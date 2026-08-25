Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Leucina, el nutriente que deberías tener en el radar para conservar músculo después de los 40

La leucina está presente en alimentos que probablemente ya consumes y puede convertirse en una gran aliada de la fuerza, la recuperación y la longevidad.
mar 25 agosto 2026 03:33 PM
Añadir Quién en Google
ejercicio.jpeg

Durante años, hablar del músculo parecía un tema que solo lo hablaban quienes pasaban horas en el gimnasio. Hoy sabemos que cuidarlo y conservarlo es mucho más que una cuestión estética, influye en la fuerza, movilidad y calidad de vida con el paso del tiempo.

A partir de los años 40, el cuerpo puede comenzar a perder masa muscular de manera gradual. Aunque no exista un ingrediente capaz de detener este proceso por sí solo, hay un aminoácido que ha empezado a ganar atención por la construcción y reparación del tejido muscular, el cual es la leucina. La buena noticia es que no necesitas llenar tu cocina de suplementos. Está presente de forma natural en distintos alimentos cotidianos y puede incorporarse fácilmente en desayunos, comidas y cenas.

Publicidad

Qué es la leucina y por qué importa

La leucina es uno de los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por cuenta propia, por lo que necesita obtenerlo mediante la alimentación. También pertenece al grupo de los aminoácidos de cadena ramificada, mejor conocidos como los BCAA.

Su función más importante es que actúa como una especie de señal para iniciar la síntesis de proteína muscular, el proceso mediante el cual el organismo repara y construye músculo. Esto la vuelve especialmente relevante después del ejercicio y conforme el cuerpo se hace menos eficiente para aprovechar las proteínas.

Es importante entender que la leucina no trabaja sola. Para formar músculo, el organismo también necesita el resto de los aminoácidos esenciales, una alimentación suficiente y estímulos como el entrenamiento de fuerza. De hecho, la evidencia sobre suplementos de BCAA es inconsistente cuando una persona ya consume suficientes proteínas de buena calidad.

wellness.jpeg

Los alimentos que pueden ayudarte a obtenerla

Los huevos son una de las formas más sencillas de incluir leucina desde el desayuno. También puedes encontrarla en alimentos lácteos como el yogur griego, el queso cottage y algunos quesos curados. Una combinación de huevos con cottage, por ejemplo, puede convertirse en un desayuno completo sin necesidad de recurrir a un shake de proteína.

El pollo, el pavo, la carne magra y pescados como el salmón o el atún también aportan cantidades importantes. Más que obsesionarte con un alimento específico, la clave está en procurar que tus comidas principales incluyan una fuente clara de proteína.

También existen alternativas vegetales. La soya y sus derivados como el tofu, el tempeh y el edamame destacan por su contenido de leucina. Las lentejas, los garbanzos, los frijoles, los cacahuates y las semillas de calabaza o sésamo pueden complementar la alimentación, especialmente cuando las combinas con distintas fuentes vegetales.

wellness.jpeg

Publicidad

La fórmula que realmente protege tus músculos

Una manera práctica de incorporarla es distribuir las proteínas a lo largo del día. Puedes comenzar con huevos y yogur griego. Elegir pollo, pescado o tempeh para la comida y cerrar con una cena que incluya queso cottage, atún, tofu o legumbres.

Aun así, ningún alimento puede reemplazar el movimiento. El entrenamiento de resistencia con pesas, ligas o el propio peso corporal es uno de los estímulos más importantes para conservar la fuerza conforme pasan los años. La proteína aporta los materiales, pero el ejercicio le da al cuerpo una razón para utilizarlos.

La leucina no es un ingrediente milagroso ni una nueva obligación de wellness. Es simplemente una pieza más dentro de una alimentación equilibrada y una vida activa. Antes de comprar otro suplemento, quizá valga la pena revisar algo mucho más sencillo: si en tus comidas realmente hay suficiente proteína.

healthy_bowls
Que la dieta no limite tus antojos, haz estos postres healthy fáciles y rápidos. (alvarez/Getty Images)

Publicidad

Tags

Ejercicio en casa

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad