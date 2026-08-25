Las Mac se reinventan: estas son sus impresionantes novedades

Para ponerlo en perspectiva, esta máquina puede correr modelos de lenguaje gigantescos sin depender de la nube, gracias a que soporta hasta 512GB de memoria unificada. Traducción para quienes no son ingenieros: puedes tener inteligencia artificial de nivel profesional corriendo directo desde tu escritorio, con total privacidad y sin pagar por cada consulta que hagas. Además llega con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conexión Thunderbolt 5, ideal para fotógrafos, cineastas, desarrolladores y cualquier creativo que necesite mover archivos pesados sin esperar ni un segundo de más.

Por otro lado está la Mac mini, la eterna favorita de quienes buscan potencia sin ocupar medio escritorio. Ahora se puede conseguir con el nuevo chip M6 o con el M5 Pro, y ambas versiones prometen un salto enorme: hasta cuatro veces más rendimiento en tareas de inteligencia artificial y el doble de velocidad en gráficos y almacenamiento.