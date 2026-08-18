Viajar con cámara digital otra vez: el regreso de las fotos imperfectas

Cuando la imperfección se siente más real

El atractivo de estas cámaras está precisamente en todo lo que antes intentábamos corregir. El flash puede ser demasiado intenso, los colores cambian dependiendo de la luz y algunas fotografías salen movidas, granuladas o fuera de foco. No existe la certeza de que cada imagen será perfecta, pero ahí se encuentra parte de su encanto.

Después de años de retratos en modo automático, filtros y fotografías editadas hasta el último detalle, las imágenes imperfectas vuelven a sentirse especiales. Parecen recuerdos encontrados en una carpeta antigua y no contenido producido específicamente para Instagram.

En un viaje, esa diferencia se vuelve todavía más evidente. Una cámara digital puede capturar la mesa después de cenar, una calle vista desde el coche, el desayuno del hotel o una fotografía espontánea frente al mar. No necesariamente son las imágenes que subiríamos en tiempo real, sino las que realmente nos permiten recordar cómo se sentía estar ahí.