporal de alta complejidad. Su trayectoria se ha enfocado especialmente en casos complejos, cirugías de revisión y pacientes de alto riesgo, además de procedimientos como el retiro especializado de biopolímeros y el tratamiento integral del lipedema.

La nueva sede busca llevar esa experiencia a un concepto más amplio, en el que la cirugía plástica sea sólo una parte de una atención que también contempla salud femenina, cuidado de la piel, salud vascular, odontología, recuperación y longevidad.



Dra. Denisse Hernández. (Cortesía)

Bajo la premisa de “Más que una clínica”, el espacio reúne especialistas de distintas áreas para crear una experiencia de atención 360°. La idea es que una paciente pueda encontrar en un mismo lugar opciones relacionadas con su salud, su bienestar y sus objetivos estéticos.

En el área de Cirugía Plástica y Reconstructiva, la Dra. Hernández ofrece procedimientos faciales y corporales, armonización facial, inyectables, bioestimuladores, cirugía estética íntima, como labioplastia con láser, y atención especializada para el retiro de biopolímeros y el tratamiento del lipedema.

La propuesta también incorpora Women’s Health, con acompañamiento para etapas como el climaterio y la menopausia, además de alternativas para incontinencia urinaria, tensado vaginal con láser y tratamientos complementarios para lesiones relacionadas con el virus del papiloma humano (VPH).

La intención es que el cuidado femenino no termine en un procedimiento estético, sino que pueda extenderse a necesidades que aparecen a lo largo de las distintas etapas de la vida.