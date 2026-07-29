A.R. Monex Pro Cycling Team, el "motor" que impulsa a Isaac del Toro y a más mexicanos a la cima del ciclismo mundial
A.R. Monex Pro Cycling Team formó a Isaac del Toro y desarrolla una nueva generación de ciclistas mexicanos con un modelo de preparación en Europa que busca consolidar a México en la élite mundial del ciclismo.
A.R. Monex Pro Cycling Team está cambiando el panorama del ciclismo en México. Desde su fundación en 2015, el equipo construyó un modelo de desarrollo que hoy coloca a deportistas del país en el mapa del ciclismo internacional gracias a figuras como Isaac del Toro, considerado uno de los mejores ciclistas del mundo y el primer mexicano en subir al podio de una de las tres grandes vueltas, el Tour de Francia.
Con sede en San Marino y presencia constante en las principales competencias juveniles de Europa, la organización se ha consolidado como una plataforma para detectar, formar y proyectar talento mexicano hacia el máximo nivel del ciclismo profesional.
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¿Qué es A.R. Monex Pro Cycling Team?
A.R. Monex Pro Cycling Team nació por iniciativa de los hermanos mexicanos Alejandro y Luis Rodríguez, quienes emigraron a Europa con el objetivo de crear una estructura capaz de ofrecer a los jóvenes ciclistas mexicanos las mismas oportunidades de desarrollo que tienen los corredores europeos.
El proyecto se presentó oficialmente el 10 de abril de 2015 en Praga con un equipo de ciclismo de montaña.
Con el paso de los años amplió su alcance hasta convertirse en una organización enfocada en formar corredores de ruta y montaña que compiten en los circuitos europeos desde categorías juveniles.
La base de operaciones se estableció en San Marino por su ubicación estratégica, su cercanía con las principales carreras italianas y las condiciones que ofrece el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), factores que facilitaron la creación de una estructura competitiva para el desarrollo de atletas mexicanos.
Un modelo que apuesta por la formación integral
El éxito del equipo responde a un proceso de formación que va más allá del entrenamiento físico.
Cada año realiza visorías en México para identificar jóvenes con potencial mediante evaluaciones fisiológicas y psicológicas.
Los seleccionados ingresan a un programa de desarrollo de varios años que incluye preparación deportiva, fortalecimiento mental y acompañamiento profesional para facilitar su adaptación al ciclismo europeo.
Además, las escuadras están afiliadas a las federaciones de ciclismo de Italia y San Marino, lo que les permite competir de forma permanente en Europa sin perder su identidad como proyecto mexicano.
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Isaac del Toro, el mejor ejemplo del proyecto de A.R. Monex Pro Cycling Team
Si existe un nombre que resume el impacto de A.R. Monex Pro Cycling Team es el de Isaac del Toro.
El ciclista, nacido el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California, ingresó al equipo a los 15 años e inició su etapa amateur con la organización en 2019.
Su carrera atravesó un momento decisivo en 2022, cuando sufrió una fractura de fémur durante la pretemporada. La lesión lo obligó a permanecer varios meses fuera de competencia y afrontar una larga rehabilitación.
Lejos de frenar su crecimiento, ese episodio marcó el inicio de su consolidación. En 2023 ganó el Tour del Porvenir, considerado el Tour de Francia de la categoría Sub-23, donde además conquistó las clasificaciones por puntos, de montaña y de mejor joven, una actuación histórica para el ciclismo mexicano.
Ese resultado le abrió las puertas del UAE Team Emirates, con el que debutó como profesional en 2024.
Isaac del Toro: de promesa a protagonista del ciclismo mundial
La evolución de Isaac del Toro confirmó el alcance del modelo desarrollado por A.R. Monex Pro Cycling Team.
Entre sus logros destacan la victoria de etapa y el título de mejor joven en el Giro de Italia 2025, además de convertirse en el primer mexicano en vestir la maglia rosa y en subir al podio de una de las grandes vueltas del ciclismo.
Su palmarés también incluye triunfos en competencias como Tirreno-Adriático, UAE Tour, Vuelta a Burgos, Giro dell'Emilia y los campeonatos nacionales de ruta y contrarreloj.
En el Tour de Francia 2026 volvió a escribir una página histórica al asegurar otro podio para México, resultado que confirmó su lugar entre la élite del ciclismo internacional.
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Un semillero de talento mexicano
Aunque Isaac del Toro representa el caso más mediático, no es el único corredor formado dentro del proyecto.
Por A.R. Monex Pro Cycling Team también han pasado Romina Hinojosa (novia de Isaac), Said Cisneros, Gerardo Ulloa, Monserrat Rodríguez y Adair Prieto, varios de ellos con participación en Juegos Olímpicos.
Uno de los antecedentes más importantes llegó en 2020, cuando Gerardo Ulloa ganó una prueba Sub-23 de la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña de la UCI en República Checa, un resultado que confirmó la capacidad del equipo para desarrollar talento competitivo a nivel internacional.
La apuesta por una nueva generación
Para la temporada 2026, A.R. Monex Pro Cycling Team dio un paso más en su estrategia de formación.
La organización reunió a 25 ciclistas mexicanos distribuidos en cuatro equipos de las categorías Sub-17 y Sub-19, tanto en la rama varonil como femenil, que competirán durante todo el año en Europa.
La incorporación de la categoría Sub-17 representa un momento clave para el proyecto, ya que permitirá detectar y desarrollar talento desde edades más tempranas. Mientras el equipo varonil está integrado exclusivamente por corredores mexicanos, la escuadra femenil combina ciclistas nacionales con atletas extranjeras para fortalecer su nivel competitivo.
Una alianza entre iniciativa privada y deporte
El crecimiento del proyecto también se refleja en el respaldo institucional.
Banco Monex se incorporó como patrocinador en 2019 y, para 2026, RAM México se sumó como nuevo socio estratégico. A ello se agrega el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que participa mediante el programa Efideporte para respaldar el desarrollo de los 25 ciclistas juveniles.
La combinación de inversión privada y apoyo institucional permitió fortalecer una estructura que busca generar resultados sostenibles a largo plazo.
La visión: convertir a México en protagonista del ciclismo internacional
Más que formar corredores para una temporada, A.R. Monex Pro Cycling Team busca construir una generación capaz de competir de manera permanente en la élite del ciclismo mundial.
Los resultados obtenidos por Isaac del Toro y otros talentos mexicanos demuestran que el proyecto dejó de ser una apuesta para convertirse en una realidad. Con una estructura consolidada en Europa, procesos de formación especializados y una nueva camada de ciclistas en desarrollo, el equipo continúa ampliando el camino para que México tenga cada vez más representantes en las grandes carreras del calendario internacional.