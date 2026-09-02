¿Buscas cuidar tu patrimonio? Luis Kuri nos dio las claves y de paso nos contó sobre el Wealth Investment Summit

Lo sabemos. El cuidado del patrimonio es fundamental para las familias. Por ello, además de tener una gestión disciplinada de nuestros recursos y mantenernos informados, es importante identificar nuevas oportunidades y herramientas que nos permitan protegerlos, diversificarlos y hacerlos crecer.

Invertir, utilizar la inteligencia artificial (IA) a nuestro favor y acceder a asesoría especializada para diversificar nuestros recursos, son nuevas aristas que se han sumado a la conversación cuando hablamos de patrimonio. HSBC México lo dejó más que claro durante el Wealth Investment Summit, el encuentro donde, además de abordar estos temas, también celebró el lanzamiento de Premier Elite, una propuesta dirigida a personas con necesidades financieras sofisticadas e internacionales que acompaña su estilo de vida.

En entrevista, Luis Kuri, director general adjunto de banca de consumo de HSBC México, nos contó todos los detalles del Summit.