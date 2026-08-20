Canta Corazón llega a Pedregal y no te puedes perder la inauguración

Y no es casualidad. Su diseño y concepto muy “a la mexicana” han hecho que Canta —como muchos lo conocen— se vuelva el spot favorito de quienes encuentran en este lugar una forma de desahogo divertida, que interpreta la fiesta de México como en ningún otro lugar. Y cómo no va a ser así si simplemente con su lema “una cantadita y se te reinicia la vida” lo entendemos todo: a Canta se va a disfrutar, a desconectar y a cantar a todo pulmón.

Si aún no has ido y quieres entender el FOMO (que, ojo, una vez que lo visitas no hay vuelta atrás), tienes que ir a la inauguración de su nueva sucursal en Pedregal este 19 de agosto. Aquí algunas razones para hacer tu reservación ya.