El secreto de Matt Damon para transformarse físicamente en Odiseo

Lo interesante no es solo el número en la báscula. Matt Damon ya se ha transformado físicamente para otros papeles a lo largo de su carrera, pero esta vez el reto era distinto.

No buscaba inflarse de músculo ni verse imponente, sino llegar a un punto muy específico: un cuerpo delgado, pero fuerte, capaz de aguantar. Ese matiz fue el que le cambió por completo la rutina durante meses.

Damon ya se ha transformado físicamente para otros papeles a lo largo de su carrera, pero esta vez el reto era distinto (Instagram @theodysseymovie)

¿Y cuál es su gran secreto? Nada de fórmulas mágicas ni dietas milagro. Según contó el propio actor, todo se reduce a una sola estrategia: ponerse una fecha límite. Así de sencillo.

Tener un día exacto en el calendario, ese en el que empieza el rodaje, funciona como el mejor motivador posible, porque convierte cualquier meta en algo real e innegociable.