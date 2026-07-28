Huawei lleva la tecnología y el lujo al máximo nivel con el lanzamiento de 4 increíbles productos

Empecemos por el que se roba las miradas, la HUAWEI Pura 90s Series. Bajo el lema "Now is Your Moment", esta serie redefine lo que un teléfono puede hacer con una cámara. El modelo Pro Max presume un lente Telefoto de 200 MP, el más potente de la industria, capaz de dar zoom de 20x sin perder nitidez, además de una cámara HDR pensada para escenas de luz difícil.

El Pro, por su parte, apuesta por una paleta de colores que parece sacada de una carta de cocteles de verano y por una función macro que capta detalles a solo 5 centímetros. Ambos vienen con inteligencia artificial integrada en la galería para retocar, mover elementos o borrar reflejos con un toque, pantalla blindada con Kunlun Glass de segunda generación y carga ultrarrápida de hasta 100W.

Empecemos por el que se roba las miradas: la HUAWEI Pura 90s Series. Bajo el le (Cortesía)

La preventa ya inició, así que hoy mismo puedes asegurar el tuyo antes de que llegue oficialmente a tiendas el 20 de agosto.

Pero si lo tuyo es el audio, los HUAWEI FreeClip 2 S llegan a perfeccionar el concepto Open-Ear, nada de meterte algo en el canal auditivo, sino un diseño de puente elástico que se adapta a tu oreja y te deja escuchar tu música sin desconectarte del mundo. Perfectos para el gym, la oficina o el café de la esquina, con cancelación de ruido en llamadas incluida. Están a punto de llegar y ya puedes hacer tu pedido para tenerlos entre los primeros.