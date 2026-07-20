El Jardín Secreto de Lucho Martínez

Marbella, julio de 2026 - Este verano, un jardín secreto de Marbella Club se transforma en un pequeño rincón de Veracruz gracias a una colaboración exclusiva con el chef mexicano Lucho Martínez, reconocido con una Estrella Michelin por Em y una de las figuras que hoy definen la alta cocina mexicana contemporánea. Para este encuentro, Lucho trae consigo Ultramarinos Demar, su propuesta más desenfadada y cercana: un espacio nacido para la convivencia, la celebración y las mesas que se comparten, donde amigos y familia se reúnen alrededor de la comida. Es precisamente esa manera cálida y generosa de entender la hospitalidad la que se encuentra con el espíritu de Marbella Club, donde el producto de temporada, la sencillez elegante y la vida alrededor de la mesa son parte esencial de la experiencia mediterránea.

La afinidad entre Lucho Martínez y Marbella Club nace de una manera compartida de ver al producto y la hospitalidad como el punto de partida. En el resort, los ingredientes que crecen en su Finca Ana María, inaugurada durante el 70 aniversario de Marbella Club como un santuario dedicado a honrar el producto del destino, recuperar variedades perdidas en el tiempo y regenerar la tierra, abastecen las cocinas y se integran de manera natural en muchas de las experiencias que dan vida a la propiedad. Fue allí donde comenzó el proceso creativo de esta colaboración: Lucho Martínez, su equipo y el equipo culinario de Marbella Club recorrieron juntos la finca para seleccionar personalmente frutas, verduras, hierbas aromáticas y otros ingredientes de temporada que darían forma a la propuesta gastronómica.