Todo lo que deberías saber del uso de biopolímeros con fines estéticos

Dentro del mundo de la medicina estética, cada vez aparecen nuevas innovaciones que deben competir contra tendencias aceleradas que en ocasiones generan decisiones impulsivas en las personas.
Un ejemplo de esto es el uso de los biopolímeros, que si bien no están prohibidos, los científicos no recomiendan su uso; no obstante, continúan existiendo lugares donde se aplican de manera ilegal y terminan generando graves consecuencias médicas, humanas y legales.
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¿Qué son los biopolímeros y por qué no se recomienda su uso?
A pesar de que se podría considerar que el problema de la medicina estética y sobre todo, de los biopolímeros es únicamente clínico, en realidad, también es estructural. Esta situación nació después de que durante años miles de pacientes fueran convencidos para someterse a tratamientos “sin cirugía” bajo promesas de resultados inmediatos y a bajo costo.
El problema del uso de los biopolímeros es que son sustancias no biocompatibles, razón por la que pueden generar inflamación crónica, infecciones severas, necrosis, migración del material, deformidades y complicaciones sistémicas que pueden aparecer años después de la aplicación de estas sustancias.
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Dra. Denisse Hernández, experta en retiro de biopolímeros
Frete al complejo escenario en el que se encuentra la medicina estética en la actualidad, el verdadero diferenciador entre un tratamiento legítimo y uno riesgoso no solo es el resultado estético, sino la capacidad del médico encargado, de su ética y de su capacidad para resolver complicaciones de alta especialización.
La Dra. Denisse Hernández es una cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER). Es considerada como una de las figuras que ha asumido el liderazgo dentro de la medicina estética en México gracias a sus más de 13 años de trayectoria en cirugía corporal compleja y reconstructiva.
Como parte de su liderazgo, la Dra. Hernández cuenta con el Centro DHE– Cirugía Plástica Especializada, donde ha desarrollado un modelo de atención que logra integrar la innovación quirúrgica con protocolos científicos rigurosos bajo un enfoque que se centra en la seguridad del paciente.
Gracias al profesionalismo de la Dra. Denisse y de su Centro DHE, se ha convertido en una referencia nacional para el diagnóstico y retiro de biopolímeros. Dentro de los casos que atiende, no solo requiere de destreza técnica, sino de una visión estratégica y toma de decisiones de alto nivel que únicamente un profesional experimentado puede hacer.
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La importancia de la educación sobre la medicina estética
Más allá de su trabajo en el quirófano, Hernández ha impulsado activamente la conversación pública sobre ética médica, regulación y responsabilidad profesional, promoviendo que la información correcta es la primera herramienta que se tiene para la prevención. La Dra. busca concientizar sobre las consecuencias irreversibles que tiene la desinformación, razón por la que la educación es el único acto de protección.
En el caso de la Dra. Denisse, está acostumbrada a evaluar riesgos para poder tomar decisiones informadas, por lo que su mensaje es claro: la estética no debe desligarse de la seguridad. La invitación es elegir profesionales con certificaciones, verificar su credenciales y comprender la importancia de la investigación de procedimientos.
Si bien los biopolímeros no deben presentar alarmismo, sí requieren de una gestión como riesgo en salud. Especialistas como la Dra. Denisse buscan que la conversación genere un liderazgo médico con técnica, ética y compromiso para transformar una crisis en una oportunidad de educación y prevención.