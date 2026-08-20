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Estilo de vida

Restaurant merch: Las gorras, tote bags y playeras que se convirtieron en piezas de colección

La nueva forma de demostrar que conoces los restaurantes más cool ya no está en Instagram, sino en lo que llevas puesto.
jue 20 agosto 2026 04:30 PM
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Hubo un momento en el que salir de un restaurante con una playera estampada parecía algo reservado para cadenas de comida rápida. Hoy, las cosas ya son muy distintas. Las gorras bordadas, tote bags y sudaderas de los lugares más buscados se han convertido en piezas de colección para quienes siguen de cerca la gastronomía, la moda y los viajes.

El restaurant merch dejó de sentirse como un souvenir para convertirse en una especie de uniforme entre quienes siempre saben dónde reservar. Son prendas que dicen mucho sin necesidad de explicarlo todo. Dónde comiste, qué ciudades conoces y cuáles son los lugares que forman parte de tu mundo.

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Del

souvenir

al objeto

La diferencia está en el diseño. Los restaurantes entendieron que no bastaba con imprimir su logotipo sobre una playera cualquiera. Ahora crean colecciones con ilustradores, artistas y firmas de moda, utilizan mejores materiales y lanzan cantidades limitadas que pueden agotarse con la misma rapidez que una colaboración de sneakers.

St. John, el icónico restaurante londinense, es uno de los grandes referentes. Sus tote bags con la figura de un cerdo se volvieron habituales en las calles del este de Londres y el lugar incluso ha colaborado con la firma británica Drake’s en prendas inspiradas en el uniforme de sus fundadores.

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En Brooklyn, la gorra café de The Four Horsemen se convirtió en un accesorio discreto que solo reconocen quienes están dentro de la conversación gastronómica. Russ & Daughters hizo algo parecido al colaborar con Baggu, transformando la bolsa de una tienda neoyorquina de bagels y pescado ahumado en una tote deseada mucho más allá de la ciudad.

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La versión chilanga del restaurant merch

La tendencia también llegó a la Ciudad de México, donde las bolsas y playeras de ciertos lugares comienzan a funcionar como una extensión de su identidad. Panadería Rosetta, por ejemplo, ha lanzado tote bags inspiradas en su universo gráfico y en sus panes más reconocibles, convirtiendo una visita por el rol de guayaba en la oportunidad de llevarse algo más que una caja de postres.

En Cicatriz, el restaurante y café de la Juárez, la merch tiene la misma personalidad relajada del lugar. Su tienda incluye camisas ilustradas con nombres como Big Salad, Yoko y Trae tu gato, además de pins, salsas y conservas de la casa. Son productos que se sienten pensados para quienes conocen el spot, no como simples artículos promocionales.

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Abarrotes Delirio también ha llevado su estética de tienda de barrio contemporánea a tote bags que acompañan sus productos de despensa. Mientras tanto, Maizajo ha creado camisetas y gorras que celebran al maíz mexicano, haciendo que su propuesta trascienda el menú y se convierta en algo que también puede llevarse puesto.

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Más que colocar un logo sobre cualquier objeto, estos lugares han logrado que su merch conserve la misma personalidad de sus espacios. Es una forma de pertenecer a la comunidad que se crea alrededor de una cafetería, una panadería o un restaurante favorito.

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La nueva manera de contar dónde estuviste

Parte de su atractivo está en que estas prendas funcionan como recuerdos de viaje mucho más personales. En lugar de comprar un imán o una postal, regresas con la gorra del wine bar que encontraste por casualidad o con la playera del restaurante en el que tuviste una de las mejores cenas del viaje.

También tienen ese aire de exclusividad que no siempre se puede comprar fácilmente. Algunas piezas solo están disponibles dentro del lugar, aparecen durante temporadas específicas o forman parte de colaboraciones que no vuelven a producirse. Conseguirlas implica haber estado ahí en el momento correcto.

Por eso, el merch gastronómico funciona de manera parecida a las playeras vintage de conciertos. No se trata únicamente del diseño, sino de la historia detrás. Llevar una tote de St. John, una gorra de Maizajo o una playera de Cicatriz es una manera sutil de compartir gustos y referencias sin necesidad de publicar la reservación en stories.

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