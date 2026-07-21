Envejecer no tiene por qué dar miedo: así es Koltin, el modelo que le cambia la cara al seguro de gastos médicos mayores

Durante años las aseguradoras vieron a las personas mayores como un problema del que había que alejarse, no como gente que merecía cuidado. Koltin llegó justo para darle la vuelta a eso.
Todo empezó en 2021, cuando Eduardo Ortiz y Carmen Rosillo, que crecieron muy apegados a sus abuelos, se toparon de frente con lo absurdo que es contratar un seguro para alguien grande en este país porque si ya lo tienes, sube de precio cada año, y si no lo tienes, es casi imposible conseguirlo. De ahí nació una idea que hoy suena obvia pero que nadie más se había animado a hacer: en lugar de vender solo una póliza, armar La primera membresía de salud integral para adultos mayores.
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Alejandra Villegas, directora de ventas de Koltin, lo cuenta fácil: la membresía junta un seguro de gastos médicos mayores (con BBVA Seguros Salud, bajo una póliza grupal) con medicina preventiva y una comunidad que acompaña. . Y aquí hay que aclarar algo que mucha gente piensa mal: que sea una póliza grupal no quiere decir que te conviertas en un número más. Cada quien tiene su propio certificado, con sus montos, sus condiciones y su expediente. La póliza grupal permite cubrir hasta los 84 años con 11 meses, pero la atención sigue siendo tuya y de nadie más.
La diferencia real frente a solo un seguro está en cuándo entra a jugar. Un seguro tradicional es como un bombero que llega cuando ya hay incendios. Koltin parte de otra idea, prevenir sale más barato que apagar el fuego después. Por eso tienen un equipo de geriatras, gerontólogos y especialistas dando seguimiento puntual a sus miembros todo el tiempo, previniendo riesgos antes de que se conviertan en urgencia y coordinando todo lo que hay alrededor del paciente, laboratorios, médicos y hasta la propia aseguradora.
“La prevención es el corazón de todo”, nos dice Alejandra Villegas. No se trata de esperar a que llegue la enfermedad grave, sino de trabajar hábitos, ejercicio y seguimiento de lo crónico, apoyados en herramientas propias como el Estudio de Longevidad, hecho con base en los estándares internacionales de salud más serios que hay. Un ejemplo: acompañar a alguien con osteoporosis para que baje a osteopenia, en lugar de solo esperar la fractura y luego correr al hospital. La idea no es nada más vivir más años, sino llegar a esos años pudiendo hacer tu vida sin depender de nadie.
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La tecnología también hace lo suyo. La mayoría de las aseguradoras solo ven tu edad y, si ya estás grande, te dicen que no. Koltin hace lo contrario, junta tu historial clínico, tus hábitos y qué tan seguido te ha pasado algo médicamente, para saber cómo estás de salud en la realidad y no nada más en el papel. Eso les permite decirle que sí a personas que otros ya habían descartado. Y esa misma información mantiene conectados, casi sin fricción, al médico, la familia, el hospital y la aseguradora, dejando que la tecnología se encargue de lo repetitivo para que el equipo humano ponga su energía donde de verdad se necesita criterio y calidez.
Pero en Koltin la salud no es solo cuerpo. La membresía incluye clases de Tai Chi, pintura, historia del arte o baile, pensadas para que las personas se muevan y sigan conociendo gente en su misma etapa de vida. No es un extra bonito nada más, el aislamiento social es en sí mismo un riesgo para la salud, así que la comunidad cuenta tanto como cualquier medicamento.
Y luego está la familia, que casi siempre carga con el peso económico y emocional de cuidar a alguien mayor. Al darle seguimiento a la persona antes de que algo se convierta en crisis, Koltin le regresa a la familia algo que vale tanto como el dinero: dejar de estar preocupados todo el tiempo. Acompañan, pero ya no cargan solos con la logística ni con la incertidumbre.
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Los números lo respaldan, 3 de cada 5 miembros dicen que su calidad de vida mejoró, y el 75% dice que le dolería mucho dejar el servicio. También hay avances muy concretos en fuerza muscular, gracias a programas de ejercicio guiados por instructores certificados, que se traducen en menos caídas y más confianza para hacer su día a día.
Al final, Koltin no solo quiere vender membresías. Quiere cambiar la idea que tenemos de la vejez como algo frágil y apartado de la vida pública. La marca quiere que las Grandes Personas (así les dicen a sus miembros) sigan siendo protagonistas, con salud, comunidad y propósito. Porque si algo queda claro con este modelo, es que envejecer no tiene por qué ser sinónimo de enfermedad, sino simplemente otra etapa activa de la vida.