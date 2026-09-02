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Estilo de vida

¿Buscas cuidar tu patrimonio? Luis Kuri nos dio las claves y de paso nos contó sobre el Wealth Investment Summit

HSBC celebró la primera edición del Wealth Investment Summit, evento que reunió a distintos expertos y puso sobre la mesa temas de finanzas, economía e inversión que te interesan. Todos los detalles aquí.
mié 02 septiembre 2026 04:24 PM
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Presentado por: HSBC México

Lo sabemos. El cuidado del patrimonio es fundamental para las familias. Por ello, además de tener una gestión disciplinada de nuestros recursos y mantenernos informados, es importante identificar nuevas oportunidades y herramientas que nos permitan protegerlos, diversificarlos y hacerlos crecer.

Invertir, utilizar la inteligencia artificial (IA) a nuestro favor y acceder a asesoría especializada para diversificar nuestros recursos, son nuevas aristas que se han sumado a la conversación cuando hablamos de patrimonio. HSBC México lo dejó más que claro durante el Wealth Investment Summit, el encuentro donde, además de abordar estos temas, también celebró el lanzamiento de Premier Elite, una propuesta dirigida a personas con necesidades financieras sofisticadas e internacionales que acompaña su estilo de vida.

En entrevista, Luis Kuri, director general adjunto de banca de consumo de HSBC México, nos contó todos los detalles del Summit.

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Wealth Investment Summit, el encuentro de especialistas

Inspirado en el Global Investment Summit, el evento internacional de alto perfil de HSBC que reúne a líderes y empresarios de renombre global, el Wealth Investment Summit convocó a especialistas top como Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía, José Antonio Meade, presidente del Consejo de Administración de HSBC México y Sergio Méndez, director general de BlackRock México, entre otros ponentes.

Celebrado en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, se pusieron sobre la mesa perspectivas como el panorama macroeconómico y comercial actual del país, la importancia de la diversificación de portafolios, la influencia de las emociones al invertir, la evolución tecnológica que estamos viviendo y cómo todo ello impacta en el patrimonio y en los negocios. Es decir, una perspectiva integral abordada por los mejores.

Cuidar el patrimonio de tu familia necesita más que un presupuesto: inversiones e inteligencia artificial, por Luis Kuri


Entre los ejes que también formaron parte de la conversación, estuvo la inteligencia artificial como herramienta para analizar inversiones, más no como un suplente de los profesionales. Al respecto, durante nuestra conversación, Luis Kuri resaltó la preferencia de los inversionistas por el acompañamiento de expertos, destacando que, de acuerdo con el Affluent Investment Snapshot 2026, un estudio global realizado por HSBC entre inversionistas de todo el mundo, solo el 12% de ellos considera a la IA como un agente determinante para invertir.

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Premier Elite, la respuesta integral

Durante la primera edición del Wealth Investment Summit, HSBC México se encontraba de fiesta, y la razón hacía match perfecto con toda la conversación: presentaron Premier Elite, la propuesta de valor para inversionistas de alto perfil que buscan alternativas más sofisticadas.

¿De qué va? Mediante una solución diversificada de productos, Premier Elite te acompaña a preservar y hacer crecer tu patrimonio a la vez que te ofrece asesoría especializada y acceso a la información con perspectivas globales. Una solución integral que contempla pilares como el patrimonio, necesidades internacionales, salud y viajes.

Tanto con el Wealth Investment Summit como con Premier Elite, HSBC México reforzó su experiencia como banca y su compromiso con quienes buscan en un banco soluciones reales que protejan lo que más les importa: a sus familias.

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Tags

Expansión Summit Mujeres 2026 HSBC, banca-digital, finanzas-personales bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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