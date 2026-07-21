El secreto de Matt Damon para transformarse físicamente en Odiseo
Matt Damon tiene 55 años y para el que podría ser el papel más importante de su carrera bajó 15 kilos y su secreto es más simple de lo que crees. Aquí te decimos todo lo que hizo para lograr el físico del rey de Ítaca.
Este verano Matt Damon acapara reflectores por partida doble. Por un lado está La Odisea, la superproducción con la que Christopher Nolan se avienta a adaptar el clásico griego, con un elenco que incluye a Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson.
Por el otro está su propio cuerpo, porque para meterse en la piel de Odiseo el actor bajó cerca de 15 kilos a sus 55 años, y el resultado ha sido tan notorio que se robó la conversación antes incluso del estreno.
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Lo interesante no es solo el número en la báscula. Matt Damon ya se ha transformado físicamente para otros papeles a lo largo de su carrera, pero esta vez el reto era distinto.
No buscaba inflarse de músculo ni verse imponente, sino llegar a un punto muy específico: un cuerpo delgado, pero fuerte, capaz de aguantar. Ese matiz fue el que le cambió por completo la rutina durante meses.
¿Y cuál es su gran secreto? Nada de fórmulas mágicas ni dietas milagro. Según contó el propio actor, todo se reduce a una sola estrategia: ponerse una fecha límite. Así de sencillo.
Tener un día exacto en el calendario, ese en el que empieza el rodaje, funciona como el mejor motivador posible, porque convierte cualquier meta en algo real e innegociable.
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Damon explica que, una vez que esa fecha está puesta, la disciplina se vuelve un trabajo de tiempo completo.
No se trata solo de las horas de gimnasio, sino de cada decisión del día: qué comer, cuánto dormir, cómo organizar la agenda para que todo apunte hacia el mismo objetivo.
Él mismo lo compara con la vida de un atleta profesional durante su temporada de competencia, donde no hay espacio para improvisar ni para saltarse detalles.
Ese enfoque de "24 horas al día" fue justo lo que le permitió sostener el ritmo durante meses, sin perder la motivación en el camino.
Y quizá ahí esté la lección que se puede sacar más allá de Hollywood: no siempre se necesita el plan perfecto para lograr un cambio físico. A veces basta con poner una fecha en el calendario y comprometerse con ella como si no hubiera otra opción.