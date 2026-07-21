Envejecer no tiene por qué dar miedo: así es Koltin, el modelo que le cambia la cara al seguro de gastos médicos mayores

Alejandra Villegas, directora de ventas de Koltin, lo cuenta fácil: la membresía junta un seguro de gastos médicos mayores (con BBVA Seguros Salud, bajo una póliza grupal) con medicina preventiva y una comunidad que acompaña. . Y aquí hay que aclarar algo que mucha gente piensa mal: que sea una póliza grupal no quiere decir que te conviertas en un número más. Cada quien tiene su propio certificado, con sus montos, sus condiciones y su expediente. La póliza grupal permite cubrir hasta los 84 años con 11 meses, pero la atención sigue siendo tuya y de nadie más.

Nació una idea, en lugar de vender solo una póliza, armar La primera membresía de salud integral para adultos mayores. (Mariana Martínez)

La diferencia real frente a solo un seguro está en cuándo entra a jugar. Un seguro tradicional es como un bombero que llega cuando ya hay incendios. Koltin parte de otra idea, prevenir sale más barato que apagar el fuego después. Por eso tienen un equipo de geriatras, gerontólogos y especialistas dando seguimiento puntual a sus miembros todo el tiempo, previniendo riesgos antes de que se conviertan en urgencia y coordinando todo lo que hay alrededor del paciente, laboratorios, médicos y hasta la propia aseguradora.

“La prevención es el corazón de todo”, nos dice Alejandra Villegas. No se trata de esperar a que llegue la enfermedad grave, sino de trabajar hábitos, ejercicio y seguimiento de lo crónico, apoyados en herramientas propias como el Estudio de Longevidad, hecho con base en los estándares internacionales de salud más serios que hay. Un ejemplo: acompañar a alguien con osteoporosis para que baje a osteopenia, en lugar de solo esperar la fractura y luego correr al hospital. La idea no es nada más vivir más años, sino llegar a esos años pudiendo hacer tu vida sin depender de nadie.