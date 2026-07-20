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Estilo de vida

El Jardín Secreto de Lucho Martínez

Este verano, un jardín secreto de Marbella Club se transforma en un pequeño rincón de Veracruz
lun 20 julio 2026 03:54 PM
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MCH | CHEF LUCHO
(By NAU/By NAU)

Marbella, julio de 2026 - Este verano, un jardín secreto de Marbella Club se transforma en un pequeño rincón de Veracruz gracias a una colaboración exclusiva con el chef mexicano Lucho Martínez, reconocido con una Estrella Michelin por Em y una de las figuras que hoy definen la alta cocina mexicana contemporánea. Para este encuentro, Lucho trae consigo Ultramarinos Demar, su propuesta más desenfadada y cercana: un espacio nacido para la convivencia, la celebración y las mesas que se comparten, donde amigos y familia se reúnen alrededor de la comida. Es precisamente esa manera cálida y generosa de entender la hospitalidad la que se encuentra con el espíritu de Marbella Club, donde el producto de temporada, la sencillez elegante y la vida alrededor de la mesa son parte esencial de la experiencia mediterránea.

La afinidad entre Lucho Martínez y Marbella Club nace de una manera compartida de ver al producto y la hospitalidad como el punto de partida. En el resort, los ingredientes que crecen en su Finca Ana María, inaugurada durante el 70 aniversario de Marbella Club como un santuario dedicado a honrar el producto del destino, recuperar variedades perdidas en el tiempo y regenerar la tierra, abastecen las cocinas y se integran de manera natural en muchas de las experiencias que dan vida a la propiedad. Fue allí donde comenzó el proceso creativo de esta colaboración: Lucho Martínez, su equipo y el equipo culinario de Marbella Club recorrieron juntos la finca para seleccionar personalmente frutas, verduras, hierbas aromáticas y otros ingredientes de temporada que darían forma a la propuesta gastronómica.

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De ese recorrido nace un menú inspirado en el universo culinario de Lucho Martínez, donde los productos del mar conviven con los cultivos de temporada de la Finca Ana María. Una propuesta que mantiene intacta la esencia de su cocina, marcada por el respeto al producto, la estacionalidad y los sabores de Veracruz, mientras encuentra nuevas expresiones a través del paisaje mediterráneo.

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(By NAU/By NAU)

Ya disponible y hasta el 15 de agosto de 2026, la experiencia gastronómica se presenta a través de un menú degustación cerrado de cuatro o seis pases que cambia a diario y se diseña junto al chef, permitiendo que cada visita descubra nuevas interpretaciones de la cocina de Lucho Martínez a través de una experiencia cercana y personalizada.

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Profundamente ligada al mar, a la estacionalidad y al producto, su cocina encuentra un equilibrio entre la precisión técnica y el respeto absoluto por el ingrediente. Platos como el tiradito de atún de almadraba, la sopa fría de puerros y almejas blancas, el tamal de elote con caviar o la tarta de queso con vainilla de Chichicaxtle, Veracruz, junto con las frutas y verduras cosechadas en la Finca Ana María, reflejan esa filosofía.

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No es casualidad que este encuentro suceda en Marbella Club. Desde sus orígenes, el resort ha mantenido una estrecha relación con México, un vínculo que forma parte de la historia de la casa y que hoy encuentra una nueva expresión a través de la mirada de Lucho Martínez.

MCH | CHEF LUCHO
(By NAU/By NAU)

"Siempre me ha emocionado cocinar cerca del mar. Poder traer mi cocina a Marbella Club y conectar el Mediterráneo con Veracruz es mucho más que un encuentro entre dos lugares: es celebrar dos culturas que comparten algo esencial, quizá lo más importante de la vida, el arte de reunir a la gente alrededor de una mesa".

MCH | CHEF LUCHO
(By NAU/By NAU)

Más que una colaboración, Marbella Club x Lucho Martínez celebra una forma compartida de entender la cocina: aquella que comienza en la tierra, evoluciona con las estaciones y encuentra en el producto la mejor manera de expresar un territorio.

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SOBRE MARBELLA CLUB HOTEL

Rodeado de jardines botánicos y en plena Milla de Oro de Marbella, el legendario Marbella Club es un fiel reflejo del estilo de vida andaluz fundado por el Príncipe Alfonso von Hohenlohe en 1954.Artesanía local, cerámicas pintadas a mano y acogedores rincones llenos de historia hacen de Marbella Club un pequeño rincón de paraíso donde fluir a tu propio ritmo y disfrutar de los placeres más sencillos a orillas del Mediterráneo.

MCH | CHEF LUCHO
(By NAU/By NAU)

El que comenzó como un humilde motel de inspiración californiana hoy alberga 115 habitaciones y suites, una colección de 15 villas y diez restaurantes y bares. Con una opción para cada momento, Marbella Club es el lugar ideal para los amantes del bienestar, ofreciendo diferentes experiencias que viajan desde su Spa Thalasso frente al mar hasta el Estudio Holístico o la Finca Ana María, una extensión de los jardines del hotel que promueve la conexión con la naturaleza a través del bienestar y la gastronomía.Para los más pequeños, un Kids Club de 5.000 m2 y dinámicas actividades al aire libre que convierten Marbella Club en un destino para toda la familia.

SOBRE LUCHO MARTINEZ

Lucho Martínez es chef con Estrella Michelin y restaurantero. Su cocina ofrece una mirada contemporánea de México, profundamente conectada con el territorio veracruzano. En 2024, Em obtuvo una Estrella Michelin y forma parte de Latin America’s 50 Best Restaurants. Desde la Ciudad de México dirige Em, Martínez, Ultramarinos Demar y Café Tormenta.

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Gastronomía

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