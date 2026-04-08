Todo lo que deberías saber del uso de biopolímeros con fines estéticos

Dra. Denisse Hernández, experta en retiro de biopolímeros

Frete al complejo escenario en el que se encuentra la medicina estética en la actualidad, el verdadero diferenciador entre un tratamiento legítimo y uno riesgoso no solo es el resultado estético, sino la capacidad del médico encargado, de su ética y de su capacidad para resolver complicaciones de alta especialización.

La Dra. Denisse Hernández es una cirujana plástica certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER). Es considerada como una de las figuras que ha asumido el liderazgo dentro de la medicina estética en México gracias a sus más de 13 años de trayectoria en cirugía corporal compleja y reconstructiva.

La Dra. Denisse Hernández promueve la información clara sobre la medicina estética. (Cortesía)

Como parte de su liderazgo, la Dra. Hernández cuenta con el Centro DHE – Cirugía Plástica Especializada, donde ha desarrollado un modelo de atención que logra integrar la innovación quirúrgica con protocolos científicos rigurosos bajo un enfoque que se centra en la seguridad del paciente.

Gracias al profesionalismo de la Dra. Denisse y de su Centro DHE, se ha convertido en una referencia nacional para el diagnóstico y retiro de biopolímeros. Dentro de los casos que atiende, no solo requiere de destreza técnica, sino de una visión estratégica y toma de decisiones de alto nivel que únicamente un profesional experimentado puede hacer.