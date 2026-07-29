A.R. Monex Pro Cycling Team, el "motor" que impulsa a Isaac del Toro y a más mexicanos a la cima del ciclismo mundial

¿Qué es A.R. Monex Pro Cycling Team?

A.R. Monex Pro Cycling Team nació por iniciativa de los hermanos mexicanos Alejandro y Luis Rodríguez, quienes emigraron a Europa con el objetivo de crear una estructura capaz de ofrecer a los jóvenes ciclistas mexicanos las mismas oportunidades de desarrollo que tienen los corredores europeos.

A.R. Monex Pro Cycling Team, el equipo que impulsa a Isaac del Toro y a más mexicanos a la cima del ciclismo mundial (Cortesía)

El proyecto se presentó oficialmente el 10 de abril de 2015 en Praga con un equipo de ciclismo de montaña.

Con el paso de los años amplió su alcance hasta convertirse en una organización enfocada en formar corredores de ruta y montaña que compiten en los circuitos europeos desde categorías juveniles.

La base de operaciones se estableció en San Marino por su ubicación estratégica, su cercanía con las principales carreras italianas y las condiciones que ofrece el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), factores que facilitaron la creación de una estructura competitiva para el desarrollo de atletas mexicanos.

Un modelo que apuesta por la formación integral

El éxito del equipo responde a un proceso de formación que va más allá del entrenamiento físico.

Cada año realiza visorías en México para identificar jóvenes con potencial mediante evaluaciones fisiológicas y psicológicas.

A.R. Monex Pro Cycling Team, el equipo que impulsa a Isaac del Toro y a más mexicanos a la cima del ciclismo mundial (Cortesía)

Los seleccionados ingresan a un programa de desarrollo de varios años que incluye preparación deportiva, fortalecimiento mental y acompañamiento profesional para facilitar su adaptación al ciclismo europeo.

Además, las escuadras están afiliadas a las federaciones de ciclismo de Italia y San Marino, lo que les permite competir de forma permanente en Europa sin perder su identidad como proyecto mexicano.