Si alguna vez has cortado y necesitas desahogarte, eres una persona que “siente mucho” pero no sabe cómo expresarlo, o si simplemente eres fan de salir con tus amigos y disfrutar de experiencias y conceptos de entretenimiento novedosos, seguramente has ido a Canta Corazón , el salón sentimental que conquistó a México y que, hoy, suma sucursales alrededor de Estados Unidos, España y Colombia.
Canta Corazón llega a Pedregal y no te puedes perder la inauguración
Y no es casualidad. Su diseño y concepto muy “a la mexicana” han hecho que Canta —como muchos lo conocen— se vuelva el spot favorito de quienes encuentran en este lugar una forma de desahogo divertida, que interpreta la fiesta de México como en ningún otro lugar. Y cómo no va a ser así si simplemente con su lema “una cantadita y se te reinicia la vida” lo entendemos todo: a Canta se va a disfrutar, a desconectar y a cantar a todo pulmón.
Si aún no has ido y quieres entender el FOMO (que, ojo, una vez que lo visitas no hay vuelta atrás), tienes que ir a la inauguración de su nueva sucursal en Pedregal este 19 de agosto. Aquí algunas razones para hacer tu reservación ya.
4 razones por las que no te puedes perder Canta Corazón Pedregal
1. Sus happenings y experiencias: un must del lugar
Si bien hemos ahondado en la vibra llena de fiesta del lugar, existe una razón por la que nadie deja pasar Canta Corazón de su agenda: sus experiencias y happenings. Tanto los miércoles de lucha libre en vivo, como sus sombreros vaqueros a la medida, su torito mecánico o su punching machine, es razón suficiente para no perderte toda la experiencia.
2. El ingenio mexicano hasta en los drinks
¿Habrá algo más original y fun que unos shots temáticos? No. Y las bebidas de Canta Corazón lo saben. Paleta Payaso, Listerine, Las aguas del Chavo, Canayán (que hace referencia a la icónica marca mexicana Tonayán) y Felices por siempre (sí, como las pociones mágicas de Shrek), son solo algunos de nuestros drinks favoritos que, además de ricos, te aseguramos que te sacarán una sonrisa por su originalidad.
3. Su vibra nostálgica, ideal para todas las edades
Ya sea que hayas nacido en el hype de Hombres G, Reik o de artistas más recientes, en Canta Corazón siempre habrá una canción con la que te identifiques y que querrás cantar a todo pulmón. ¿Nuestra favorita para disfrutar en el lugar? Obvio, Canta Corazón, de Alejandro Fernández.
4. Sus colabs con nuestros favoritos
Belinda, Juan Pablo Medina, Tiger Foods y hasta Don Silverio son algunos nombres de las celebridades y personalidades de internet que no se quedaron con las ganas y ya visitaron Canta. Por lo que la garantía de vivir una noche llena de fiesta y autenticidad viene respaldada por los mejores.
Así que ya no hay pretexto: este fin de semana tienes una cita imperdible en el sur de la ciudad en Canta Corazón Pedregal. Reserva ahora.