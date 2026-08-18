Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Viajar con cámara digital otra vez: el regreso de las fotos imperfectas

Entre flashes, cielos sobreexpuestos y fotografías ligeramente movidas, las cámaras digitales están regresando a nuestras maletas para capturar los viajes de una manera mucho más espontánea.
mar 18 agosto 2026 03:20 PM
Añadir Quién en Google
aesthetic vintage cameras.jpeg

Durante años hemos pensado que la mejor cámara era la que teníamos en el celular. Era práctica porque siempre estaba a la mano y podía convertir cualquier momento del viaje en una fotografía perfectamente iluminada y lista para publicarla. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar.

Las cámaras digitales compactas que utilizábamos en los años dos mil están apareciendo otra vez en cenas, fiestas y en vacaciones. Cámaras Canon PowerShot, Sony Cyber-shot, Nikon Coolpix y Kodak EasyShare que se quedaron olvidadas en algún cajón, hoy son uno de los accesorios más buscados para viajar.

Publicidad

Cuando la imperfección se siente más real

El atractivo de estas cámaras está precisamente en todo lo que antes intentábamos corregir. El flash puede ser demasiado intenso, los colores cambian dependiendo de la luz y algunas fotografías salen movidas, granuladas o fuera de foco. No existe la certeza de que cada imagen será perfecta, pero ahí se encuentra parte de su encanto.

Después de años de retratos en modo automático, filtros y fotografías editadas hasta el último detalle, las imágenes imperfectas vuelven a sentirse especiales. Parecen recuerdos encontrados en una carpeta antigua y no contenido producido específicamente para Instagram.

En un viaje, esa diferencia se vuelve todavía más evidente. Una cámara digital puede capturar la mesa después de cenar, una calle vista desde el coche, el desayuno del hotel o una fotografía espontánea frente al mar. No necesariamente son las imágenes que subiríamos en tiempo real, sino las que realmente nos permiten recordar cómo se sentía estar ahí.

vintage cameras.jpeg

Publicidad

Fotografiar sin publicar inmediatamente

Llevar una cámara separada del celular también modifica la experiencia. Tomamos la fotografía y continuamos con el día, sin detenernos inmediatamente a editarla, elegir una canción o pensar en cómo se verá junto al resto del feed.

Las imágenes permanecen guardadas hasta que regresamos a casa, conectamos la cámara y descubrimos qué capturamos. Ese pequeño espacio entre vivir el momento y volver a verlo recupera algo que las fotografías instantáneas nos habían quitado: la sorpresa.

La cámara digital no reemplaza al celular ni pretende ofrecer una imagen técnicamente superior. Su valor está en obligarnos a mirar de otra manera. A disparar sin controlar por completo el resultado y aceptar que una fotografía puede ser especial aunque no esté perfectamente compuesta.

vintage cameras.jpeg

Publicidad

El nuevo diario de viaje

Quizá por eso estas cámaras combinan tan bien con la forma en la que ahora queremos recordar nuestros viajes. Ya no buscamos únicamente la fotografía perfecta frente al monumento más famoso, sino escenas pequeñas que construyan una historia: el room service a medianoche, los boletos sobre la cama, un letrero extraño, los zapatos de alguien debajo de la mesa o una selfie con flash en el elevador.

Para sumarte a la tendencia no es necesario comprar el modelo más nuevo. Puedes comenzar buscando aquella cámara que utilizaba tu familia, revisar tiendas de segunda mano o elegir una compacta sencilla que puedas llevar en cualquier bolsa. Lo importante no es la cantidad de megapíxeles, sino que sea lo suficientemente práctica para acompañarte sin convertir cada fotografía en una producción.

Tal vez el regreso de las cámaras digitales no sea solamente una obsesión estética. También puede ser una respuesta a la presión de documentarlo todo perfectamente. Porque, cuando volvemos de un viaje, las fotografías que más queremos conservar rara vez son las más impecables. Son aquellas que, incluso borrosas, nos permiten regresar por un momento.

vintage cameras.jpeg

Tags

Influencer

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad