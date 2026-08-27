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Estilo de vida

Tu hígado no necesita un detox, estos son los hábitos que realmente lo cuidan

Desde lo que tomas hasta la manera en la que te mueves, algunas decisiones cotidianas pueden ayudar a proteger uno de los órganos más importantes del cuerpo.
jue 27 agosto 2026 01:35 PM
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Cuando pensamos en cuidar nuestra salud, normalmente ponemos toda nuestra atención en el corazón, la piel o el el pelo. El hígado la verdad es que casi nunca entra en la conversación hasta que algo comienza a fallar. Y eso que es de los órganos que más trabaja, filtra la sangre, almacena tu energía, ayuda a regular la glucosa y también participa en la digestión.

La buena noticia es que muchos de los factores que afectan la salud del higado están relacionados con hábitos que sí se pueden modificar. No se trata de comprar un jugo verde carísimo ni de seguir una limpieza de tres días, sino de hacer pequeños cambios que le quiten carga a este órgano.

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Los hábitos que pueden afectar al hígado

El alcohol es uno de los factores más conocidos, pero no solo representa un riesgo cuando se consume todos los días. Tomar grandes cantidades en poco tiempo también puede dañar las células hepáticas y favorecer la acumulación de grasa. Además, si existen condiciones como diabetes tipo 2, presión alta o exceso de grasa abdominal, incluso un consumo moderado puede aumentar el riesgo.

El azúcar añadida también es un punto importante, sobre todo cuando llega en forma líquida. Refrescos, bebidas energéticas, tés embotellados, jugos industrializados y cafés cargados de jarabes. Cuando el hígado recibe más azúcar de la que el cuerpo necesita, parte de ella puede convertirse en grasa y acumularse dentro del órgano.

Otro hábito menos evidente es confiar en los suplementos, tés o polvos que prometen “desintoxicar” el cuerpo. El hígado ya cumple esa función por sí mismo y no necesita una limpieza extra. De hecho, algunos productos herbales o fórmulas de ingredientes poco claros pueden causarle daño. Que algo se anuncie como natural no significa que sea bueno, por lo que es importante que cualquier suplemento lo revises bien antes de consumirlo.

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Cómo cuidar el hígado

La buena noticia es que cuidar el hígado no requiere cambiar por completo tu vida. Algo tan sencillo como moverte con frecuencia ya puede ayudar a reducir la grasa que se acumula en este órgano y mejorar la manera en la que el cuerpo utiliza la insulina, incluso si todavía no notas cambios en tu peso.

Lo ideal es realizar alrededor de 150 minutos de actividad moderada a la semana y combinarla con un poco de fuerza. Pero eso no significa seguir una rutina perfecta. Caminar, nadar, tomar una clase o entrenar con pesas funciona siempre que sea una actividad que disfrutes lo suficiente como para mantenerla.

Con la comida pasa algo parecido. No se trata de seguir un menú rígido, sino de acercarse a una alimentación de estilo mediterráneo, con más verduras, frutas, leguminosas, pescado, granos integrales, nueces y aceite de oliva. Al mismo tiempo, conviene reducir las bebidas azucaradas, los ultra-procesados y el exceso de grasas saturadas.

También hay buenas noticias para quienes aman el café. Tomarlo solo o con poca azúcar se ha relacionado con un menor riesgo de desarrollar cicatrización y cirrosis. Eso sí, no significa que tengas que comenzar a beberlo si no te gusta ni que un latte lleno de jarabes tenga el mismo efecto.

Black coffee

El hígado, además, es un órgano bastante silencioso. Puede existir algún problema durante años sin provocar síntomas evidentes, por lo que los chequeos médicos también forman parte de cuidarlo. Un especialista puede revisar tus análisis y tomar en cuenta factores como antecedentes familiares, diabetes, colesterol alto o hipertensión.

Al final, cuidar este órgano es mucho menos complicado de lo que nos ha hecho creer la industria del wellness. No existe un jugo que borre un fin de semana de excesos ni un suplemento capaz de reemplazar los buenos hábitos. Lo que realmente funciona es más sencillo: tomar menos alcohol, reducir el azúcar añadida, moverte, comer bien y no olvidarte de tus chequeos. No suena tan emocionante como un detox, pero sí hace una diferencia.

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Tags

alimentacion-meditacion-estilo-de-vida

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