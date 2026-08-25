Empecemos por la Mac Studio, que ahora se perfila como la computadora de escritorio más poderosa que Apple ha fabricado jamás. Viene en dos versiones, con chip M5 Max o con el flamante M5 Ultra, y la diferencia se siente sobre todo en tareas de inteligencia artificial: hasta 4.3 veces más rápida en procesos de IA comparada con la generación anterior.
Las Mac se reinventan: estas son sus impresionantes novedades
Para ponerlo en perspectiva, esta máquina puede correr modelos de lenguaje gigantescos sin depender de la nube, gracias a que soporta hasta 512GB de memoria unificada. Traducción para quienes no son ingenieros: puedes tener inteligencia artificial de nivel profesional corriendo directo desde tu escritorio, con total privacidad y sin pagar por cada consulta que hagas. Además llega con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conexión Thunderbolt 5, ideal para fotógrafos, cineastas, desarrolladores y cualquier creativo que necesite mover archivos pesados sin esperar ni un segundo de más.
Por otro lado está la Mac mini, la eterna favorita de quienes buscan potencia sin ocupar medio escritorio. Ahora se puede conseguir con el nuevo chip M6 o con el M5 Pro, y ambas versiones prometen un salto enorme: hasta cuatro veces más rendimiento en tareas de inteligencia artificial y el doble de velocidad en gráficos y almacenamiento.
La versión con M6 es perfecta para el día a día y para quienes empiezan a experimentar con asistentes de IA en casa, mientras que la M5 Pro está pensada para quienes editan video, diseñan en 3D o desarrollan software de forma más intensa. Y sí, todo esto sigue viviendo en ese diseño compacto que cabe prácticamente en cualquier lugar.
Ambas Mac llegan preparadas para sacarle el máximo provecho a macOS 27 y a la nueva generación de Apple Intelligence, incluyendo Siri con inteligencia artificial, que promete entender mejor el contexto de lo que escribes, buscas o necesitas resolver en el momento.
La preventa de ambos equipos ya está disponible, y llegarán a manos de los usuarios a partir del 22 de septiembre. Puedes consultar toda la información oficial en su Newsroom .