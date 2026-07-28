Estos 4 productos que la marca trajo a México son la joya que no sabíamos que necesitábamos. Lo mejor de todo es que varios ya están disponibles para reservar o comprar, así que si algo de esto te enamora, no tienes que esperar meses para tenerlo.
Huawei lleva la tecnología y el lujo al máximo nivel con el lanzamiento de 4 increíbles productos
Empecemos por el que se roba las miradas, la HUAWEI Pura 90s Series. Bajo el lema "Now is Your Moment", esta serie redefine lo que un teléfono puede hacer con una cámara. El modelo Pro Max presume un lente Telefoto de 200 MP, el más potente de la industria, capaz de dar zoom de 20x sin perder nitidez, además de una cámara HDR pensada para escenas de luz difícil.
El Pro, por su parte, apuesta por una paleta de colores que parece sacada de una carta de cocteles de verano y por una función macro que capta detalles a solo 5 centímetros. Ambos vienen con inteligencia artificial integrada en la galería para retocar, mover elementos o borrar reflejos con un toque, pantalla blindada con Kunlun Glass de segunda generación y carga ultrarrápida de hasta 100W.
La preventa ya inició, así que hoy mismo puedes asegurar el tuyo antes de que llegue oficialmente a tiendas el 20 de agosto.
Pero si lo tuyo es el audio, los HUAWEI FreeClip 2 S llegan a perfeccionar el concepto Open-Ear, nada de meterte algo en el canal auditivo, sino un diseño de puente elástico que se adapta a tu oreja y te deja escuchar tu música sin desconectarte del mundo. Perfectos para el gym, la oficina o el café de la esquina, con cancelación de ruido en llamadas incluida. Están a punto de llegar y ya puedes hacer tu pedido para tenerlos entre los primeros.
Para quienes viven entre reuniones, notas y proyectos creativos, la HUAWEI MatePad Air es la respuesta ligera que faltaba. Combinada con su teclado magnético, se transforma en una oficina de bolsillo: pantalla fluida, gran resolución y el peso justo para cargarla todo el día sin sentirla. Ya puedes reservarla hoy mismo, en azul o en un rosa que enamora a primera vista.
Y para cerrar con lujo puro, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition, creado junto a la diseñadora Francesca Amfitheatrof, es la prueba de que la tecnología también puede ser joyería. Con 99 diamantes naturales, un cristal de zafiro tallado como piedra preciosa y esferas inspiradas en la secuencia de Fibonacci, este reloj no solo se ve espectacular: también monitorea tu salud con sensores de nivel médico. Y lo mejor: hoy es el día en que puedes comprarlo.
Huawei no solo trajo dispositivos nuevos a México, trajo una manera distinta de vivir la tecnología: más inteligente, más elegante y, sobre todo, más al alcance de tu mano. Hoy es el momento de decidir cuál de todos se convierte en tuyo.