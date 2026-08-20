Restaurant merch: Las gorras, tote bags y playeras que se convirtieron en piezas de colección

La versión chilanga del restaurant merch

La tendencia también llegó a la Ciudad de México, donde las bolsas y playeras de ciertos lugares comienzan a funcionar como una extensión de su identidad. Panadería Rosetta, por ejemplo, ha lanzado tote bags inspiradas en su universo gráfico y en sus panes más reconocibles, convirtiendo una visita por el rol de guayaba en la oportunidad de llevarse algo más que una caja de postres.

En Cicatriz, el restaurante y café de la Juárez, la merch tiene la misma personalidad relajada del lugar. Su tienda incluye camisas ilustradas con nombres como Big Salad, Yoko y Trae tu gato, además de pins, salsas y conservas de la casa. Son productos que se sienten pensados para quienes conocen el spot, no como simples artículos promocionales.

Abarrotes Delirio también ha llevado su estética de tienda de barrio contemporánea a tote bags que acompañan sus productos de despensa. Mientras tanto, Maizajo ha creado camisetas y gorras que celebran al maíz mexicano, haciendo que su propuesta trascienda el menú y se convierta en algo que también puede llevarse puesto.

Más que colocar un logo sobre cualquier objeto, estos lugares han logrado que su merch conserve la misma personalidad de sus espacios. Es una forma de pertenecer a la comunidad que se crea alrededor de una cafetería, una panadería o un restaurante favorito.